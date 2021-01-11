Bầu bí cận ngày sinh vẫn bị chê bai đủ điều, nửa đêm Bảo Thanh bức xúc lên tiếng

Hậu trường 11/01/2021 15:24

Bị dân mạng kém duyên soi mói đủ điều dù đang bầu bí, diễn viên Bảo Thanh tỏ thái độ khó chịu.

Thay đổi nội tiết tố khi mang thai khiến chị em thay đổi về ngoại hình. Hầu hết mọi người đều cảm thông với các mẹ bầu trong vấn đề này và hiếm khi buông lời chê bai. Thế nhưng vì là người nổi tiếng, các sao nữ trong Vbiz vẫn bị dân mạng soi mói, chê bai đủ điều trong lúc thai nghén.

Vừa qua, Bảo Thanh chia sẻ bức ảnh mới nhất lên trang cá nhân và tâm sự chuyện thèm ăn khi mang thai. Ngay lập tức, nhiều dân mạng vào để lại bình luận chê bai mẹ bầu đầu tóc rũ rượi, không chỉn chu.

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Bảo Thanh bức xúc vì bị chê đầu tóc rũ rượi khi mang thai - Ảnh: FB

Ngay lập tức, diễn viên Bảo Thanh tỏ thái độ khó chịu và phản pháo: "Đêm đi ngủ các mẹ chê tóc rũ rượi. Vậy để gọi thợ qua làm tóc uốn xoăn tạo kiểu cho vừa lòng các mẹ". Đây không phải lần đầu nữ diễn viên "Về nhà đi con" bị chê bai nhan sắc khi bầu bí. Không lâu trước, chân dài này bức xúc khi bị nhận xét phá nét, mặt phù.

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Mọi người chúc mừng Bảo Thanh khi có 'đủ nếp đủ tẻ' - Ảnh: FB
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Dù mang thai, cô vẫn vô cùng rạng rỡ và xinh đẹp - Ảnh: FB

Đầu năm 2020, Bảo Thanh chia sẻ về việc tạm ngưng đóng phim một thời gian. Sau thành công của Về nhà đi con, Sống chung với mẹ chồng... cô muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và thực hiện những dự định riêng của bản thân. Ít tháng sau đó, chân dài này báo tin vui bầu bí. Hiện tại, Bảo Thanh đang bước vào những tháng cuối thai kỳ và chuẩn bị đón con gái cưng ra đời.

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