Dù nhiều lần bị chỉ trích thậm tệ nhưng Ngân 98 vẫn liên tục tung ảnh khoe thân phản cảm khiến dư luận dậy sóng.

Ngân 98 là một trong những hot girl tai tiếng nhất nhì làng giải trí hiện nay. Không có tài năng gì nổi bật, bạn gái Lương Bằng Quang gây sự chú ý khi thường xuyên khoe thân quá đà phản cảm.

Mới đây, Võ Thị Ngọc Ngân lại một lần nữa gây bão mạng khi phô vòng 1 ngồn ngộn trước ống kính. Theo hình ảnh vừa đăng tải, cô nàng trong tình trạng "không mảnh vải che thân" và dùng tay hờ hững che vòng 1 hơn cả mét.



Ngân 98 gây 'bỏng mắt' khi dùng tay che ngực hờ hững - Ảnh: FB

Ngay sau khi lên sóng, bức ảnh này đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Hầu hết mọi người "ném đá" bạn gái Lương Bằng Quang vì khoe thân quá bạo gây phản cảm. Đây không phải lần đầu "người đẹp ngực khủng" khoe 3 vòng sexy lên mạng xã hội nhưng vẫn khiến người nhìn "đỏ mặt tía tai".

Trang cá nhân của bạn gái Lương Bằng Quang ngập tràn những hình ảnh gợi cảm thế này - Ảnh: FB

Trước đó, chân dài này vấp phải nhiều bình luận từ khuyên nhủ đến chỉ trích nặng lời vì chuyện khoe thân quá lố. Thế nhưng, bỏ ngoài tai những lời khen chê của cư dân mạng, Ngân 98 vẫn tung nhiều hình ảnh ngày càng nóng bỏng hơn, khoe vòng 1 ngồn ngộn. Thậm chí, cô từng bị chỉ trích vì dùng hình ảnh "không đẹp" của bản thân và những phát ngôn sốc để được nổi tiếng.



Phong cách thời trang khoe vòng 1 của Ngân 98 khi đi làm DJ - Ảnh: FB

Tháng 7/2020, Ngân 98 gây phẫn nộ khi mặc bikini đến diễn tại một quán bar ở Hà Nội. Sau vụ việc, cô bị Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội ra quyết định xử phạt với hình thức cấm diễn 4 tháng trên địa bàn. Tuy nhiên, bạn gái Lương Bằng Quang vẫn không rút được kinh nghiệm mà ngày càng hở bạo hơn.

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