Nhật Kim Anh phẫn nộ vì hành động của vợ Vân Quang Long, ám ảnh chuyện lạ trong đám tang đàn anh

Hậu trường 11/01/2021 13:47

Là một người đồng nghiệp, người em rất thân với Vân Quang Long, ca sĩ Nhật Kim Anh vô cùng đau lòng trước sự ra đi đột ngột của đàn anh.

Sự ra đi đột ngột của ca sĩ Vân Quang Long ở tuổi 41 khiến người thân, đồng nghiệp và khán giả không ngừng thương tiếc suốt thời gian qua. Đáng buồn hơn là những lùm xùm liên quan đến gia đình sau sự ra đi của cựu thành viên nhóm 1088.

Mọi chuyện khởi nguồn từ clip bố mẹ Vân Quang Long không nhận Linh Lan là con dâu tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều. Trước nhiều lời chỉ trích bố mẹ cố ca sĩ, nhiều bạn bè, đồng nghiệp thân thiết của Vân Quang Long đã lên tiếng. Trong đó, đáng chú ý nhất là ca sĩ Phạm Thanh Thảo.

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Hình ảnh Vân Quang Long bên vợ hai Linh Lan lúc nam ca sĩ còn sống - Ảnh: Internet

Cụ thể, nữ ca sĩ đăng tải bài viết khá dài nói về Linh Lan. Phạm Thanh Thảo cho biết, trong khi Vân Quang Long lăn lộn kiếm tiền ở Mỹ, thì vợ 2 lại chỉ biết vòi vĩnh, không cho gặp con nếu không gửi tiền về. Chưa dừng lại, Linh Lan còn bị tố hỗn hào, chửi chồng và cả bố mẹ chồng.

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Phạm Thanh Thảo tại tang lễ Vân Quang Long - Ảnh: Internet

Dưới bài đăng của Phạm Thanh Thảo, nhiều nghệ sĩ bày tỏ sự bức xúc, trong đó có ca sĩ Nhật Kim Anh. Nữ diễn viên "Tiếng sét trong mưa" tỏ ra phẫn nộ: "Mình người ngoài còn phẫn nộ tột cùng nói chi anh Tư giận, đau lòng đến rơi nước mắt. Còn gì đau lòng hơn nữa. Em thật sự ngỡ ngàng và phẫn nộ khi nhìn thấy những gì cô ấy làm mấy bữa nay. Cảm ơn chị, anh Hàn Thái Tú, anh Úc Bảo và tất cả các anh em bên đó đã lo lắng và ở bên anh Tư đến phút cuối cùng”.

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Nhật Kim Anh phẫn nộ với việc làm của Linh Lan - Ảnh: Internet
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Cô ám ảnh khi nhìn thấy Vân Quang Long khóc trong quan tài và nhắn tin kể lại cho bạn bè - Ảnh: FB

Không chỉ vậy, Nhật Kim Anh còn tiết lộ đã thấy Vân Quang Long rơi nước mắt trong quan tài khi gọi video sang Mỹ để nhìn mặt đàn anh lần cuối. Sự việc kỳ lạ này khiến Nhật Kim Anh bị ám ảnh, phải nhắn tin cho bạn bè để xác nhận.

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Từ khóa:   Vân Quang Long qua đời vợ Vân Quang Long ca sĩ Nhật Kim Anh

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