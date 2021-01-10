Hậu bị 'ném đá', Minh Luân bất ngờ đăng ảnh chụp cùng vợ chồng Hoàng Anh và khẳng định điều này

Ồn ào ly hôn của Hoàng Anh và vợ Việt kiều Quỳnh Như khiến dư luận xôn xao suốt thời gian qua. Không chỉ công chúng, nhiều nghệ sĩ cũng lên tiếng chia sẻ quan điểm cá nhân và khuyên nhủ cặp đôi. Đáng chú ý là diễn viên Minh Luân, anh từng vào tận trang cá nhân của vợ cũ Hoàng Anh để khuyên cô dừng livestream đấu tố chồng trên trang cá nhân. Động thái này khiến anh nhận về vô số lời chỉ trích từ cộng đồng mạng.



Hoàng Anh và Minh Luân là những người bạn rất thân - Ảnh: FB

Mới đây, Minh Luân lại tiếp tục có động thái gây chú ý liên quan đến vợ chồng nam diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ". Trên Facebook cá nhân, nam diễn viên chia sẻ loạt ảnh chụp với Hoàng Anh và Quỳnh Như trong đám cưới của cặp đôi và nhiều khoảnh khắc thân thiết khác.