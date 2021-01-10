Hậu bị 'ném đá', Minh Luân bất ngờ đăng ảnh chụp cùng vợ chồng Hoàng Anh và khẳng định điều này

Diễn viên Minh Luân vừa có động thái chứng minh tình bạn thân thiết với vợ chồng Hoàng Anh và Quỳnh Như sau khi bị chỉ trích.
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Ồn ào ly hôn của Hoàng Anh và vợ Việt kiều Quỳnh Như khiến dư luận xôn xao suốt thời gian qua. Không chỉ công chúng, nhiều nghệ sĩ cũng lên tiếng chia sẻ quan điểm cá nhân và khuyên nhủ cặp đôi. Đáng chú ý là diễn viên Minh Luân, anh từng vào tận trang cá nhân của vợ cũ Hoàng Anh để khuyên cô dừng livestream đấu tố chồng trên trang cá nhân. Động thái này khiến anh nhận về vô số lời chỉ trích từ cộng đồng mạng.
Mới đây, Minh Luân lại tiếp tục có động thái gây chú ý liên quan đến vợ chồng nam diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ". Trên Facebook cá nhân, nam diễn viên chia sẻ loạt ảnh chụp với Hoàng Anh và Quỳnh Như trong đám cưới của cặp đôi và nhiều khoảnh khắc thân thiết khác.
Kèm theo đó, nam diễn viên nhắn nhủ xúc động: "Đã là bạn thì suốt đời mãi là bạn. Đâu phải là dòng sông mà lúc cạn, lúc đầy".
Dòng chia sẻ của Minh Luân nhận được sự chú ý lớn của dân mạng. Mọi người bày tỏ lòng ngưỡng mộ tình bạn của nam diễn viên. Đáng chú ý, dưới phần bình luận, vợ cũ Hoàng Anh cũng có động thái bất ngờ: "Em cám ơn anh khuyên em, cho dù như thế nào anh vẫn là bạn của em. Thương chú Luân".