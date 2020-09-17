Nhiều khán giả thót tim khi chứng kiến khoảnh khắc nữ ca sĩ Hari Won vấp ngã ngay trên sân khấu, suýt bị “lộ hàng”.

Sau khi kết hôn, Trấn Thành và Hari Won trở thành cặp vợ chồng được khán giả yêu thích và đắt show nhất nhì làng giải trí. Được biết, chỉ trong nửa đầu năm 2020, Hari Won đã góp mặt trong 13 gameshow truyền hình. Trong khi đó, Trấn Thành không chỉ tham gia các chương trình giải trí mà còn bận rộn với hàng loạt dự án phim ảnh.

Mới đây nhất, vợ chồng “A Xìn” bất ngờ thu hút sự quan tâm khi cùng xuất hiện trong một gameshow truyền hình.

Thế nhưng, ngay khi vừa bắt đầu chương trình, Hari Won đã gặp phải sự cố “ngượng chín mặt”. Theo đó, vì mải mê catwalk, giọng ca “Anh cứ đi đi” đã vô tình trượt ngã khi đang bước xuống cầu thang. Cú ngã khá đau khiến nữ ca sĩ suýt chút nữa hớ hênh nội y nhưng nhờ nhanh trí khép chân lại mà cô tránh được việc bị “lộ hàng”. Sau khi lấy lại bình tĩnh, bà xã Trấn Thành nhanh chóng đứng dậy và bắt nhịp bước tiếp.

Mải mê trình diễn trên sân khấu, Hari Won trượt chân té ngã - Ảnh: Internet

Để tránh bị hớ hênh, nữ ca sĩ nhanh trí bắt chéo chân khi té xuống – Ảnh: Internet

Tuy nhiên, điều gây chú ý hơn cả là phản ứng của Trấn Thành ở hàng ghế đầu. Cụ thể, khi chứng kiến vợ gặp sự cố, anh chẳng những không lên đỡ bà xã mà còn thích chí cười to.

Trấn Thành bật cười lớn khi thấy bà xã té ngã - Ảnh: Internet

Cô nàng bị té ngã tận 2 lần - Ảnh: Internet

Trước thái độ của Trấn Thành, Hari Won liền tỏ thái độ khó chịu, giận dỗi ra mặt. Cô hét to tên chồng nhưng chẳng may lại té ngã thêm lần nữa.

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