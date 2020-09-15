Dương Triệu Vũ đăng loạt ảnh quá khứ mừng sinh nhật mẹ ruột, tiết lộ tài sản của gia đình khi sang Mỹ

Hậu trường 15/09/2020 16:39

Những hình ảnh hiếm hoi của danh hài Hoài Linh và Dương Triệu Vũ bên cạnh mẹ ruột khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

Cách đây vài giờ, trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Dương Triệu Vũ đăng tải loạt khoảnh khắc trong sinh nhật mẹ ruột kèm dòng trạng thái đầy xúc động: “Sinh nhật Mẹ lại tới, con xin chúc Mẹ luôn khoẻ mạnh và minh mẫn để tiếp tục yêu thương các con, cháu và Bố. Con chỉ cần Mẹ thế thôi là hạnh phúc nhất rồi. Mẹ luôn cho con đủ tình yêu thương để con có thể yêu thương bản thân và những người xung quanh một cách trọn vẹn”.

duong trieu vu 1

duong trieu vu 2
Ảnh thời trẻ của mẹ Dương Triệu Vũ - Ảnh: FB

duong trieu vu 3

duong trieu vu 4
Hoài Linh và Dương Triệu Vũ tổ chức sinh nhật cho mẹ tại nhà - Ảnh: FB

Qua hình ảnh chia sẻ, Dương Triệu Vũ và anh trai Hoài Linh cùng nhau tổ chức bữa tiệc sinh nhật ấm cúng tại nhà cho mẹ ruột. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp thân thiết của cả hai như Đàm Vĩnh Hưng, Chí Tài… cũng có mặt.

duong trieu vu 5

Trong tiệc sinh nhật của mẹ ruột, danh hài Hoài Linh được dịp hội ngộ nghệ sĩ Chí Tài và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng – Ảnh: FB

Bên cạnh đó, Dương Triệu Vũ còn gây chú ý khi chia sẻ về tài sản của gia đình khi mới sang Mỹ định cư. Nam ca sĩ cho biết: “Tài sản của gia đình mình khi qua Mỹ định cư... 300$ và một kho hình ảnh. 300$ để cứu đói khi cần ăn, nhưng hình ảnh là thứ nuôi sống tinh thần và kỷ niệm của gia đình mình đến tận bây giờ”.

Với tình yêu thương và nghị lực, gia đình Dương Triệu Vũ đã vượt qua khó khăn chỉ với vỏn vẹn 300 USD. Dưới bài đăng, nhiều khán giả gửi lời chúc mừng sinh nhật đến mẹ ruột nam ca sĩ.

Đăng ảnh cả nhà, Hoài Linh khoe em gái ruột xinh đẹp và hé lộ luật bất thành văn của gia đình

Đăng ảnh cả nhà, Hoài Linh khoe em gái ruột xinh đẹp và hé lộ luật bất thành văn của gia đình

Là người sống khép kín, danh hài Hoài Linh gây bất ngờ khi đăng ảnh gia đình lên mạng xã hội và nhận được sự chú ý đặc biệt của công chúng.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Dương Triệu Vũ danh hài Hoài Linh mẹ ruột Dương Triệu Vũ

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 4 giờ 46 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026