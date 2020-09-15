Dương Triệu Vũ đăng loạt ảnh quá khứ mừng sinh nhật mẹ ruột, tiết lộ tài sản của gia đình khi sang Mỹ

Những hình ảnh hiếm hoi của danh hài Hoài Linh và Dương Triệu Vũ bên cạnh mẹ ruột khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

Cách đây vài giờ, trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Dương Triệu Vũ đăng tải loạt khoảnh khắc trong sinh nhật mẹ ruột kèm dòng trạng thái đầy xúc động: “Sinh nhật Mẹ lại tới, con xin chúc Mẹ luôn khoẻ mạnh và minh mẫn để tiếp tục yêu thương các con, cháu và Bố. Con chỉ cần Mẹ thế thôi là hạnh phúc nhất rồi. Mẹ luôn cho con đủ tình yêu thương để con có thể yêu thương bản thân và những người xung quanh một cách trọn vẹn”.

Ảnh thời trẻ của mẹ Dương Triệu Vũ - Ảnh: FB

Hoài Linh và Dương Triệu Vũ tổ chức sinh nhật cho mẹ tại nhà - Ảnh: FB

Qua hình ảnh chia sẻ, Dương Triệu Vũ và anh trai Hoài Linh cùng nhau tổ chức bữa tiệc sinh nhật ấm cúng tại nhà cho mẹ ruột. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp thân thiết của cả hai như Đàm Vĩnh Hưng, Chí Tài… cũng có mặt.

Trong tiệc sinh nhật của mẹ ruột, danh hài Hoài Linh được dịp hội ngộ nghệ sĩ Chí Tài và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng – Ảnh: FB

Bên cạnh đó, Dương Triệu Vũ còn gây chú ý khi chia sẻ về tài sản của gia đình khi mới sang Mỹ định cư. Nam ca sĩ cho biết: “Tài sản của gia đình mình khi qua Mỹ định cư... 300$ và một kho hình ảnh. 300$ để cứu đói khi cần ăn, nhưng hình ảnh là thứ nuôi sống tinh thần và kỷ niệm của gia đình mình đến tận bây giờ”.

Với tình yêu thương và nghị lực, gia đình Dương Triệu Vũ đã vượt qua khó khăn chỉ với vỏn vẹn 300 USD. Dưới bài đăng, nhiều khán giả gửi lời chúc mừng sinh nhật đến mẹ ruột nam ca sĩ.

Đăng ảnh cả nhà, Hoài Linh khoe em gái ruột xinh đẹp và hé lộ luật bất thành văn của gia đình Là người sống khép kín, danh hài Hoài Linh gây bất ngờ khi đăng ảnh gia đình lên mạng xã hội và nhận được sự chú ý đặc biệt của công chúng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-trieu-vu-dang-loat-anh-qua-khu-mung-sinh-nhat-me-ruot-tiet-lo-tai-san-cua-gia-dinh-khi-sang-my-380123.html