Hương Lan khoe ảnh hiếm ngày xưa, Hoài Linh lạ lẫm với tóc bổ luống và nhuộm vàng, nhìn vóc dáng càng bất ngờ

Hậu trường 08/09/2020 14:49

Danh ca Hương Lan khiến mọi người thích thú khi đăng tải bức ảnh hiếm nhiều năm trước bên danh hài Hoài Linh. So với ngày ấy, hiện tại "Sáu Bảnh" thay đổi khá nhiều.

Mới đây, trên trang cá nhân, danh ca Hương Lan gây chú ý khi chia sẻ ảnh kỷ niệm bên danh hài Hoài Linh. Nhìn vào khoảnh khắc này, mọi người có thể đoán được bức ảnh này được chụp vào nhiều năm trước.

Thời điểm này, nữ ca sĩ sinh năm 1956 vẫn rất trẻ trung và xinh đẹp. Bà diện tà áo dài truyền thống và nở nụ cười dịu dàng bên cạnh đàn em.

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Dân mạng thích thú trước diện mạo trẻ trung của danh hài Hoài Linh nhiều năm trước - Ảnh: FB

Danh ca Hương Lan viết: "Thật vui khi nhìn lại tấm ảnh nhiều kỷ niệm. Thương quá là thương ba chị em ngày đó. Hai nhớ em lắm Bốn ơi! Chúc bình an và hạnh phúc cho mọi người".

Điều khiến công chúng chú ý hơn cả là diện mạo của nghệ sĩ Hoài Linh. Ngoại hình cao gầy không khác hiện tại, tuy nhiên gu thời trang của "Sáu Bảnh" vô cùng sành điệu, mái tóc chẻ luống thời thượng và nhuộm màu vàng tươi.

Hiện tại, danh hài Hoài Linh vô cùng giản dị và gần gũi. Anh thường gắn bó với áo bà ba và dép lê mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

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Hiện tại, Hoài Linh là nghệ sĩ hài quyền lực nhất nhì làng giải trí Việt - Ảnh: Internet
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Ở tuổi 64, danh ca Hương Lan giảm chạy show. Bà tận hưởng cuộc sống bình yên bên chồng và chăm sóc cháu nội - Ảnh: FB

Với chất giọng ngọt ngào, truyền cảm, danh ca Hương Lan nổi tiếng khắp trong nước và hải ngoại. Tạo dựng được chỗ đứng tại Mỹ, bà từng giúp đỡ nhiều đàn em khi mới sang nước ngoài lập nghiệp. Danh hài Hoài Linh là một trong số đó. Ngoài đời cả hai thân thiết như chị em ruột.

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Từ khóa:   Hoài Linh nghệ sĩ Hoài Linh danh ca Hương Lan

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