Ốc Thanh Vân khóc như mưa khi tìm được lá thư tay của bố ruột đã mất, đọc mà nghẹn lòng

Hậu trường 08/09/2020 10:33

MC Ốc Thanh Vân vô cùng xúc động khi đọc lá thư của người bố quá cố viết hơn 10 năm trước. Đây là những dòng tâm sự mà ông viết cho con gái.

Mới đây, MC Ốc Thanh Vân gây chú ý khi chia sẻ lá thư tay mà bố ruột đã viết cho cô nhiều năm trước. Nữ diễn viên đã khóc không ngừng khi vô tình tìm được trong lúc dọn nhà.

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Bức thư tay với tựa 'Con Ốc Thanh Vân' được viết từ năm 2008 - Ảnh: FB

Nữ diễn viên tâm sự: "Dọn dẹp, tìm thấy thư và thơ của bố. Chữ bố đẹp và nắn nót. Thơ bố đa phần dành cho các con. Con giống bố điểm này, thích viết, viết rất kỹ, vô cùng quan trọng chính tả và văn phong. Bố viết nhiều lắm, lúc bố đi con gửi nhiều để bố mang theo, ở xa bố còn viết".

Nhân đây, Ốc Thanh Vân đăng tải bài thơ nói lên nỗi đau mất người thân:

"Mắt con cay khi đọc dòng thư Bố

Lệ con nhòa khi nghĩ về tuổi thơ

Hỏi làm sao lòng con không sâu nặng

Chặng đường đời chới với chẳng còn Cha".

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Mỗi năm vào ngày giỗ của bố, nữ diễn viên đều bật khóc nức nở trước di ảnh vì nhớ ông - Ảnh: Internet
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Giờ đây, mẹ ruột là động lực để cô phấn đấu mỗi ngày - Ảnh: Internet

Dưới bài viết, bạn bè, người hâm mộ hết lời khen ngợi tài hoa của bố Ốc Thanh Vân. Mọi người cũng động viên cô nên bớt đau lòng vì "sinh lão bệnh tử" rồi ai cũng sẽ trải qua.

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Mọi người chúc mừng nữ diễn viên vì có được người bố tuyệt vời - Ảnh: FB

Ốc Thanh Vân là người sống rất tình cảm. Khi bố ruột qua đời, cô đã trải qua cú sốc lớn. Sau nhiều năm, bà mẹ 3 con vẫn thường xuyên chia sẻ những kỷ vật cùng dòng tâm sự về người bố thân yêu.

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