Bị chê gầy gò, danh hài Hoài Linh tích cực tập gym khiến người hâm mộ phấn khích

Những hình ảnh mới nhất của danh hài Hoài Linh trên mạng xã hội đang thu hút sự chú ý không nhỏ của cư dân mạng.

Khoảng hơn nửa năm gần đây, nghệ sĩ Hoài Linh không còn thường xuyên tham gia các hoạt động nghệ thuật. Thay vào đó, nam danh hài dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc nhà thờ Tổ.

Dù từng là ngôi sao đắt giá của showbiz Việt nhưng giờ đây cuộc sống của Hoài Linh trở nên cực kì kín tiếng – Ảnh: FB

Trên mạng xã hội, Hoài Linh vẫn thỉnh thoảng cập nhật những khoảnh khắc đời thường đến người hâm mộ. Vừa qua, nam nghệ sĩ khiến nhiều khán giả lo lắng khi xuất hiện với hình ảnh làn da đen sạm và gầy gò hơn trước. Không ít người hâm mộ cho rằng, danh hài Hoài Linh cần bồi bổ hơn.

Hình ảnh gầy gò của nam danh hài bên bát cơm đạm bạc khiến khán giả lo lắng – Ảnh: FB

Dường như hiểu được nỗi lo lắng của khán giả, nam danh hài đã quyết định tập thể dục để nâng cao sức khỏe. Mới đây nhất, khoảnh khắc Hoài Linh chăm chỉ tập gym trên phim trường bất ngờ được đăng tải lên mạng xã hội. Theo đó, người hâm mộ vô cùng thích thú khi thấy nam danh hài thực hiện bài tập nâng tạ.

Nhìn những hình ảnh này, công chúng đã có thể an tâm hơn về sức khỏe của Hoài Linh – Ảnh: Internet

Được biết, sau khoảng thời gian ở ẩn, Hoài Linh đang dần trở lại với các hoạt động nghệ thuật. Cách đây không lâu, nam nghệ sĩ đã cùng nhiều đồng nghiệp xuất hiện trong một chương trình âm nhạc để gây quỹ ủng hộ cho người dân cũng như đội ngũ y bác sĩ tại Đà Nẵng, Quảng Nam.

Hiện tại, người hâm mộ đang rất mong chờ những dự án sắp tới của Hoài Linh.

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