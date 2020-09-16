Nhã Phương khoe ảnh sexy hết nấc, thần thái đỉnh cao nhưng netizen lại phát hiện ra chi tiết sai sai

Lâu lâu tái xuất, mẹ bỉm sữa Nhã Phương khiến người hâm mộ không ngừng bấn loạn trước nhan sắc xinh đẹp, body nuột nà quyến rũ.

Từ sau khi kết hôn và sinh con, nữ diễn viên Nhã Phương được nhận xét ngày càng thăng hạng nhan sắc. Dù là mẹ bỉm sữa nhưng bà xã Trường Giang luôn khiến dân tình xuýt xoa, trầm trồ trước vóc dáng thon gọn, quyến rũ của mình.

Cách đây ít giờ, những hình ảnh mới nhất của người đẹp “Tuổi thanh xuân” đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Cụ thể, Nhã Phương vừa đăng tải khoảnh khắc được chụp đầy ngẫu hứng lên trang Facebook cá nhân kèm dòng trạng thái: “Chuẩn bị vào cảnh quay cậu em trai nói chị Bi quay lại em chụp cho tấm hình. Tóc đen có làm ai xao xuyến”. Bên cạnh đó, cô nàng cũng tiết lộ vừa thay đổi màu tóc từ nâu sang đen để làm mới hình ảnh.

Bài đăng của nữ diễn viên - Ảnh: FB

Sắc vóc không thể đùa của bà mẹ một con - Ảnh: FB

Qua hình ảnh chia sẻ, Nhã Phương diện đầm lệch vai gợi cảm, khoe trọn đường cong cơ thể và góc nghiêng cực phẩm. Có thể thấy, nữ diễn viên đang dần thay đổi phong cách từ dịu dàng, kín đáo sang gợi cảm, sắc sảo hơn.

Tuy nhiên, cô nàng cũng bị phát hiện chi tiết chỉnh ảnh quá đà - Ảnh: FB

Trong khi người hâm mộ không ngừng bấn loạn trước nhan sắc của bà mẹ một con thì một số cư dân mạng lại phát hiện ra chi tiết khác lạ trong bức ảnh. Theo đó, phần cánh tay của Nhã Phương bị bóp méo, trông khá kỳ dị. Nhiều người cho rằng bà xã Trường Giang đã chỉnh sửa ảnh quá đà nên phần tay mới bị biến dạng. Dẫu vậy, nhan sắc của cô nàng vẫn khiến nhiều người phải ghen tỵ.

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