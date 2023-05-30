Mới đây, hoa hậu Trần Bảo Ngọc bất ngờ chia sẻ về hành trình vượt qua bạo bệnh. Theo như chia sẻ, cô cho biết phát hiện mắc ung thư vú vào tháng 4/2022 khi vô tình sờ bên ngực trái, phát hiện khối bất thường. Ngay sau khi nắm được thông tin bệnh, cô quyết định phẫu thuật và hóa trị. Tuy nhiên, lúc mới biết căn bệnh, cô cũng không tránh khỏi cú sốc bởi xưa nay đều ăn uống lành mạnh, không dùng chất kích thích.

Nhờ chiều cao vượt trội, Trần Bảo Ngọc bước vào nghề người mẫu khi chỉ mới 16 tuổi. Đến năm 1995, chị giành giải nhất người mẫu Việt trong cuộc thi tìm kiếm người mẫu thời trang toàn quốc. Vào năm 2000, Trần Bảo Ngọc tiếp tục giành vương miện trong cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh.

Chia sẻ với Tiền Phong, Hoa hậu Bảo Ngọc bộc bạch cô nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông, khán giả, bạn bè. “Tôi đang ở trạng thái thu mình, ít giao tiếp đám đông, hơi choáng khi có nhiều thông tin ồ ạt lúc này” - Bảo Ngọc bày tỏ.

Sau một năm chống chọi với bệnh tật, Bảo Ngọc dần hồi phục sức khỏe . Cô vẫn duy trì kiểm tra định kỳ và uống thuốc theo phác đồ điều trị trong suốt 10 năm.

Sau một năm chống chọi với bệnh tật, Bảo Ngọc dần hồi phục sức khỏe. Cô vẫn duy trì kiểm tra định kỳ và uống thuốc theo phác đồ điều trị trong suốt 10 năm

Chia sẻ thêm về hành trình khó khăn chiến đấu với bệnh tật, Trần Bảo Ngọc nói chị là người mạnh mẽ, luôn nhìn thấy động lực trong những tình huống khó khăn nhất. Chị đọc sách, gặp gỡ các chuyên gia đầu ngành để hiểu về bệnh của mình trước khi đưa ra những quyết định quan trọng.

Trần Bảo Ngọc nói chị là người mạnh mẽ, luôn nhìn thấy động lực trong những tình huống khó khăn nhất

'Đầu tiên tôi tự nhận kết quả và giữ trong lòng, sau đó khi đã nắm được phác đồ điều trị tôi mới thông báo cho người thân. Tất nhiên có nhiều lúc rất yếu lòng. Thế nhưng cảm giác yếu đuối ấy không ở lâu. Thậm chí tôi còn nghĩ việc mình bị bệnh chính một lời cảnh báo rằng mình phải quay về bản thân. Có những khi tôi áp lực đến nỗi ăn mà không biết mình ăn gì, hoặc bỏ bữa và không để tâm khi có dấu hiệu gì trong cơ thể.

Việc phát hiện bệnh sớm khiến tôi được hướng vào bên trong, sống chậm lại, lắng nghe những vấn đề của cơ thể để kịp thay đổi cách sống và thích nghi với thể trạng mới này.

Mặc dù đại vận đến với mình nhưng may mắn sao tôi vẫn còn sức khoẻ, tài chính để đối mặt với nó. Tôi nghĩ mình đang đi vào hành trình hồi phục sức khoẻ' - Bảo Ngọc chia sẻ về hành trình khó khăn của mình.

“Tôi đang ở trạng thái thu mình, ít giao tiếp đám đông, hơi choáng khi có nhiều thông tin ồ ạt lúc này” - Bảo Ngọc bày tỏ

Bảo Ngọc cho hay chị luôn nhắc mình phải sinh hoạt điều độ, uống thuốc thường xuyên, giảm bớt áp lực và sống lạc quan.

"Những ngày ở bệnh viện, nơi mà mọi người đều có sức khoẻ và hình thức ốm yếu giống nhau, tôi lại luôn là người khiến cho không khí trở nên vui vẻ, tích cực" - người mẫu nổi tiếng một thời nói.

Thời điểm biết mình bị bệnh, Hoa hậu Bảo Ngọc nói cô được chồng chăm sóc tận tình, cổ vũ, làm chỗ dựa tinh thần.

Quay về quá khứ, ở thời điểm đỉnh cao sự nghiệp, Bảo Ngọc từng gây bất ngờ khi tuyên bố giải nghệ, lên xe hoa với mối tình đầu là luật sư hơn cô 11 tuổi năm 2001. Cả hai có 7 năm hẹn hò trước khi quyết định về chung một nhà. Cuộc sống của vợ chồng hoa hậu êm đềm, hạnh phúc bên hai con, một gái một trai.

“Tôi yêu sớm. Hai vợ chồng hẹn hò từ năm 1994, đến 7 năm sau mới kết hôn. Hồi ấy, nhiều người tiếc nuối khi thấy tôi quyết định xây dựng gia đình, rút khỏi showbiz khi mới 23 tuổi” - Trần Bảo Ngọc tâm sự.

Trần Bảo Ngọc hiện là doanh nhân, điều hành doanh nghiệp riêng về lĩnh vực may công nghiệp và may dân dụng

Thời điểm biết mình bị bệnh, Hoa hậu Bảo Ngọc nói cô được chồng chăm sóc tận tình, cổ vũ, làm chỗ dựa tinh thần.

Trần Bảo Ngọc hiện là doanh nhân, điều hành doanh nghiệp riêng về lĩnh vực may công nghiệp và may dân dụng. Thi thoảng, cô tham gia show thời trang, dạy catwalk cho lứa mẫu trẻ… Hiện, hoa hậu có lịch trình tại Ấn Độ.