Hai ước nguyện cuối cùng còn 'bỏ ngỏ' của cố nghệ sĩ Phi Nhung được thực hiện ngay tại tang lễ ở Mỹ

Hậu trường 14/10/2021 12:12

Trong tang lễ của Phi Nhung tại Mỹ, người thân đã thực hiện những ước nguyện dang dở của cố ca sĩ lúc sinh thời.

Vào ngày 13/10, tang lễ của ca sĩ Phi Nhung diễn ra tại chùa Huệ Quang (Mỹ) với sự xuất hiện nhiều bạn bè, đồng nghiệp thân thiết của cố ca sĩ. Mọi người đều đã ghé đến nhà riêng để gửi tặng vòng hoa viếng, thắp nén hương đưa tiễn cố ca sĩ lần cuối. Ngoài ra, không ít vòng hoa viếng được gửi từ phương xa bởi những người yêu mến Phi Nhung. 

Ngoài ra, phía người thân của cố ca sĩ thông báo rằng số tiền phúng viếng trong tang lễ sẽ được lập thành quỹ nhằm mục đích giúp một tịnh xá xây trường học Việt Ngữ và hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn khi nhiễm Covid-19 tại Việt Nam - đúng như những gì Phi Nhung đã làm và dự định làm.

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Số tiền phúng viếng trong tang lễ sẽ được lập thành quỹ và tiếp tục thực hiện hành trình từ thiện của cố nghệ sĩ - Ảnh: Internet

Đáng chú ý hơn, trong phần phát biểu tại tang lễ, ca sĩ Trizzie Phương Trinh tiết lộ đàn em từng muốn nhận cô là chị em ruột. Nhưng vì lý do cá nhân nên tận đến tang lễ cô mới thực hiện mong muốn này được.

"Từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ nói "không" với Phi Nhung điều gì. Khi em gặp một trắc trở gì trong cuộc sống. Phi Nhung đều gọi cho tôi. Có một điều tôi không làm được là khi Phi Nhung vừa qua Cali, thấy tôi có một gia đình êm ấm và em ấy rất khát khao điều đó, xin mẹ tôi làm con nuôi.

Đi đâu tôi cũng giới thiệu Phi Nhung là em nuôi của tôi. Có một lần em nói riêng với tôi rằng: "Sao chị đi đâu cũng giới thiệu em là em nuôi mà không giới thiệu là em ruột của chị. Chị sợ người ta nghĩ sai về mẹ chị nên chị không thể làm được. Điều đó làm cho tôi tan nát đến tận giờ này vì không thể thực hiện cho Phi Nhung".

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Trizzie Phương Trinh nhận Phi Nhung làm em ruột trong tang lễ - Ảnh: chụp màn hình

Tiếp đó, nữ ca sĩ tuyên bố với mọi người rằng: "Điều đó làm cho tôi tan nát đến tận giờ này vì không thể thực hiện cho Phi Nhung. Hôm nay mọi người có thể cho tôi giới thiệu là: "Kính thưa quý vị, Phi Nhung là em ruột của tôi. Đây là lời cuối chị dành cho em và chị đã hứa trước tro cốt của em là chị sẽ xem Wendy như người thân ruột thịt, luôn luôn bao bọc, che chở cho Wendy. Em đừng lo, hãy ra đi thanh thản".

Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng sẽ thực hiện tiếp những tâm nguyện và nhắn nhủ tới cố nữ ca sĩ: "Bên kia thế giới em sẽ không còn đau buồn nữa. Mọi đau buồn em hãy để lại trần gian. Chị hứa những gì em còn oan ức, chị sẽ xoa dịu hết cho em".

Một hoa hậu cho gia đình Hồ Văn Cường mượn chung cư cao cấp 160m2 để ở sau khi rời nhà Phi Nhung

Một hoa hậu cho gia đình Hồ Văn Cường mượn chung cư cao cấp 160m2 để ở sau khi rời nhà Phi Nhung

"Phải cố gắng học để thành danh cho mẹ con hãnh diện, tự hào mỉm cười nơi thiên đàng con nhé!", Phương Lê viết.

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Từ khóa:   Wendy Phạm Trizzie Phương Trinh ca sĩ Phi Nhung

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