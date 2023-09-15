Hà Trí Quang và người yêu đồng giới tung bộ ảnh cưới đầu tiên trước thềm đám hỏi vào tháng 10

Trong bộ ảnh, cặp đôi bảnh bao trong bộ vest màu trắng, tự tin thể hiện tình cảm trước ống kính. Đông đảo khán giả gửi lời chúc phúc tới Thanh Đoàn - Hà Trí Quang.

Hà Trí Quang là diễn viên truyền hình quen thuộc của màn ảnh nhỏ phía Nam. Anh từng tham gia các tác phẩm: Lâu đài tình ái, Hoa dã quỳ, Những mảnh vỡ phù hoa, Khóc thầm, Dương cầm,... Những năm qua, nam diễn viên còn gây chú ý khi công khai tình yêu với bạn trai đồng giới. Đồng thời, cuối năm 2022 vừa qua, cặp đôi còn chính thức đón cặp song sinh một trai, một gái bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm và nhờ người thân mang thai hộ. Hai con của Hà Trí Quang và Thanh Đoàn tên Ka Ka và Muội Muội. Cuối năm 2022 vừa qua, cặp đôi còn chính thức đón cặp song sinh một trai, một gái bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm và nhờ người thân mang thai hộ Trên trang cá nhân, Hà Trí Quang và Thanh Đoàn thường xuyên chia sẻ cuộc sống hạnh phúc bên 2 con. Hàng ngày, Hà Trí Quang và bạn đời cùng nhau chăm con, tận hưởng niềm vui khi được trở thành những ông bố bỉm sữa. Nam diễn viên nói anh biết ơn gia đình đã ở bên, đồng hành cùng anh và Thanh Đoàn trên hành trình xây dựng một tổ ấm trọn vẹn.

Trên trang cá nhân, Hà Trí Quang và Thanh Đoàn thường xuyên chia sẻ cuộc sống hạnh phúc Mới đây, trên trang cá nhân, Thanh Đoàn bất ngờ đăng tải hình ảnh cặp đôi và hé lộ đây là ảnh cưới. Bạn trai Hà Trí Quang chia sẻ: "Bộ ảnh cưới đầu tiên của 2 đứa em nè. Cả nhà thấy sao ạ". Trong bộ ảnh, cặp đôi bảnh bao trong bộ vest màu trắng, tự tin thể hiện tình cảm trước ống kính. Đông đảo khán giả gửi lời chúc phúc tới Thanh Đoàn - Hà Trí Quang. Mới đây, trên trang cá nhân, Thanh Đoàn bất ngờ đăng tải hình ảnh cặp đôi và hé lộ đây là ảnh cưới Cách đây vài ngày, cặp đôi cũng thông báo tổ chức lễ ăn hỏi trong tháng 10 tới đây. Hà Trí Quang cũng cho biết mời một số đồng nghiệp thân thiết trong showbiz bưng tráp. Cả hai đãi tiệc tại TP.HCM sau khi làm lễ gia tiên tại Đồng Tháp. Hà Trí Quang và người yêu đồng giới đã có 6 năm gắn bó và sống cùng nhau trước khi quyết định tiến tới cam kết lâu dài.

Cách đây vài ngày, cặp đôi cũng thông báo tổ chức lễ ăn hỏi trong tháng 10 tới đây. Hà Trí Quang cũng cho biết mời một số đồng nghiệp thân thiết trong showbiz bưng tráp Hà Trí Quang cho biết, anh đang tất bật chuẩn bị cho lễ ăn hỏi diễn ra vào tháng 10. "Để có một gia đình cần chuẩn bị nhiều thứ lắm. Tôi hạnh phúc vì được nhiều anh em, bạn bè, đồng nghiệp nhận lời hỗ trợ trong đám hỏi" - Hà Trí Quang cho hay. Người yêu nam diễn viên còn chia sẻ khoảnh khắc được cầu hôn làm ai nấy cũng không khỏi ganh tỵ. Thanh Đoàn hạnh phúc viết: "Ngày ấy còn không xa. Cứ yêu đi vì cuộc đời cho phép". Trước đó, nam diễn viên và bạn đời cùng xây tổ ấm với căn biệt thự rộng 3.000 m2 ở Đồng Tháp để nghỉ dưỡng. Họ cũng mua thêm nhà tại TP.HCM để tiện sinh sống, làm việc. Người yêu của Hà Trí Quang từng đóng một số phim ngắn hút hàng triệu lượt xem trên YouTube. Ngoài ra, Thanh Đoàn kinh doanh mỹ phẩm, bán hàng online.

Bạn trai Hà Trí Quang hé lộ bất ngờ về kế hoạch tổ chức đám cưới, người hâm mộ ồ ạt gửi lời chúc mừng Ngày 9/12/2022 vừa qua, cặp đôi còn chính thức đón hai con song sinh Ka Ka và Muội Muội chào đời. Hiện tại, cả 2 đang sống chung nhà, tự nấu ăn và giúp đỡ nhau chăm con từng chút một.

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