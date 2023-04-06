Bạn trai Hà Trí Quang hé lộ bất ngờ về kế hoạch tổ chức đám cưới, người hâm mộ ồ ạt gửi lời chúc mừng

Hậu trường 06/04/2023 12:39

Ngày 9/12/2022 vừa qua, cặp đôi còn chính thức đón hai con song sinh Ka Ka và Muội Muội chào đời. Hiện tại, cả 2 đang sống chung nhà, tự nấu ăn và giúp đỡ nhau chăm con từng chút một.

Sau khi công khai mối tình với Thanh Đoàn, Hà Trí Quang cũng thoải mái chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên bạn trai. Ngày 9/12/2022 vừa qua, cặp đôi còn chính thức đón hai con song sinh Ka Ka và Muội Muội chào đời.

Bạn trai Hà Trí Quang hé lộ bất ngờ về kế hoạch tổ chức đám cưới, người hâm mộ ồ ạt gửi lời chúc mừng - Ảnh 1
Hiện tại, cả 2 đang sống chung nhà, tự nấu ăn và giúp đỡ nhau chăm con từng chút một - Ảnh: Internet

Hiện tại, cả 2 đang sống chung nhà, tự nấu ăn và giúp đỡ nhau chăm con từng chút một. Mới đây, trên trang cá nhân, Thanh Đoàn có tiết lộ bất ngờ về thời gian tổ chức đám cưới với Hà Trí Quang nhận được nhiều sự chú ý.

Bạn trai Hà Trí Quang hé lộ bất ngờ về kế hoạch tổ chức đám cưới, người hâm mộ ồ ạt gửi lời chúc mừng - Ảnh 2
Ngày 9/12/2022 vừa qua, cặp đôi còn chính thức đón hai con song sinh Ka Ka và Muội Muội chào đời - Ảnh: Internet

Theo đó, Thanh Đoàn cho biết, đến hiện tại, cuộc sống của cả 2 đã ổn định và đủ đầy và hơn nữa, cũng nhận được sự yêu thương, chấp thuận của 2 bên gia đình, do đó, Thanh Đoàn và Hà Trí Quang đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào năm sau. 

"Từ khi mình công khai quen nhau, cho đến bây giờ, mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Được gia đình chấp nhận yêu thương, được nhiều cô chú, anh chị yêu mến, rồi may mắn có được 2 thiên thần Ka Ka - Muội Muội, công việc thì rất là tốt. Vậy là sự đánh đổi của anh xứng đáng rồi nè. Em tin rằng mình cứ sống thật và sống tốt, thì mình sẽ nhận được trái ngọt. Chúng ta sẽ cố gắng nắm chặt tay nhau, đi tiếp hành trình yêu thương bằng một cái đám cưới viên mãn của năm sau anh nhé" - Thanh Đoàn viết trên trang cá nhân.

Bạn trai Hà Trí Quang hé lộ bất ngờ về kế hoạch tổ chức đám cưới, người hâm mộ ồ ạt gửi lời chúc mừng - Ảnh 3
Thanh Đoàn và Hà Trí Quang đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào năm sau - Ảnh: Internet

Bên dưới bài đăng của Thanh Đoàn, nhiều người đã gửi lời chúc phúc đến cho cặp đôi. Rất nhiều ý kiến cũng bày tỏ sự mong ngóng, đợi chờ một đám cưới hoành tráng nhưng ngọt ngào của Thanh Đoàn và Trí Quang.

Bạn trai Hà Trí Quang hé lộ bất ngờ về kế hoạch tổ chức đám cưới, người hâm mộ ồ ạt gửi lời chúc mừng - Ảnh 4
Thông báo kết hôn của cặp đôi nhận được nhiều lời chúc phúc - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, Hà Trí Quang hiếm hoi chia sẻ về dự định lập gia đình. Nam diễn viên Lâu Đài Tình Ái bộc bạch: “Hiện tại tôi ngoài 30 tuổi rồi. Tôi đã bắt đầu phải tăng tốc để đến khi 40 tuổi, tôi sẽ quyết định mình tiếp tục tăng tốc hay sẽ đi chậm lại để tìm một mái ấm riêng cho mình, một gia đình nhỏ để ba mẹ an lòng"

 

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Mới đây, trên trang cá nhân, Thanh Đoàn bức xúc đăng tải một đoạn video đáp trả của antifan khi có lời bình luận khiếm nhã hướng đến các con của mình.

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