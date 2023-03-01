Cặp song sinh vừa chào đời đã bị mỉa mai 'không có mẹ', bạn trai Hà Trí Quang liền có lời phản pháo đầy sâu cay: 'Đừng lo con người khác'

Hậu trường 01/03/2023 06:47

Mới đây, trên trang cá nhân, Thanh Đoàn bức xúc đăng tải một đoạn video đáp trả của antifan khi có lời bình luận khiếm nhã hướng đến các con của mình.

Từ khi công khai mối quan hệ tình cảm với bạn trai đồng giới, diễn viên Hà Trí Quang nhận về không ít lời chê bai, miệt thị của dư luận. Tuy nhiên, bỏ ngoài tai mọi lời gièm pha, cặp đôi vẫn cố gắng vun đắp tổ ấm nhỏ hạnh phúc của mình. Đặc biệt, cuối năm 2022 vừa qua, Hà Trí Quang và bạn trai đồng giới Thanh Đoàn còn hào hức chào đón 2 con song sinh vừa ra đời bằng phương pháp IVF tại Thái Lan, bé trai được đặt tên là Ka Ka và bé gái là Muội Muội.

Sự việc này nhanh chóng thu hút thêm nhiều sự quan tâm từ khán giả. Bên cạnh việc cặp đôi nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, khán giả hâm mộ thì chắc chắn cũng vấp phải không ít sự công kích, mỉa mai từ anti-fan.

Cặp song sinh vừa chào đời đã bị mỉa mai 'không có mẹ', bạn trai Hà Trí Quang liền có lời phản pháo đầy sâu cay: 'Đừng lo con người khác' - Ảnh 1
Cuối năm 2022 vừa qua, Hà Trí Quang và bạn trai đồng giới Thanh Đoàn còn hào hức chào đón 2 con song sinh vừa ra đời bằng phương pháp IVF tại Thái Lan - Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, mới đây, trên trang cá nhân, Thanh Đoàn bức xúc đăng tải một đoạn video đáp trả của antifan khi có lời bình luận khiếm nhã hướng đến các con của mình. Theo như chia sẻ, dân mạng này đã nhận xét rằng: "Thấy tội hai đứa bé lớn lên đi học sẽ bị cười vì không có mẹ, sẽ mắc cỡ".

Ngay lập tức, Thanh Đoàn đã có màn phản pháo cực gắt vừa nhẹ nhàng vừa sâu cay: "Thời gian qua thì Đoàn cũng thấy rất là nhiều bình luận suy nghĩ rất bạn vậy. Trước tiên Đoàn trả lời thì Đoàn cảm ơn bạn trước vì đã lo lắng cho con của Đoàn lớn lên đi học sẽ bị người ta cười là không có mẹ hay cười vì có hai ông bố là LGBT. Bây giờ Đoàn hỏi bạn, Đoàn cho một giả định sau này lớn lên ví dụ con Đoàn đi học và con bạn cũng đi học chung trường với con của Đoàn. Và con bạn chọc con Đoàn là ôi mày là đồ không có mẹ và ba mày là LGBT. Vậy cho Đoàn hỏi bạn là con bạn tốt chưa. Và sự giáo dục của bạn dành cho con bạn tốt chưa.

Cặp song sinh vừa chào đời đã bị mỉa mai 'không có mẹ', bạn trai Hà Trí Quang liền có lời phản pháo đầy sâu cay: 'Đừng lo con người khác' - Ảnh 2
Cặp song sinh đáng yêu của Hà Trí Quang và bạn trai đồng giới - Ảnh: FBNV

Trong cuộc sống này, mình chắc chắn bạn cũng sẽ biết được một điều sống là phải biết chia sẻ yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Một đứa bé giống như tờ giấy trắng vậy đó quan trọng là mình giáo dục và dạy bảo cho đứa bé đó như thế nào. Để trả lời cho cái thắc mắc đó thì Đoàn nói luôn cho bạn, nếu một ngày nào đó con Đoàn đi học và bị cười thì con của Đoàn cũng buồn đó thì Đoàn sẽ hỏi con rằng nếu con đi học con thấy một bạn đó không có mẹ thì con thương bạn đó hay con cười bạn đó, nếu con của Đoàn trả lời sẽ cười bạn đó thì Đoàn dạy con là không đúng và làm vậy là đứa trẻ hư".

Cặp song sinh vừa chào đời đã bị mỉa mai 'không có mẹ', bạn trai Hà Trí Quang liền có lời phản pháo đầy sâu cay: 'Đừng lo con người khác' - Ảnh 3
Cặp đôi cùng đồng hành trong việc chăm sóc KaKa - Muội Muội - Ảnh: FBNV

Ông bố trẻ còn bày tỏ thêm: "Nhìn bình luận này, Đoàn chỉ thấy thương bạn thôi chứ Đoàn không giận bạn vì bạn luôn tiêu cực nhìn vào cuộc sống chỉ thấy những cái người ta thiếu. Nhưng bạn quên mất trong cuộc sống người ta có những cái đầy đủ và dư hơn bạn rất nhiều mà bạn không chịu nhìn vào… Tốt nhất bạn nên dạy con bạn cách sống, yêu thương, chia sẻ với bạn bè chứ đừng có lo cho con người khác bị cười vì con Đoàn có Đoàn và cha nó lo nên bạn an tâm về điều đó. Chúc bạn dạy con bạn thật tốt để một đứa trẻ lớn lên sau này đừng có đi cười người khác…".

Phía dưới bình luận, nhiều dân mạng đồng tình và ủng hộ quan điểm của Thanh Đoàn. Đồng thời, cách trả lời nhẹ nhàng, tinh tế của bạn trai Hà Trí Quang cũng được khán giả dành lời khen ngợi.

Cặp song sinh vừa chào đời đã bị mỉa mai 'không có mẹ', bạn trai Hà Trí Quang liền có lời phản pháo đầy sâu cay: 'Đừng lo con người khác' - Ảnh 4
Trước khi có quyết định sinh con, cặp đôi Hà Trí Quang và Thanh Đoàn cũng có thời gian dài chung sống với nhau - Ảnh: FBNV

Hà Trí Quang được nhiều người biết đến khi tham gia một số phim truyền hình như Hoa dã quỳ, Tuổi yêu, Những mảnh vỡ phù hoa,... và phim điện ảnh Nhà có 5 nàng tiên. Hiện tại, nam diễn viên kinh doanh online và vẫn hoạt động cống hiến cho nghệ thuật phim ảnh. Trước khi có quyết định sinh con, cặp đôi Hà Trí Quang và Thanh Đoàn cũng có thời gian dài chung sống với nhau. 

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