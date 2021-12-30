Giữa ồn ào với Trịnh Kim Chi, Thương Tín bị sửa thông tin trên Wikipedia

Hậu trường 30/12/2021 11:30

Tương tự như nhiều sao Việt khác khi gặp phải những lùm xùm không hay, Thương Tín mới đây đã bị sửa thông tin trên Wikipedia với những từ ngữ không phù hợp.

Những ngày qua, ồn ào liên quan đến “tiền bảo hiểm” của Thương Tín và Trịnh Kim Chi thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận. Theo đó, vào thời điểm nam diễn viên bị bệnh nặng nhập viện, Trịnh Kim Chi đã đứng ra kêu gọi mạnh thường quân giúp đỡ để đàn anh có chi phí trang trải. Nữ diễn viên cũng trích tiền từ thiện ra để mua bảo hiểm cho con gái Thương Tín.

Giữa ồn ào với Trịnh Kim Chi, Thương Tín bị sửa thông tin trên Wikipedia - Ảnh 1

Tuy nhiên, sau tất cả, Trịnh Kim Chi bất ngờ bị Thương Tín “tố” nhập nhằng tiền từ bảo hiểm của con gái ông. Sự việc khiến nam diễn viên bị chỉ trích nặng nề vì “vô ơn”.

Cùng thời điểm này, nhiều người nhận ra phần thông tin của nam diễn viên “Biệt động Sài Gòn” trên Wikipedia đã bất ngờ bị chỉnh sửa. Theo ghi nhận của Thanh Niên, phần thông tin trên Wikipedia của diễn viên Thương Tín đã bị chỉnh sửa với những từ ngữ mang tính thóa mạ.

Giữa ồn ào với Trịnh Kim Chi, Thương Tín bị sửa thông tin trên Wikipedia - Ảnh 2
Ảnh: Thanh Niên

Cụ thể, trong phần giới thiệu của nam diễn viên bất ngờ cập nhật nội dung: “Thương Tín là một diễn viên điện ảnh hết thời Việt Nam”. Ngoài ra, Thương Tín cũng bị gắn một số từ ngữ mang tính chất xúc phạm được cho là liên quan đến việc nam nghệ sĩ tố Trịnh Kim Chi mập mờ tiền đóng bảo hiểm cũng được cập nhật khiến nhiều người bất ngờ. Tuy nhiên, sau đó không lâu, phần thông tin này đã chỉnh sửa lại bình thường.

Giữa ồn ào với Trịnh Kim Chi, Thương Tín bị sửa thông tin trên Wikipedia - Ảnh 3

Việc bị chỉnh sửa thông tin với những từ ngữ tiêu cực này không phải lần đầu tiên xuất hiện với nghệ sĩ Việt mỗi khi bị dính vào “lùm xùm” Trước đó, Hoài Linh cũng từng bị chỉnh sửa phần giới thiệu với những từ ngữ xúc phạm nặng nề sau khi nam danh hài vướng ồn ào từ "ngâm" tiền từ thiện miền Trung trước đó. Ngoài ra, một số sao Việt khác như: Phi Nhung, Trấn Thành, Chi Pu, Hương Giang, Hoa hậu Kỳ Duyên,... cũng từng bị chỉnh sửa phần thông tin trên trang Wikipedia.

Giữa ồn ào với Trịnh Kim Chi, Thương Tín bị sửa thông tin trên Wikipedia - Ảnh 4

Được biết, trang Wikipedia ​được xem là tài liệu tham khảo chung lớn nhất và phổ biến nhất trên internet. Tuy nhiên, vì là nền tảng mở nên bất kỳ ai cũng có thể sửa đổi các bài viết cũ, trừ những bài bị khóa và trừ các cá nhân bị tước quyền sửa đổi.

Bà xã Chí Tài lộ đôi mắt sưng húp, nước mắt chực chờ khi đi thăm mộ chồng, nói thêm 1 câu khiến ai cũng xót xa!

Bà xã Chí Tài lộ đôi mắt sưng húp, nước mắt chực chờ khi đi thăm mộ chồng, nói thêm 1 câu khiến ai cũng xót xa!

Trong những khung ảnh chụp khi đến thăm mộ chồng mới đây, người hâm mộ không khỏi xót xa khi thấy nữ ca sĩ lộ vẻ buồn bã, đôi mắt sưng húp.

Xem thêm
Từ khóa:   Diễn viên Thương Tín Thương Tín - Trịnh Kim Chi Thương Tín bị sửa thông tin

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 25 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 55 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 25 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 1 giờ 55 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 3 giờ 25 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 3 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?