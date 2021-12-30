Giữa ồn ào với Trịnh Kim Chi, Thương Tín bị sửa thông tin trên Wikipedia

Những ngày qua, ồn ào liên quan đến “tiền bảo hiểm” của Thương Tín và Trịnh Kim Chi thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận. Theo đó, vào thời điểm nam diễn viên bị bệnh nặng nhập viện, Trịnh Kim Chi đã đứng ra kêu gọi mạnh thường quân giúp đỡ để đàn anh có chi phí trang trải. Nữ diễn viên cũng trích tiền từ thiện ra để mua bảo hiểm cho con gái Thương Tín.

Cùng thời điểm này, nhiều người nhận ra phần thông tin của nam diễn viên “Biệt động Sài Gòn” trên Wikipedia đã bất ngờ bị chỉnh sửa. Theo ghi nhận của Thanh Niên, phần thông tin trên Wikipedia của diễn viên Thương Tín đã bị chỉnh sửa với những từ ngữ mang tính thóa mạ.

Tuy nhiên, sau tất cả, Trịnh Kim Chi bất ngờ bị Thương Tín “tố” nhập nhằng tiền từ bảo hiểm của con gái ông. Sự việc khiến nam diễn viên bị chỉ trích nặng nề vì “vô ơn”.

Ảnh: Thanh Niên

Cụ thể, trong phần giới thiệu của nam diễn viên bất ngờ cập nhật nội dung: “Thương Tín là một diễn viên điện ảnh hết thời Việt Nam”. Ngoài ra, Thương Tín cũng bị gắn một số từ ngữ mang tính chất xúc phạm được cho là liên quan đến việc nam nghệ sĩ tố Trịnh Kim Chi mập mờ tiền đóng bảo hiểm cũng được cập nhật khiến nhiều người bất ngờ. Tuy nhiên, sau đó không lâu, phần thông tin này đã chỉnh sửa lại bình thường.

Việc bị chỉnh sửa thông tin với những từ ngữ tiêu cực này không phải lần đầu tiên xuất hiện với nghệ sĩ Việt mỗi khi bị dính vào “lùm xùm” Trước đó, Hoài Linh cũng từng bị chỉnh sửa phần giới thiệu với những từ ngữ xúc phạm nặng nề sau khi nam danh hài vướng ồn ào từ "ngâm" tiền từ thiện miền Trung trước đó. Ngoài ra, một số sao Việt khác như: Phi Nhung, Trấn Thành, Chi Pu, Hương Giang, Hoa hậu Kỳ Duyên,... cũng từng bị chỉnh sửa phần thông tin trên trang Wikipedia.

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