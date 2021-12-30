Bà xã Chí Tài lộ đôi mắt sưng húp, nước mắt chực chờ khi đi thăm mộ chồng, nói thêm 1 câu khiến ai cũng xót xa!

Hậu trường 30/12/2021 11:23

Trong những khung ảnh chụp khi đến thăm mộ chồng mới đây, người hâm mộ không khỏi xót xa khi thấy nữ ca sĩ lộ vẻ buồn bã, đôi mắt sưng húp.

Đã hơn 1 năm kể ngày nghệ sĩ Chí Tài ra đi nhưng niềm thương tiếc trong lòng người hâm mộ và bạn bè đồng nghiệp vẫn chưa nguôi ngoai, nhất là nỗi đau của ca sĩ Phương Loan - vợ của nam danh hài. Cách đây ít ngày, nữ ca sĩ đã tổ chức lễ giỗ đầu cho anh tại Mỹ và cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người và bày tỏ nỗi niềm nhớ chồng.

Trong buổi lễ giỗ đầu cho chồng tại nhà thờ, khi nhắc về cố nghệ sĩ, cô vẫn nghẹn ngào và bật khóc. Phương Loan chia sẻ cảm xúc sau khi buổi lễ diễn ra: "Cảm ơn mọi người, cảm ơn tất cả, gia đình, bạn bè, anh chị em nghệ sĩ và những người chưa bao giờ gặp ở khắp mọi nơi vì lòng yêu thương anh Chí Tài. Bây giờ tình yêu thương đó dành cho bé Heo rất là cảm ơn và cảm ơn, đặc biệt đàn heo con lớn nhỏ luôn thương yêu và quan tâm đến cô bé Heo rất trân trọng tình cảm của mọi người dành cho bé Heo, thương lắm".

Bà xã Chí Tài lộ đôi mắt sưng húp, nước mắt chực chờ khi đi thăm mộ chồng, nói thêm 1 câu khiến ai cũng xót xa! - Ảnh 1
Cách đây ít ngày, bà xã cố nghệ sĩ Chí Tài cũng đã tổ chức lễ giỗ đầu cho chồng tại nhà thờ - Ảnh: FBNV

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Phương Loan lại tiếp tục có đăng tải đến thăm mộ chồng quá cố khiến người hâm mộ không khỏi xót xa. Cụ thể, bà xã Chí Tài chia sẻ dòng trạng thái xúc động: "Chiều thứ tư trời buồn và mưa suốt ngày bé Heo đến thăm anh. Hôm nay nhìn thấy anh có nhiều hoa có hoa của em Nam Thư và của những người từ Việt Nam đến thăm anh. Chắc là anh vui lắm".

Bà xã Chí Tài lộ đôi mắt sưng húp, nước mắt chực chờ khi đi thăm mộ chồng, nói thêm 1 câu khiến ai cũng xót xa! - Ảnh 2
Ca sĩ Phương Loan lộ đôi mắt buồn bã, sưng húp khi đứng trước mộ nghệ sĩ Chí Tài khiến ai cũng xót xa - Ảnh: FBNV

Trước tình yêu của bà xã Chí Tài dành cho chồng khiến khán giả vô cùng xúc động. Trong lòng người hâm mộ và đồng nghiệp, nam danh hài vẫn mãi là một tượng đài đẹp.

Giỗ đầu cố nghệ sĩ Chí Tài, ca sĩ Phương Loan khóc nức nở, gắng gượng trước di ảnh của chồng

Giỗ đầu cố nghệ sĩ Chí Tài, ca sĩ Phương Loan khóc nức nở, gắng gượng trước di ảnh của chồng

Ca sĩ Phương Loan không thể nào kiềm lại được nước mắt khi đối diện với di ảnh của cố nghệ sĩ Chí Tài - người chồng mà mình yêu thương đã ra đi mãi mãi.

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