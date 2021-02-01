Cặp đôi bất ngờ đăng tải những dòng trạng thái đầy bí ẩn vào khoảng 1 giờ sáng 31/1. Mặc dù đã lựa chọn một khung giờ khá trễ thế nhưng mọi thứ làm sao qua mắt được những netizen “cú đêm”. Ngay lập tức làm rộ lên tin đồn Hồng Thanh và Mie đã chia tay nhau. Hầu hết cư dân mạng, đặc biệt là những người yêu mến couple này, đều tỏ ra tiếc nuối với chuyện tình siêu dễ thương một thời.

Bên dưới có rất nhiều netizen tỏ ra tiếc nuối với chuyện tình của cặp đôi: Ảnh: FBNV

Thế nhưng chỉ một ngày sau đó, không để mọi chuyện đi quá xa, người trong cuộc đã chính thức lên tiếng. Những dòng trạng thái xác thực mọi chuyện từ cả 2 phía khiến cư dân mạng được dịp thở phào nhẹ nhõm. Hồng Thanh dí dỏm: “Ủa sao mọi người đồn tụi em chia tay tùm lum vậy? Bã chửi em sáng giờ bã tưởng em đồn mọi người ạ”.

Hồng Thanh trong vai ‘người đàn ông mếu máo’ sau những đồn đoán - Ảnh: FBNV

Cô nàng Mie cũng có mặt trong “vụ đính chính”: “Em hoang mang quá mọi người ơi. Sau 1 đêm tự nhiên mọi người đồn tụi em chia tay. Gia đình hai bên điện thoại em quá trời, rồi mấy anh chị em bạn dì hỏi thăm em hoang mang quá huhu.