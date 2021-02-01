Giữa ồn ào tình ái với nữ DJ Mie, Hồng Thanh ‘mếu máo’ chia sẻ: ‘Bã chửi em sáng giờ’

Hậu trường 01/02/2021 11:37

Gần đây, netizen rộ lên tin đồn couple Hồng Thanh và Mie đã đường ai nấy đi. Sau thời gian lắng nghe muôn kiểu đồn đoán, cuối cùng người trong cuộc cũng đã lên tiếng, nhưng “mếu máo” vô cùng “Ủa sao mọi người đồn tụi em chia tay tùm lum vậy? Bã chửi em sáng giờ bã tưởng em đồn mọi người ạ”.

Cặp đôi bất ngờ đăng tải những dòng trạng thái đầy bí ẩn vào khoảng 1 giờ sáng 31/1. Mặc dù đã lựa chọn một khung giờ khá trễ thế nhưng mọi thứ làm sao qua mắt được những netizen “cú đêm”. Ngay lập tức làm rộ lên tin đồn Hồng Thanh và Mie đã chia tay nhau. Hầu hết cư dân mạng, đặc biệt là những người yêu mến couple này, đều tỏ ra tiếc nuối với chuyện tình siêu dễ thương một thời.

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Hồng Thanh đổi hình đại diện ngụ ý chuyện buồn phiền - Ảnh: FBNV
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Mie thả nhẹ một icon 'khó hiểu' sau trạng thái Hồng Thanh đăng tải - Ảnh: FBNV

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Bên dưới có rất nhiều netizen tỏ ra tiếc nuối với chuyện tình của cặp đôi: Ảnh: FBNV

Thế nhưng chỉ một ngày sau đó, không để mọi chuyện đi quá xa, người trong cuộc đã chính thức lên tiếng. Những dòng trạng thái xác thực mọi chuyện từ cả 2 phía khiến cư dân mạng được dịp thở phào nhẹ nhõm. Hồng Thanh dí dỏm: “Ủa sao mọi người đồn tụi em chia tay tùm lum vậy? Bã chửi em sáng giờ bã tưởng em đồn mọi người ạ”.

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Hồng Thanh trong vai ‘người đàn ông mếu máo’ sau những đồn đoán - Ảnh: FBNV

Cô nàng Mie cũng có mặt trong “vụ đính chính”: “Em hoang mang quá mọi người ơi. Sau 1 đêm tự nhiên mọi người đồn tụi em chia tay. Gia đình hai bên điện thoại em quá trời, rồi mấy anh chị em bạn dì hỏi thăm em hoang mang quá huhu.

Cảm ơn mọi người đã yêu thương tụi em và lo lắng cho em, nhưng mà tụi em không có chia tay. Em chửi ổng em giận ổng thôi chứ ổng chưa có dám cãi em mọi người ơi”.

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Mie cũng ‘hết hồn’ với những lùm xùm tình ái gần đây - Ảnh: FBNV

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Những hình ảnh siêu lầy lội của cặp đôi - Ảnh: FBNV

Diễn viên hài Hồng Thanh và nữ DJ xinh đẹp Mie công khai hẹn hò khoảng từ nửa năm 2020. Cặp đôi “tình bể bình” chẳng quản nắng mưa sáng tối. Họ rất thường xuyên đăng tải những clip siêu cute lên trang cá nhân, vậy nên những ai yêu mến một tình yêu dễ thương như vậy thì làm sao có thể bỏ qua món “cẩu lương” này. Không những thế, cặp đôi còn khiến netizen ghen tị bởi quá nhiều chăm sóc và chiều chuộng mà nam danh hài dành cho bạn gái, anh luôn đồng hành cùng cô trong những chuyến Mie lưu diễn.

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Từ khóa:   DJ Mie Hồng Thanh và Mie Hồng Thanh và Mie chia tay

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