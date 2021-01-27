DJ Tít ‘nhá hàng’ ảnh cưới siêu ngọt nhưng vẫn úp mở chuyện kết hôn lần 2

Mới đây, DJ Tít khiến dân tình xôn xao vì đăng ảnh cưới cực đẹp và lãng mạn với dòng trạng thái đầy ý nghĩa về tình yêu. Tuy nhiên, chuyện kết hôn lần 2 vẫn chưa được cô chính thức công bố mà ngược lại, cô còn phủ nhận bằng câu bình luận nửa đùa nửa thật ngay dưới bài đăng của mình.

DJ Tít tên thật là Trần Thị Thủy Tiên. Cô nổi tiếng Hà Thành với vẻ đẹp quyến rũ và biệt danh “phù thủy nhạc EDM”. Năm 2016, cô bí mật tổ chức đám cưới với người chồng đầu tiên ở Điện Biên. DJ Tít và chồng trong đám cưới năm 2016 Tuy nhiên, chỉ sau 2 năm, DJ Tít tuyên bố ly hôn. Cô từng chia sẻ: “Công việc của Long (tên chồng cũ của nữ DJ) quá bận, những lúc em cần thì Long không thể ở bên cạnh. Nhiều lần như vậy, hai đứa cứ xa cách nhau. Rồi lâu dần, cũng không thể chia sẻ với nhau được nữa”. Xa mặt cách lòng, cuối năm 2018, Tít hoàn thành thủ tục ly hôn và làm mẹ đơn thân.

Vợ chồng DJ Tít đã từng rất hạnh phúc bên con trai tên Bis Nữ DJ trở thành mẹ đơn thân hậu ly hôn Mùa đông năm 2020, DJ Tít công khai bạn trai mới có nickname là Đ.I. Cô thường công khai những khoảnh khắc gần gũi, lãng mạn cùng bạn trai trên Instagram. Những bức ảnh chụp chung của cặp đôi thường khiến dân tình xuýt xoa vì siêu đẹp đôi. Những bức ảnh tình tứ với cử chỉ thân mật thường được DJ Tít công khai trên Instagram DJ Tít sánh bước bên bạn trai vô cùng đẹp đôi Gần đây nhất, trên Instagram, DJ Tít chia sẻ hình ảnh cô mặc váy cưới xinh đẹp và cười hạnh phúc, trong khi đó, chú rể “tin đồn” của nữ DJ được chụp từ phía sau kèm dòng trạng thái: “Tình yêu không phải là thứ vì cam kết mà trở nên bền vững. Nó sinh ra từ lòng người, và kết thúc hay đổi hướng, cũng đều là do lòng người...”.

Chú rể "tin đồn" của DJ Hà Thành chỉ được chụp từ phía sau Đám cưới của DJ Tít vẫn còn là nghi vấn vì chính nữ DJ nóng bỏng của Hà Thành tự đưa ra bình luận "nửa thật nửa đùa" trên chính bài viết của mình: “Ui không phải tui cưới đâu nha mọi người”. Tuy chưa chính thức công khai nhưng những ai quan tâm DJ Tít luôn ủng hộ và chúc phúc cho cô nàng. Sau những tan vỡ, chia ly, đây là lúc người mẹ đơn thân mạnh mẽ, độc lập ấy phải tìm bến đỗ mới, tìm hạnh phúc dài lâu cả đời. Vì thế, dưới bài đăng, rất nhiều bình luận chúc mừng từ người hâm mộ dành cho cặp đôi này. Cùng chờ đợi DJ Tít chính thức công khai tin vui nào!

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dj-tit-nha-hang-anh-cuoi-sieu-ngot-nhung-van-up-mo-chuyen-ket-hon-lan-2-394396.html