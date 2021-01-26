'Con mệt rồi' – MC Hoàng Oanh đăng dòng trạng thái buồn gửi mẹ khiến cư dân mạng lo lắng

Hậu trường 26/01/2021 13:10

MC Hoàng Oanh rất chăm lên Instagram cá nhân khoe ảnh gia đình nhỏ hạnh phúc của mình. Mới đây, nữ MC đột ngột chia sẻ dòng trạng thái buồn “nhớ mẹ” và “muốn về nhà” khiến người hâm mộ không khỏi hoang mang.

Vũ Ngọc Hoàng Oanh là nữ MC xinh đẹp, tài giỏi và có được nhiều thành công cho riêng mình ở lĩnh vực truyền thông, giải trí và cả nghệ thuật. Cô có một cuộc hôn nhân viên mãn cùng người chồng ngoại quốc tên Jack Cole. MC Hoàng Oanh cũng thường xuyên khoe ảnh chồng và con trai Max Cole cực cute trên Instagram làm dân tình vô cùng thích thú.

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MC Hoàng Oanh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu cùng chồng và con

Tuy nhiên, vừa mới đây, Hoàng Oanh đột ngột đăng dòng trạng thái đầy tâm trạng “Mẹ ơi, con nhớ mẹ và tình yêu vô bờ của mẹ. Con muốn về nhà ôm mẹ và nghỉ ngơi, con mệt rồi”. Dòng status buồn đầy tâm trạng đó khiến người đọc không khỏi xót xa.

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Nữ MC xinh đẹp bỗng đăng ảnh cùng mẹ với tone trắng đen đầy hoài niệm và tâm trạng

Hiện tại, nữ MC đang cùng chồng và con sống tại Singapore. Năm 2020, trong thời gian thai kỳ và sinh con, nữ MC và chồng có thời gian xa cách, người ở Việt Nam, người ở Singapore vì dịch bệnh. Đến tháng 9/2020, sau 6 tháng xa cách, cả gia đình cô mới được đoàn tụ tại đảo quốc sư tử. Từ đó đến nay, cô chưa có dịp về lại quê nhà. Có lẽ, những ngày cận kề Tết Nguyên Đán luôn khiến những người con xa quê mẹ như cô bỗng có nhiều cảm xúc nhớ nhung, thổn thức. 

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Vợ chồng MC Hoàng Oanh
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Nữ MC từng chia sẻ nhiều hình chụp cùng mẹ trên Instagram

Dòng chia sẻ đầy tâm trạng của MC Hoàng Oanh được nhiều khán giả quan tâm, đồng thời nhiều người cũng liên tục gửi lời lời động viên vào dưới bài đăng của cô.

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Từ khóa:   á hậu Hoàng Oanh gia đình MC Hoàng Oanh MC Hoàng Oanh và chồng

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