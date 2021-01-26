Giữa nghi vấn chia tay Lãnh Thanh, Nam Em đăng trạng thái khó hiểu: 'Cuối cùng người duy nhất có thể bảo vệ mình đó là chính mình'

Hậu trường 26/01/2021 14:32

Sau thông tin Sơn Tùng MTP và Thiều Bảo Trâm “đường ai nấy đi”, showbiz Việt lại thêm một phen choáng váng nữa với tin đồn rạn nứt tình cảm của cặp đôi Nam Em – Lãnh Thanh.

Nam Em với nét đẹp ngọt ngào và thuần khiết đã sớm nổi tiếng trong showbiz Việt với những danh hiệu như: Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015, top 8 Hoa hậu Trái đất 2016.

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Nam Em có ngoại hình thu hút với nụ cười tỏa sáng, ngọt ngào - Ảnh: Internet

Cuối năm 2020, Nam Em công khai hẹn hò với nam diễn viên của bộ phim nổi tiếng “Thưa mẹ con đi” Lãnh Thanh. Cặp đôi được netizen ủng hộ nhiệt tình vì quá đẹp đôi.

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Nam Em và Lãnh Thanh là cặp đôi rất thu hút giới truyền thông - Ảnh: Internet

Tuy nhiên mới đây, cả Nam Em và Lãnh Thanh đều chia sẻ những dòng tâm trạng và story với những ẩn ý, khiến dư luận xôn xao đặt nghi vấn hai người đã có rạn nứt tình cảm. Gần đây nhất, nữ nghệ sĩ chia sẻ dòng trạng thái đầy bí ẩn: “Cuối cùng người duy nhất có thể bảo vệ được cho mình đó chính là chính mình. Từ lúc mình nghiệm ra câu này là lúc mình mới chập chững bước ra đời. Chỉ có điều càng lớn càng muốn được sống như một đứa trẻ, ngây thơ với cảm xúc của bản thân. Mình cứ là chính mình. Đời còn dài lắm! Chưa biết được ai là người tới đích cuối cùng đâu...”.

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Những suy nghĩ về tình yêu, cảm xúc được Nam Em post lên trang cá nhân

Song song đó, story của hoa khôi liên tục đăng tải những hình ảnh nửa đùa nửa thật như ảnh “cầu ít thị phi” mà cô đã lượm lặt được đâu đó trên mạng. 

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Ảnh trên story của Nam Em

Gần thời điểm Nam Em đăng status, trên trang Facebook của Lãnh Thanh cũng có một dòng trạng thái gửi “em thân mến” với ngụ ý rằng mình đã chọn lựa một con đường mới.

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Có phải Lãnh Thanh ví con đường tình duyên mình đi qua như con đường đẹp nhưng đau đớn như hoa hồng có gai?

Không những thế, story của nam diễn viên “Chị chị em em” chia sẻ hình ảnh “trăng không tròn” trên nền nhạc “Buồn làm chi em ơi”. Có lẽ chuyện chia ly đã thực sự rõ ràng?

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Story đầy 'màu nước mắt' trên trang của nam diễn viên

Cho đến giờ, thông tin vẫn chưa chính thức được đôi bên xác nhận. Những chia sẻ trên Facebook của Nam Em và Lãnh Thanh rất thu hút sự quan tâm, tò mò và có cả nghi vấn từ netizen.

Nam Em quyến rũ, tình tứ bên bạn trai Lãnh Thanh hậu công khai tình cảm

Nam Em quyến rũ, tình tứ bên bạn trai Lãnh Thanh hậu công khai tình cảm

Sau khi bén duyên trong show hẹn hò, Nam Em - Lãnh Thanh thường xuyên dành cho nhau những cử chỉ tình cảm, ngọt ngào.

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