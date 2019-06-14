Giữa ồn ào bị tố nợ tiền tỷ, Hoa hậu Trái đất Phương Khánh lộ thông tin từng phẫu thuật thẩm mỹ

Hậu trường 14/06/2019 16:13

Hoa hậu Trái đất 2018 Phương Khánh liên tục vướng vào những rắc rối từ quỵt nợ tiền tỷ đến phẫu thuật thẩm mỹ để tân trang nhan sắc.

Mới đây, mạng xã hội “dậy sóng” trước thông tin Hoa hậu Trái đất 2018 Nguyễn Phương Khánh bị bạn gái cũ của Lương Bằng Quang – hot girl Ngân 98 tố nợ số tiền gần 3 tỷ. Bên cạnh đó, cô còn chia sẻ những bằng chứng khẳng định Phương Khánh nợ tiền nhưng không trả.

Giữa ồn ào bị tố nợ tiền tỷ, Hoa hậu Trái đất Phương Khánh lộ thông tin từng phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 1
Bài đăng tố Phương Khánh quỵt nợ trên Facebook của Ngân 98 - Ảnh: Internet

Ngay khi công chúng đang hoang mang không biết thực hư câu chuyện trên như thế nào thì mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh được cho là trước và sau khi “dao kéo” của Phương Khánh.

Cụ thể, một bệnh viện thẩm mỹ đã sử dụng hình ảnh của hoa hậu Phương Khánh để quảng cáo thương hiệu. Trong bài đăng, bệnh viện này đã liệt kê những dịch vụ thẩm mỹ mà Phương Khánh đã “trải nghiệm” để sở hữu nhan sắc như hiện tại.

Giữa ồn ào bị tố nợ tiền tỷ, Hoa hậu Trái đất Phương Khánh lộ thông tin từng phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 2

Một bệnh viện thẩm mỹ đăng tải hình ảnh của Phương Khánh kèm dòng trạng thái: ‘Phương Khánh hoàn toàn khác biệt sau phẫu thuật thẩm mỹ’ – Ảnh: Internet

Giữa ồn ào bị tố nợ tiền tỷ, Hoa hậu Trái đất Phương Khánh lộ thông tin từng phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 3

Người đẹp được cho là đã làm mặt V-line, sửa mũi, nâng ngực… - Ảnh: Internet

Dưới bài đăng của bệnh viện thẩm mỹ, cư dân mạng đã để lại những bình luận bày tỏ thái độ đầy mỉa mai dành cho nàng hậu: “Hoa hậu làm nát mặt mới đẹp được chứ có phải tự nhiên”, “Vậy là làm nát rồi”, “Tính ra sửa đâu thiếu chỗ nào nhỉ”…

Giữa ồn ào bị tố nợ tiền tỷ, Hoa hậu Trái đất Phương Khánh lộ thông tin từng phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 4
Bình luận mỉa mai của cư dân mạng - Ảnh: Internet

Theo thông tin được đăng tải, bác sĩ Chiêm Quốc Thái chính là người tiến hành các ca phẫu thuật thẩm mỹ cho Hoa hậu Trái Đất 2018 Nguyễn Phương Khánh. Hiện tại, phía đại diện của Phương Khánh vẫn giữ im lặng trước thông tin cô phẫu thuật thẩm mỹ để tân trang nhan sắc.

Ngân 98 nhắn thẳng mặt Hoa hậu Phương Khánh đòi nợ gần 3 tỷ vì hẹn mãi không trả

Ngân 98 nhắn thẳng mặt Hoa hậu Phương Khánh đòi nợ gần 3 tỷ vì hẹn mãi không trả

Bạn gái cũ của nhạc sĩ Lương Bằng Quang - Ngân 98 khiến dư luận xôn xao khi tung bằng chứng tố Hoa hậu Nguyễn Phương Khánh nợ tiền không trả.

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