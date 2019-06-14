Giữa ồn ào bị tố nợ tiền tỷ, Hoa hậu Trái đất Phương Khánh lộ thông tin từng phẫu thuật thẩm mỹ

Mới đây, mạng xã hội “dậy sóng” trước thông tin Hoa hậu Trái đất 2018 Nguyễn Phương Khánh bị bạn gái cũ của Lương Bằng Quang – hot girl Ngân 98 tố nợ số tiền gần 3 tỷ. Bên cạnh đó, cô còn chia sẻ những bằng chứng khẳng định Phương Khánh nợ tiền nhưng không trả.

Bài đăng tố Phương Khánh quỵt nợ trên Facebook của Ngân 98 - Ảnh: Internet

Ngay khi công chúng đang hoang mang không biết thực hư câu chuyện trên như thế nào thì mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh được cho là trước và sau khi “dao kéo” của Phương Khánh.