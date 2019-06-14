Giữa ồn ào bị tố nợ tiền tỷ, Hoa hậu Trái đất Phương Khánh lộ thông tin từng phẫu thuật thẩm mỹ

Hoa hậu Trái đất 2018 Phương Khánh liên tục vướng vào những rắc rối từ quỵt nợ tiền tỷ đến phẫu thuật thẩm mỹ để tân trang nhan sắc.
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Mới đây, mạng xã hội “dậy sóng” trước thông tin Hoa hậu Trái đất 2018 Nguyễn Phương Khánh bị bạn gái cũ của Lương Bằng Quang – hot girl Ngân 98 tố nợ số tiền gần 3 tỷ. Bên cạnh đó, cô còn chia sẻ những bằng chứng khẳng định Phương Khánh nợ tiền nhưng không trả.
Ngay khi công chúng đang hoang mang không biết thực hư câu chuyện trên như thế nào thì mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh được cho là trước và sau khi “dao kéo” của Phương Khánh.
Cụ thể, một bệnh viện thẩm mỹ đã sử dụng hình ảnh của hoa hậu Phương Khánh để quảng cáo thương hiệu. Trong bài đăng, bệnh viện này đã liệt kê những dịch vụ thẩm mỹ mà Phương Khánh đã “trải nghiệm” để sở hữu nhan sắc như hiện tại.
Dưới bài đăng của bệnh viện thẩm mỹ, cư dân mạng đã để lại những bình luận bày tỏ thái độ đầy mỉa mai dành cho nàng hậu: “Hoa hậu làm nát mặt mới đẹp được chứ có phải tự nhiên”, “Vậy là làm nát rồi”, “Tính ra sửa đâu thiếu chỗ nào nhỉ”…
Theo thông tin được đăng tải, bác sĩ Chiêm Quốc Thái chính là người tiến hành các ca phẫu thuật thẩm mỹ cho Hoa hậu Trái Đất 2018 Nguyễn Phương Khánh. Hiện tại, phía đại diện của Phương Khánh vẫn giữ im lặng trước thông tin cô phẫu thuật thẩm mỹ để tân trang nhan sắc.