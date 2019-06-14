Ngân 98 nhắn thẳng mặt Hoa hậu Phương Khánh đòi nợ gần 3 tỷ vì hẹn mãi không trả

Bạn gái cũ của nhạc sĩ Lương Bằng Quang - Ngân 98 khiến dư luận xôn xao khi tung bằng chứng tố Hoa hậu Nguyễn Phương Khánh nợ tiền không trả.

Tối qua (13/6), tài khoản Facebook có tên Võ Thị Ngọc Ngân (thường được gọi Ngân 98) gây bão mạng khi đăng tải status tố Hoa hậu Trái đất 2018 nợ tiền không trả. Cô tung biên lai chuyển tiền làm bằng chứng sau đó gọi thẳng tên "chị Hoa hậu Nguyễn Phương Khánh ơi", kèm lời nhắn: "Em nhắc nhẹ lần này chị lo giải quyết sớm nhé. Hay nhờ anh B* đại gia giúp bạn gái đi".

Ngân 98 gọi tên Hoa hậu Phương Khánh để đòi nợ...

... thậm chí công khai biên lai nộp tiền để làm bằng chứng. Tuy nhiên, sau đó cô đã xóa bài viết này - Ảnh: NLĐ

Trong đoạn tin nhắn được bạn gái cũ Lương Bằng Quang đăng tải, người chủ nợ có hỏi Phương Khánh bao giờ mới trả tiền, chân dài này hẹn sang tuần. Theo đó, Hoa hậu Phương Khánh đã vay một người chị của Ngân 98 số tiền 2,8 tỷ và đã quá hạn 3 tháng nhưng cô vẫn chưa trả tiền.

Chia sẻ với báo chí, đại diện Hoa hậu Phương Khánh cho biết sẽ kiện vì tội bôi nhọ danh dự - Ảnh: FBNV

Về phía hoa hậu Phương Khánh, được biết cô vừa về nước sau chuyến công tác ở Singapore để tham gia đêm chung kết Miss Earth Singapore 2019. Hiện chân dài này đang hoàn tất một số việc gấp cho dự án sắp tới nên chưa nói chuyện với luật sư ngay. Phía Hoa hậu Trái đất 2018 cho biết sẽ liên hệ luật sư để kiện vì thông tin bôi nhọ.

Đẹp tựa nữ thần, Phương Khánh được khen ngợi là Hoa hậu đẹp nhất Miss Earth Vừa qua (5/6), trên fanpage Miss Earth đã bất ngờ đăng tải bộ ảnh kỉ niệm của Hoa hậu Trái đất Phương Khánh cùng vương miện vô cùng đắt giá.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngan-98-nhan-thang-mat-hoa-hau-phuong-khanh-doi-no-gan-3-ty-vi-hen-mai-khong-tra-328093.html