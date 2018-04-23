Giữa núi 'gạch đá' chỉ trích thủ môn Bùi Tiến Dũng vì trình diễn thời trang, Hoàng Bách bỗng nói điều bất ngờ

Tuy nhiên, lần xuất hiện này của chàng thủ môn xứ Thanh đã gây nhiều tranh cãi. Bên cạnh những ý kiến tích cực, nhiều người cảm thấy lo lắng, thậm chí chỉ trích việc Bùi Tiến Dũng chạy show quá nhiều mà không chuyên tâm vào việc tập luyện trên sân bóng.

Tối qua (22/4), thủ môn Bùi Tiến Dũng bất ngờ xuất hiện với vai trò vedette trong bộ sưu tập của một thương hiệu tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2018. Với vẻ điển trai cùng vóc dáng chuẩn và chiều cao lý tưởng, chàng thủ môn xứ Thanh khiến cả hội trường 'bùng cháy' trước màn trình diễn của mình.

"Hãy để các cầu thủ tận hưởng sự nổi tiếng. Các thành viên U23 bây giờ rất nổi tiếng, không ai có thể phủ nhận, và chính bản thân các em cũng không thể trốn tránh điều đó. Tại sao lại cứ phải lo ngại, thậm chí chỉ trích vì những việc các em đang làm?

Trong khi cộng đồng mạng vẫn đang "khẩu chiến" thì mới đây, ca sĩ Hoàng Bách bất ngờ lên tiếng nói lên suy nghĩ của mình về phần trình diễn thời trang của Bùi Tiến Dũng.

Theo dõi bóng đá thế giới mỗi ngày cũng như là một thành phần của showbiz, giới mà người ta cho là phức tạp từ mười mấy năm nay, tôi cho rằng, nổi tiếng là một thứ mà người ta không thể "đỡ" được khi nó tới, muốn phủ nhận nó cũng không thể được. Nổi tiếng không xấu, không phải ai nổi tiếng cũng trở nên xấu đi. Điều cần làm để có thể sống tốt, làm việc tốt, chắc chắn không phải là trốn tránh, mà phải là đối mặt, học làm quen và tận dụng nó một cách tích cực. Sẽ có 3 dạng phản ứng khi ngôi sao nổi tiếng chiếu vào mình:

Nam ca sĩ khuyến khích các cầu thủ tận dụng hình ảnh của mình để kiếm tiền - Ảnh: FBNV

Loại thứ nhất: lẩn trốn, không thích nghi được, kiếm được rất nhiều tiền nhưng cũng rất nhanh chóng bị chính hào quang đó phá hỏng cuộc đời cũng như sự nghiệp của mình, có thể kể ra trong giới cầu thủ là Adriano, Adrian Mutu hay phần nào đó là Maradona (ông này thực ra quá tài năng và may mắn nhưng cũng là dạng không thích nghi được với sự nổi tiếng), Văn Quyến, Quốc Vượng.

Loại thứ hai: thích nghi, ngày càng chỉn chu, chuyên nghiệp trong công việc cũng như hình ảnh, kiếm được rất nhiều tiền và trở thành những thần tượng của xã hội, loại này rất nhiều ở những nền bóng đá chuyên nghiệp, ví dụ như Beckenbauer, Beckham, Totti, Paolo Maldini, C.Ronaldo, Messi hay Huỳnh Đức, Công Vinh.

Loại thứ ba: không quan tâm đến những gì ngoài công việc chính của mình như Paul Scholes, Xavi, Iniesta cũng như phần lớn các cầu thủ Việt Nam".

Chưa dừng lại, nam ca sĩ cũng cho rằng các cầu thủ còn rất trẻ và họ có quyền làm những việc khác ngoài bóng đá mà câu lạc bộ, huấn luyện viên và pháp luật không cấm. Hoàng Bách cũng nhấn mạnh rằng anh khuyến khích các cầu thủ tận dụng hình ảnh của mình để kiếm tiền với điều kiện họ không bỏ bê bóng đá.

“Đời cầu thủ rất ngắn, đặc biệt ở Việt Nam còn ngắn hơn, chính họ và các HLV là những người hiểu hơn ai hết điều đó, nên phải tận dụng để gây ấn tượng trên sân tập, trên sân đấu và cũng phải tận dụng để tạo sự nghiệp ngoài bóng đá cho mình. Khi họ đá dở, chính họ là những người sẽ bị thải loại đầu tiên, và nên nhớ, số tiền họ kiếm được (cho bản thân và CLB) từ hình ảnh sẽ chẳng thấm vào đâu, và khi họ không được ra sân, chỉ một mùa thôi, tên tuổi họ sẽ bị chôn vùi vào quên lãng.

Hãy chỉ trích khi họ cầm một ly rượu, hút một điếu thuốc hay giao du với những thành phần bất hảo. Hãy cổ vũ khi họ biết chỉn chu mỗi lần xuất hiện, chuyên nghiệp trong tác phong và kể cả "giữ khoảng cách" với người hâm mộ khi cần thiết…”, Hoàng Bách chia sẻ.

Hoàng Bách có niềm đam mê rất lớn với bóng đá và vô cùng yêu mến các cầu thủ U23 Việt Nam - Ảnh: FBNV