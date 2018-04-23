Giữa núi 'gạch đá' chỉ trích thủ môn Bùi Tiến Dũng vì trình diễn thời trang, Hoàng Bách bỗng nói điều bất ngờ

Hậu trường 23/04/2018 16:59

Không chỉ đứng về phía thủ môn Bùi Tiến Dũng, Hoàng Bách còn nhắn nhủ đến công chúng: ‘Hãy để các cầu thủ tận hưởng sự nổi tiếng’.

Tối qua (22/4), thủ môn Bùi Tiến Dũng bất ngờ xuất hiện với vai trò vedette trong bộ sưu tập của một thương hiệu tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2018. Với vẻ điển trai cùng vóc dáng chuẩn và chiều cao lý tưởng, chàng thủ môn xứ Thanh khiến cả hội trường 'bùng cháy' trước màn trình diễn của mình.

Giữa núi 'gạch đá' chỉ trích thủ môn Bùi Tiến Dũng vì trình diễn thời trang, Hoàng Bách bỗng nói điều bất ngờ - Ảnh 1
Phần trình diễn của Bùi Tiến Dũng tại chương trình thời trang tối qua - Ảnh: Internet
Giữa núi 'gạch đá' chỉ trích thủ môn Bùi Tiến Dũng vì trình diễn thời trang, Hoàng Bách bỗng nói điều bất ngờ - Ảnh 2
Tuy vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng Bùi Tiến Dũng đã khiến nhiều người bất ngờ với màn trình diễn ấn tượng - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, lần xuất hiện này của chàng thủ môn xứ Thanh đã gây nhiều tranh cãi. Bên cạnh những ý kiến tích cực, nhiều người cảm thấy lo lắng, thậm chí chỉ trích việc Bùi Tiến Dũng chạy show quá nhiều mà không chuyên tâm vào việc tập luyện trên sân bóng.

Trong khi cộng đồng mạng vẫn đang "khẩu chiến" thì mới đây, ca sĩ Hoàng Bách bất ngờ lên tiếng nói lên suy nghĩ của mình về phần trình diễn thời trang của Bùi Tiến Dũng.

Giữa núi 'gạch đá' chỉ trích thủ môn Bùi Tiến Dũng vì trình diễn thời trang, Hoàng Bách bỗng nói điều bất ngờ - Ảnh 3
Hoàng Bách viết dòng trạng thái chia sẻ quan điểm của mình trước 'bão' dư luận về việc Bùi Tiến Dũng hoạt động nhiều hơn trong showbiz - Ảnh: FBNV

"Hãy để các cầu thủ tận hưởng sự nổi tiếng. Các thành viên U23 bây giờ rất nổi tiếng, không ai có thể phủ nhận, và chính bản thân các em cũng không thể trốn tránh điều đó. Tại sao lại cứ phải lo ngại, thậm chí chỉ trích vì những việc các em đang làm?

Theo dõi bóng đá thế giới mỗi ngày cũng như là một thành phần của showbiz, giới mà người ta cho là phức tạp từ mười mấy năm nay, tôi cho rằng, nổi tiếng là một thứ mà người ta không thể "đỡ" được khi nó tới, muốn phủ nhận nó cũng không thể được. Nổi tiếng không xấu, không phải ai nổi tiếng cũng trở nên xấu đi. Điều cần làm để có thể sống tốt, làm việc tốt, chắc chắn không phải là trốn tránh, mà phải là đối mặt, học làm quen và tận dụng nó một cách tích cực. Sẽ có 3 dạng phản ứng khi ngôi sao nổi tiếng chiếu vào mình:

Giữa núi 'gạch đá' chỉ trích thủ môn Bùi Tiến Dũng vì trình diễn thời trang, Hoàng Bách bỗng nói điều bất ngờ - Ảnh 4
Nam ca sĩ khuyến khích các cầu thủ tận dụng hình ảnh của mình để kiếm tiền - Ảnh: FBNV

Loại thứ nhất: lẩn trốn, không thích nghi được, kiếm được rất nhiều tiền nhưng cũng rất nhanh chóng bị chính hào quang đó phá hỏng cuộc đời cũng như sự nghiệp của mình, có thể kể ra trong giới cầu thủ là Adriano, Adrian Mutu hay phần nào đó là Maradona (ông này thực ra quá tài năng và may mắn nhưng cũng là dạng không thích nghi được với sự nổi tiếng), Văn Quyến, Quốc Vượng.

Loại thứ hai: thích nghi, ngày càng chỉn chu, chuyên nghiệp trong công việc cũng như hình ảnh, kiếm được rất nhiều tiền và trở thành những thần tượng của xã hội, loại này rất nhiều ở những nền bóng đá chuyên nghiệp, ví dụ như Beckenbauer, Beckham, Totti, Paolo Maldini, C.Ronaldo, Messi hay Huỳnh Đức, Công Vinh.

Loại thứ ba: không quan tâm đến những gì ngoài công việc chính của mình như Paul Scholes, Xavi, Iniesta cũng như phần lớn các cầu thủ Việt Nam".

Chưa dừng lại, nam ca sĩ cũng cho rằng các cầu thủ còn rất trẻ và họ có quyền làm những việc khác ngoài bóng đá mà câu lạc bộ, huấn luyện viên và pháp luật không cấm. Hoàng Bách cũng nhấn mạnh rằng anh khuyến khích các cầu thủ tận dụng hình ảnh của mình để kiếm tiền với điều kiện họ không bỏ bê bóng đá.

“Đời cầu thủ rất ngắn, đặc biệt ở Việt Nam còn ngắn hơn, chính họ và các HLV là những người hiểu hơn ai hết điều đó, nên phải tận dụng để gây ấn tượng trên sân tập, trên sân đấu và cũng phải tận dụng để tạo sự nghiệp ngoài bóng đá cho mình. Khi họ đá dở, chính họ là những người sẽ bị thải loại đầu tiên, và nên nhớ, số tiền họ kiếm được (cho bản thân và CLB) từ hình ảnh sẽ chẳng thấm vào đâu, và khi họ không được ra sân, chỉ một mùa thôi, tên tuổi họ sẽ bị chôn vùi vào quên lãng.

Hãy chỉ trích khi họ cầm một ly rượu, hút một điếu thuốc hay giao du với những thành phần bất hảo. Hãy cổ vũ khi họ biết chỉn chu mỗi lần xuất hiện, chuyên nghiệp trong tác phong và kể cả "giữ khoảng cách" với người hâm mộ khi cần thiết…”, Hoàng Bách chia sẻ.

Giữa núi 'gạch đá' chỉ trích thủ môn Bùi Tiến Dũng vì trình diễn thời trang, Hoàng Bách bỗng nói điều bất ngờ - Ảnh 5
Hoàng Bách có niềm đam mê rất lớn với bóng đá và vô cùng yêu mến các cầu thủ U23 Việt Nam - Ảnh: FBNV
Giữa núi 'gạch đá' chỉ trích thủ môn Bùi Tiến Dũng vì trình diễn thời trang, Hoàng Bách bỗng nói điều bất ngờ - Ảnh 6
Bài viết của Hoàng Bách nhận được khá nhiều sự đồng tình của công chúng - Ảnh: FBNV
Thu Thủy ly hôn chồng: Hoàng Bách chúc mừng cô vượt qua quãng đời buồn 17 năm thanh xuân

Thu Thủy ly hôn chồng: Hoàng Bách chúc mừng cô vượt qua quãng đời buồn 17 năm thanh xuân

Nam ca sĩ đã dành những lời động viên vô cùng chân thành tới Thu Thủy trong giai đoạn cô đang phải vượt qua nhiều khó khăn.

Xem thêm
Từ khóa:   Bùi Tiến Dũng Thủ môn Bùi Tiến Dũng Bùi Tiến Dũng trình diễn thời trang ca sĩ Hoàng Bách

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 10 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 3 giờ 16 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42