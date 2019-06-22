Giữa lùm xùm ly hôn, Việt Anh lần đầu tiết lộ chuyện phân chia tài sản với vợ cũ

Hậu trường 22/06/2019 16:28

Thông tin diễn viên Việt Anh ly hôn vợ thứ hai đang nhận được nhiều sự quan tâm, theo dõi của công chúng.

Sau khi chuyện ly hôn với vợ thứ hai - Hương Trần được công khai, diễn viên Việt Anh vướng không ít thị phi. Không những bị dư luận "ném đá" thậm tệ vì vui vẻ mở tiệc mừng độc thân, nam diễn viên Người phán xử còn bị nghi ly hôn vì "người thứ 3".

Mới đây, anh vừa khoe loạt ảnh vui vẻ đi du lịch Nội Mông (Trung Quốc) trong lúc vợ cũ mệt mỏi, stress, sụt cân nghiêm trọng. Dưới phần bình luận, nam diễn viên còn hào hứng trả lời bình luận của bạn bè và cư dân mạng về chuyến đi nhiều trải nghiệm của mình. Việc này khiến một số dân mạng có cái nhìn thiếu thiện cảm về anh.

viet anh ly hon
Sau khi hoàn tất mọi thủ tục ly hôn, Việt Anh đi du lịch để giải tỏa stress trước khi bắt đầu hành trình mới - Ảnh: FBNV

viet anh ly hon

viet anh ly hon
Tại đây, anh đã có nhiều trải nghiệm thú vị - Ảnh: FBNV

Trước đó khi bị đồn ly hôn vì có kẻ phá đám, Việt Anh thẳng thắn phủ nhận. Nam diễn viên cho biết anh và Hương Trần ly hôn vì bất đồng quan điểm sống, suy nghĩ không đồng điệu. Sau khi “đường ai nấy đi”, bé Đậu sẽ ở với mẹ. Anh và vợ cũ vẫn dành cho nhau sự tôn trọng, cư xử văn minh và xem đối phương như bạn bè vì hạnh phúc của con trai.

viet anh ly hon
Việt Anh và Hương Trần ngày còn hạnh phúc - Ảnh: FBNV

Nói về vấn đề phân chia tài sản sau ly hôn, Việt Anh cho biết sẽ để lại căn nhà cho vợ cũ và con trai. Nam diễn viên chia sẻ trên Helino: “Tôi xác định căn nhà chúng tôi từng ở sẽ cho Đậu, tôi không muốn để con mình phải thiếu thốn thứ gì. Giờ tôi có làm việc cật lực cũng chỉ là nghĩ đến tương lai của con".

viet anh ly hon
Muốn con trai có cuộc sống đầy đủ nhất, Việt Anh để lại căn nhà đang sống cho vợ cũ - Ảnh: FBNV

Dù chuyển vào TP. Hồ Chí Minh phát triển sự nghiệp nhưng anh hứa sẽ thường xuyên quan tâm, lo lắng cho con trai.

Xót xa cuộc sống của vợ cũ Việt Anh sau 1 tháng ly hôn, sụt cân đến mức không nhận ra chính mình

Xót xa cuộc sống của vợ cũ Việt Anh sau 1 tháng ly hôn, sụt cân đến mức không nhận ra chính mình

Có vẻ cuộc sống của vợ cũ Việt Anh - Hương Trần sau 1 tháng ly hôn, làm mẹ đơn thân gặp không ít khó khăn. Cô bị sụt cân nghiêm trọng.

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Từ khóa:   diễn viên Việt Anh Việt Anh Người phán xử

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