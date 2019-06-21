Xót xa cuộc sống của vợ cũ Việt Anh sau 1 tháng ly hôn, sụt cân đến mức không nhận ra chính mình

Hậu trường 21/06/2019 13:35

Có vẻ cuộc sống của vợ cũ Việt Anh - Hương Trần sau 1 tháng ly hôn, làm mẹ đơn thân gặp không ít khó khăn. Cô bị sụt cân nghiêm trọng.

Những ngày qua, thông tin diễn viên Việt Anh ly hôn vợ thứ 2 sau 7 năm chung sống khiến dư luận bàn tán xôn xao. Theo chia sẻ của Hương Trần, cô và chồng đã hoàn tất thủ tục tại tòa khoảng 1 tháng trước. Nam diễn viên Người phán xử chính là người đã yêu cầu ly hôn.

Hậu ly hôn, cặp đôi phải đối mặt với nhiều ồn ào không hay. Đáng chú ý nhất là tin đồn cả hai chia tay vì có "kẻ thứ 3" vào phá đám. Tuy nhiên ngay sau đó, Hương Trần đã lên tiếng phủ nhận và cho biết hôn nhân đổ vỡ vì cả hai không còn hợp nhau.

Xót xa cuộc sống của vợ cũ Việt Anh sau 1 tháng ly hôn, sụt cân đến mức không nhận ra chính mình - Ảnh 1
Sau 7 năm ngọt ngào, Việt Anh - Hương Trần thông báo ly hôn khiến dân mạng bàng hoàng - Ảnh: FBNV

Dù vậy việc hứng nhiều thị phi sau ly hôn cũng khiến Hương Trần mệt mỏi, ảnh hưởng sức khỏe và tâm trạng. Ít giờ trước, bà mẹ đơn thân vừa đăng tải dòng trạng thái than vãn không còn nhận ra chính mình vì sụt đến 5kg: "Giật mình khi không còn nhận ra mình nữa!”. 

Dưới bài viết, rất đông dân mạng vào động viên, khuyên cô chú tâm ăn uống, nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe để lo cho cuộc sống của mình và con trai.

Xót xa cuộc sống của vợ cũ Việt Anh sau 1 tháng ly hôn, sụt cân đến mức không nhận ra chính mình - Ảnh 2
Có lẽ cú sốc hôn nhân đổ vỡ đã khiến Hương Trần stress sụt cân nghiêm trọng - Ảnh: FBNV
Xót xa cuộc sống của vợ cũ Việt Anh sau 1 tháng ly hôn, sụt cân đến mức không nhận ra chính mình - Ảnh 3
Vóc dáng Hương Trần đã thanh mảnh nên việc bị sụt nhiều cân trong thời gian ngắn khiến mọi người lo lắng - Ảnh: FBNV 

Hương Trần và Việt Anh đăng ký kết hôn năm 2015 nhưng chưa tổ chức đám cưới chính thức. Cả hai có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh. Sau khi "đường ai nấy đi" Việt Anh quyết định vào TP. Hồ Chí Minh phát triển sự nghiệp. Bé Đậu hiện đang được mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng. 

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