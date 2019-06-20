Từng bị nghi là 'kẻ thứ 3', Quế Vân bênh Việt Anh chằm chặp khi ly hôn: 'Tất cả các bà tám hãy khâu miệng vào'

Tự nhận là tri kỷ của diễn viên "Người phán xử", Quế Vân không ngần ngại bênh vực Việt Anh giữa ồn ào ly hôn.

Thông tin diễn viên Việt Anh ly hôn vợ thứ 2 khiến cộng đồng mạng xôn xao vài ngày qua. Tuy nhiên, trong lúc Hương Trần buồn bã vì hôn nhân đổ vỡ, nam diễn viên lại chia sẻ hình ảnh mở tiệc độc thân vui vẻ khiến dư luận chỉ trích, "ném đá" dữ dội. Giữa tâm bão, Việt Anh vừa bức xúc lên tiếng. Anh yêu cầu những người ngoài cuộc đừng phán xét khi không hiểu rõ mọi việc. Sau dòng chia sẻ của diễn viên Người phán xử, người mẫu Quế Vân cũng công khai bênh vực bạn thân. Tự nhận là tri kỷ của "Phan Hải", chân dài này dùng nhiều từ ngữ gay gắt, yêu cầu mọi người "khâu miệng vào".

Sau khi chỉ trích dân mạng soi mói đời tư nghệ sĩ, Quế Vân tự nhận rất hiểu nổi khổ của Việt Anh - Ảnh: FBNV Cô viết: "Người trong cuộc đã quá mệt mỏi rồi. Tất cả các bà tám trong nước và ngoài nước hãy khâu miệng vào cho miệng đẹp xinh kẻo ngày hôm nay ngồi chửi thằng A con B này thế này thế kia. Còn ngày mai lại tự vả vào miệng xinh đẹp, bỏ chút cảm xúc và tư duy ra ngồi ngẫm nghĩ xem trong hôn nhân và gia đình chúng ta đã có được bình yên chưa? Hay là vẫn có rất nhiều “sạn” vậy thì hãy phân tích cho thật kỹ rồi hãy mở miệng xinh ra nói về chủ đề, và câu chuyện của người khác.

Tôi quá thấu hiểu Việt Anh, nếu như có 1 người chồng hiền lành chịu thương chịu khó chiều chuộng vợ mà mất đi tôi sẽ tiếc lắm... Nhưng rất tiếc tôi và anh ấy là chỉ là Tri Kỷ... Nên chúng tôi có thể thấu hiểu nổi khổ của nhau. Anh không cần giải thích. Việc tiếp theo đó là làm tốt công việc và chăm sóc Đậu thật tốt. Phải như em... Em chấp dư luận luôn". Dòng chia sẻ của Quế Vân khiến dư luận chú ý bởi trước đó, cả hai từng vướng nghi án tình cảm.

Lên tiếng bênh vực bạn, Quế Vân nhận về cả tấn 'gạch đá' - Ảnh: FB Cặp đôi từng khiến dư luận phẫn nộ vì 'thêu dệt kịch bản tình yêu' sau đó kết bằng 'chỉ là đóng quảng cáo mà thôi' - Ảnh: Internet Vào tháng 7/2018, Quế Vân gây bão mạng khi đăng ảnh thân mật bên Việt Anh. Đúng thời điểm này, bà xã nam diễn viên đã lên tiếng cảnh cáo: “La liếm ai thì la liếm chứ chừa mặt chồng em ra nhé! Em chỉ muốn an phận làm mẹ bỉm sữa thôi, không muốn nổi sóng gì đâu chị". Giữa ồn ào bị nghi là “kẻ thứ 3”, Quế Vân tung bằng chứng cô và Việt Anh chỉ đóng quảng cáo chứ không có bất kỳ quan hệ tình cảm nào. Dù vậy, cả hai vẫn bị dư luận chỉ trích vì cho rằng dùng chiêu trò để đánh bóng tên tuổi.

Việt Anh hứng 'gạch đá' dữ dội từ cộng đồng mạng khi ăn mừng linh đình sau ly hôn lần hai Nam diễn viên đã vấp phải ý kiến phản đối và chỉ trích từ khán giả lẫn cư dân mạng trước hành động của mình.

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