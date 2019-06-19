Rộ tin Quỳnh Nga là ‘kẻ thứ ba’ khiến Việt Anh ly hôn lần 2, người trong cuộc chính thức lên tiếng

Hiện tại, chuyện hôn nhân “gãy gánh giữa đường” giữa diễn viên Việt Anh và Hương Trần đang nhận được sự chú ý từ công chúng và truyền thông.
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Hôm qua (18/6), thông tin cuộc hôn nhân thứ 2 của diễn viên Việt Anh đổ vỡ khiến dư luận bàng hoàng. Trên trang cá nhân, nam diễn viên Người phán xử đã chia sẻ dòng trạng thái ngầm thông báo về việc này. Về phía Hương Trần, cô chính thức xác nhận với báo chí đã hoàn thành mọi thủ tục tại tòa một tháng trước. Được biết, Việt Anh là người chủ động đệ đơn ly hôn lên tòa án.
Sau khi đưa ra thông báo chính thức, Hương Trần đăng tải trên trang cá nhân dòng tâm trạng đầy ẩn ý: “Còn những kẻ cướp đi hạnh phúc của con trai mẹ, mẹ sẽ không bao giờ tha thứ và cũng không bao giờ quên điều đó". Việc này khiến nhiều người hoài nghi có "người thứ ba" xen vào phá hoại khiến gia đình cô đổ vỡ.
Ngay sau đó, trên mạng xã hội lại xuất hiện một số thông tin hoài nghi “Cá sấu chúa” Quỳnh Nga chính là kẻ phá hoại gia đình ấm êm của Việt Anh – Hương Trần. Trên một diễn đàn chuyên bàn chuyện về giới nghệ sĩ, một số dân mạng cho biết đã thấy cả hai cùng đi chùa, hay tình tứ trong rạp chiếu phim. Hiện những thông tin này vẫn chưa được xác thực.
Giữa lúc dư luận đang xôn xao bàn tán thì mới đây, Hương Trần đã lên tiếng cho biết nguyên nhân khiến cô và Việt Anh ly hôn là do cả hai không hợp nhau, đồng thời phủ nhận chuyện “kẻ thứ ba” phá đám. Như vậy, tất cả chỉ là tin đồn thất thiệt của cư dân mạng.