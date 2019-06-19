Rộ tin Quỳnh Nga là ‘kẻ thứ ba’ khiến Việt Anh ly hôn lần 2, người trong cuộc chính thức lên tiếng

Hôm qua (18/6), thông tin cuộc hôn nhân thứ 2 của diễn viên Việt Anh đổ vỡ khiến dư luận bàng hoàng. Trên trang cá nhân, nam diễn viên Người phán xử đã chia sẻ dòng trạng thái ngầm thông báo về việc này. Về phía Hương Trần, cô chính thức xác nhận với báo chí đã hoàn thành mọi thủ tục tại tòa một tháng trước. Được biết, Việt Anh là người chủ động đệ đơn ly hôn lên tòa án.

Việt Anh và Hương Trần đăng ký kết hôn năm 2015 và có một nhóc tỳ đáng yêu. Chưa kịp cho nhau một đám cưới trọn vẹn, cả hai đã 'đường ai nấy đi' - Ảnh: FBNV

Sau khi đưa ra thông báo chính thức, Hương Trần đăng tải trên trang cá nhân dòng tâm trạng đầy ẩn ý: “Còn những kẻ cướp đi hạnh phúc của con trai mẹ, mẹ sẽ không bao giờ tha thứ và cũng không bao giờ quên điều đó". Việc này khiến nhiều người hoài nghi có "người thứ ba" xen vào phá hoại khiến gia đình cô đổ vỡ.