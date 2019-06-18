Diễn viên Việt Anh 'Người phán xử' vừa ly hôn vợ hai kém 9 tuổi

Hậu trường 18/06/2019 16:15

Theo thông tin mới nhất, diễn viên Việt Anh và bà xã Hương Trần đã hoàn tất thủ tục ly hôn.

Sau nhiều lần úp mở thì mới đây, Việt Anh và bà xã Hương Trần đã công khai chuyện ly hôn. Trên trang cá nhân, diễn viên phim Người phán xử vừa đăng ảnh trong "tiệc độc thân" và chia tay bạn bè, đồng nghiệp trước khi vào TP. Hồ Chí Minh làm việc, bắt đầu hành trình mới. Kèm theo hình ảnh, anh còn để chế độ công khai dòng chú thích: "Tiệc độc thân... Chỉ đàn ông có lẽ mới thực sự hiểu và yêu thương nhau! Chào Hà Nội, khép lại 1 hành trình và chờ đón 1 hành trình mới an toàn và may mắn hơn". Cư dân mạng cho rằng anh đang ngầm thông báo chuyện đã ly hôn người vợ thứ hai.

Diễn viên Việt Anh 'Người phán xử' vừa ly hôn vợ hai kém 9 tuổi - Ảnh 1
Việt Anh đăng ảnh bên đạo diễn Đỗ Thanh Hải cùng hai người bạn trong tiệc độc thân - Ảnh: FBNV
Diễn viên Việt Anh 'Người phán xử' vừa ly hôn vợ hai kém 9 tuổi - Ảnh 2
Trước đó, nam diễn viên cũng chia sẻ ẩn ý trong ngày đầu con trai đến trường: 'Những việc ngoài khả năng của bố thì mong sau này lớn con sẽ hiểu' - Ảnh: FBNV

Về phía bà xã Hương Trần, cô cũng công khai chuyện ly hôn với báo chí. Theo đó, cả hai đã hoàn tất thủ tục tại tòa khoảng 1 tháng trước.

Gia nhập hội bà mẹ đơn thân, cô triết lý trên trang cá nhân: "Cám ơn cuộc sống này đã dạy cho tôi nhiều bài học về cách sống, về lý trí, về tình cảm. Suy cho cùng người bên ta vẫn chỉ là những ruột thịt máu mủ của mình mà thôi. Tôi sẽ trưởng thành hơn, mạnh mẽ và kiên cường bước những bước tiếp theo".

Diễn viên Việt Anh 'Người phán xử' vừa ly hôn vợ hai kém 9 tuổi - Ảnh 3
Hương Trần khoe ảnh bên con trai - Ảnh: FBNV

Cô xúc động nhắn đến con trai Đậu Đậu: "Sau này chỉ có 2 mẹ con mình, những gì mẹ đã hứa cho con từ khi sinh ra, mẹ đều không làm được. Mẹ không hứa nữa mà sẽ dùng hết khả năng của mình để làm cho con được hạnh phúc nhất. Với những kẻ cướp đi hạnh phúc của con trai mẹ, mẹ sẽ không bao giờ tha thứ và cũng không bao giờ quên được điều đó".

Diễn viên Việt Anh 'Người phán xử' vừa ly hôn vợ hai kém 9 tuổi - Ảnh 4
Khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi khi còn mặn nồng - Ảnh: FBNV

Sau khi cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, Việt Anh tìm được hạnh phúc mới bên người đẹp Hương Trần. Sau 3 năm chung sống, cặp đôi quyết định đăng ký kết hôn vào năm 2015. Đến hiện tại, cả hai vẫn chưa tổ chức đám cưới chính thức.

Việt Anh và vợ hot girl bị nghi trục trặc tình cảm

Việt Anh và vợ hot girl bị nghi trục trặc tình cảm

Diễn viên Việt Anh và bà xã Hương Trần tiếp tục vướng tin đồn "cơm không lành, canh không ngọt" khi để chế độ "độc thân" trên trang cá nhân.

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