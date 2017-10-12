Giây phút bà xã Việt kiều của diễn viên Hoàng Anh mặt phờ phạc lần đầu nhìn thấy con gái khiến ai cũng xúc động

Nam diễn viên đăng tải hình ảnh của con gái cùng lời chia sẻ: "Con xin chào cả nhà. Con tên là Abbie, tên Việt Nam của con là Nguyễn Quỳnh Bảo Anh, ở nhà con tên là Bé Nu. Con là con của Ba Ni với Mẹ Như. Con vừa mới chào đời ngày 10/10/2017. Con nặng 3,2 ký ạ".

Vợ diễn viên Hoàng Anh vừa hạ sinh con gái đầu lòng tại Mỹ. Lần đầu làm cha, nam diễn viên Cô Thắm về làng không giấu được sự hạnh phúc và chia sẻ niềm vui với khán giả.

Ngoài những lời chúc mừng, nhiều khán giả không kìm được nước mắt khi thấy hình ảnh bà xã Hoàng Anh lần đầu được ôm con gái sau hơn 12 tiếng vượt cạn.

Ngày mới công khai tình yêu vợ Việt kiều của anh thường xuyên bị cư dân mạng bình luận ác ý, cho rằng nhan sắc của cô không xứng với Hoàng Anh. Tuy nhiên, trước áp lực dư luận, anh vẫn luôn đứng ra bảo vệ bạn đời của mình.

Kết hôn xong, nam diễn viên Hoa nắng không theo vợ sang Mỹ định cư mà chọn đi đi về về giữa hai nước để có thể tiếp tục theo đuổi và phát triển sự nghiệp của mình. Được vợ ủng hộ, anh thường sang thăm cô mỗi khi có chuyến lưu diễn tại Mỹ.

Bận rộn với công việc đóng phim nên dù vợ mang thai nhưng đầu tháng 10 Hoàng Anh mới có thể bay sang Mỹ chăm sóc cho cô. Trước khi vợ sinh con, nam diễn viên gây xúc động với những chia sẻ khi một mình bơ vơ, lạc lõng nơi đất khách vì không biết tiếng Anh để lo lắng cho vợ khi cô nhập viện chờ sinh.