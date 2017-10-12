Giây phút bà xã Việt kiều của diễn viên Hoàng Anh mặt phờ phạc lần đầu nhìn thấy con gái khiến ai cũng xúc động

Hậu trường 12/10/2017 17:08

Vừa qua, nam diễn viên Hoàng Anh đã vui mừng chia sẻ hình ảnh con gái đầu lòng mới sinh nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Trong đó, hình ảnh bà xã nam diễn viên lần đầu nhìn thấy con gái khiến ai cũng xúc động.

Vợ diễn viên Hoàng Anh vừa hạ sinh con gái đầu lòng tại Mỹ. Lần đầu làm cha, nam diễn viên Cô Thắm về làng không giấu được sự hạnh phúc và chia sẻ niềm vui với khán giả. 

Nam diễn viên đăng tải hình ảnh của con gái cùng lời chia sẻ: "Con xin chào cả nhà. Con tên là Abbie, tên Việt Nam của con là Nguyễn Quỳnh Bảo Anh, ở nhà con tên là Bé Nu. Con là con của Ba Ni với Mẹ Như. Con vừa mới chào đời ngày 10/10/2017. Con nặng 3,2 ký ạ". 

Giây phút bà xã Việt kiều của diễn viên Hoàng Anh mặt phờ phạc lần đầu nhìn thấy con gái khiến ai cũng xúc động - Ảnh 1
Ngay khi vợ vừa sinh xong, Hoàng Anh đã không thể giấu nổi sự vui mừng và chia sẻ hình ảnh lên Facebook - Ảnh: Internet

Giây phút bà xã Việt kiều của diễn viên Hoàng Anh mặt phờ phạc lần đầu nhìn thấy con gái khiến ai cũng xúc động - Ảnh 2
Nam diễn viên gọi con gái là Nu, rất nhiều người hâm mộ đã chúc mừng hai vợ chồng và nhận xét bé giống mẹ - Ảnh: Internet

Ngoài những lời chúc mừng, nhiều khán giả không kìm được nước mắt khi thấy hình ảnh bà xã Hoàng Anh lần đầu được ôm con gái sau hơn 12 tiếng vượt cạn.

Giây phút bà xã Việt kiều của diễn viên Hoàng Anh mặt phờ phạc lần đầu nhìn thấy con gái khiến ai cũng xúc động - Ảnh 3
Dù mệt mỏi sau hơn 10 giờ vượt cạn nhưng gương mặt của bà xã Hoàng Anh vẫn ánh lên sự hạnh phúc khi lần đầu tiên thấy mặt con gái - Ảnh: Internet

Giây phút bà xã Việt kiều của diễn viên Hoàng Anh mặt phờ phạc lần đầu nhìn thấy con gái khiến ai cũng xúc động - Ảnh 4
Nam diễn viên chia sẻ: "Từ khi nhập viện đến khi sinh, vợ tôi phải chịu đau 12 tiếng. Vợ tôi sinh trước ngày dự sinh 2 tuần. Điều khó khăn nhất với tôi khi ở bệnh viện là bác sĩ, y tá nói tiếng Anh còn tôi nói tiếng Việt. Cuối cùng, mọi khó khăn cũng trôi qua nhẹ nhàng" - Ảnh: Internet

Ngày mới công khai tình yêu vợ Việt kiều của anh thường xuyên bị cư dân mạng bình luận ác ý, cho rằng nhan sắc của cô không xứng với Hoàng Anh. Tuy nhiên, trước áp lực dư luận, anh vẫn luôn đứng ra bảo vệ bạn đời của mình.

Kết hôn xong, nam diễn viên Hoa nắng không theo vợ sang Mỹ định cư mà chọn đi đi về về giữa hai nước để có thể tiếp tục theo đuổi và phát triển sự nghiệp của mình. Được vợ ủng hộ, anh thường sang thăm cô mỗi khi có chuyến lưu diễn tại Mỹ.

Bận rộn với công việc đóng phim nên dù vợ mang thai nhưng đầu tháng 10 Hoàng Anh mới có thể bay sang Mỹ chăm sóc cho cô. Trước khi vợ sinh con, nam diễn viên gây xúc động với những chia sẻ khi một mình bơ vơ, lạc lõng nơi đất khách vì không biết tiếng Anh để lo lắng cho vợ khi cô nhập viện chờ sinh.

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