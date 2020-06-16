Giấu giếm chán chê, vợ Hoài Lâm công khai 'tất tần tật' hình ảnh lúc mang bầu và sinh con

Hậu trường 16/06/2020 15:15

Ở cả hai lần mang thai, Lư Hoàng Bảo Ngọc - vợ Hoài Lâm luôn giữ được nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ và không tăng cân quá nhiều.

Hoài Lâm và Bảo Ngọc từng trải qua chặng đường yêu đương đầy sóng gió. Quen nhau từ năm 2011, nhưng mãi đến nhiều năm sau, con trai nuôi Hoài Linh mới công khai tình yêu với cháu nội nghệ sĩ Bảo Quốc. Thế nhưng khi đó cặp đôi không được khán giả và cả gia đình hai bên ủng hộ.

Thời điểm ca sĩ Hoài Lâm thông báo tạm ngừng ca hát trong 2 năm, Bảo Ngọc nhận về nhiều bình luận chỉ trích là người phá hoại tiền đồ của bạn trai. Mọi người cho rằng anh vì quá ham yêu đương mà bỏ bê sự nghiệp. Tuy nhiên, vượt qua mọi điều tiếng, cặp đôi vẫn quyết đến bên nhau.

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Hoài Lâm và Bảo Ngọc thời điểm mới công khai tình cảm - Ảnh: Internet

Giữa năm 2019, nam ca sĩ trở lại sau gần 2 năm vắng bóng. Hoài Lâm lần đầu công khai mối quan hệ là chồng hợp pháp của Bảo Ngọc. Họ đã có chung 2 cô con gái là Gà Gà và Cún Cún. Hiện tại, cặp đôi được mọi người đón nhận và chúc phúc.

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Hai cô con gái kháu khỉnh nhà vợ chồng nghệ sĩ - Ảnh: FB

Mới đây, Bảo Ngọc - vợ Hoài Lâm vừa chia sẻ loạt ảnh lúc mang thai và sinh con nhiều năm trước. Dù vất vả khi sinh liên tiếp 2 con nhưng chân dài 9x vẫn rất hạnh phúc vì quyết định sinh con ở tuổi đôi mươi.

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Đây là lần đầu chân dài này công khai ảnh bầu bí lên trang cá nhân...

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Bảo Ngọc sinh con gái đầu lòng vào năm 2017 - Ảnh: FB
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Cô xinh đẹp rạng ngời khi mang bầu con thứ 2 được 5 tháng - Ảnh: FB

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Bảo Ngọc sinh con thứ 2 vào giữa năm 2018 - Ảnh: FB
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Khoảnh khắc đáng yêu của hai bé được bố mẹ lưu lại - Ảnh: FB

Thời gian vừa qua, Hoài Lâm về quê dưỡng bệnh. Bảo Ngọc chăm sóc các con chu đáo, lo toan hết mọi việc.

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Hoài Lâm tái xuất MXH với thần sắc đáng lo sau 2 tháng im hơi lặng tiếng, còn có động thái hiếm hoi với fan

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Từ khóa:   ca sĩ Hoài Lâm Lư Hoàng Bảo Ngọc Hoài Lâm

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