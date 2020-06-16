Giấu giếm chán chê, vợ Hoài Lâm công khai 'tất tần tật' hình ảnh lúc mang bầu và sinh con

Hoài Lâm và Bảo Ngọc từng trải qua chặng đường yêu đương đầy sóng gió. Quen nhau từ năm 2011, nhưng mãi đến nhiều năm sau, con trai nuôi Hoài Linh mới công khai tình yêu với cháu nội nghệ sĩ Bảo Quốc. Thế nhưng khi đó cặp đôi không được khán giả và cả gia đình hai bên ủng hộ.

Thời điểm ca sĩ Hoài Lâm thông báo tạm ngừng ca hát trong 2 năm, Bảo Ngọc nhận về nhiều bình luận chỉ trích là người phá hoại tiền đồ của bạn trai. Mọi người cho rằng anh vì quá ham yêu đương mà bỏ bê sự nghiệp. Tuy nhiên, vượt qua mọi điều tiếng, cặp đôi vẫn quyết đến bên nhau.