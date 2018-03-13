Giàu có là thế, không ngờ đây là cách vợ chồng Lý Hải tiếp đãi bạn bè đến nhà chơi

Hậu trường 13/03/2018 16:55

Không quá xa hoa và cầu kỳ, cách vợ chồng Lý Hải – Minh Hà tiếp đãi bạn bè đến nhà chơi khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ.

Dù sở hữu khối tài sản lớn nhưng cuộc sống của gia đình đông con nhất nhì showbiz Việt Lý Hải – Minh Hà lại khá bình dị. Sống trong căn biệt thự 40 tỷ cùng vợ con, Lý Hải luôn cố gắng dành nhiều thời gian hơn để tổ ấm nhỏ luôn ấm áp và tràn ngập tiếng cười.

Ngoài thời gian dành riêng cho nhau, gia đình nổi tiếng này thường xuyên tụ tập bạn bè đến nhà nấu ăn, vui chơi.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, vợ chồng Lý Hải vừa khoe hình ảnh bạn bè đến thăm nhà kèm dòng trạng thái đầy hào hứng: “Hội các bà mẹ và ông bố bỉm sữa gặp nhau”.

Giàu có là thế, không ngờ đây là cách vợ chồng Lý Hải tiếp đãi bạn bè đến nhà chơi - Ảnh 1
Minh Hà chia sẻ hình ảnh vui vẻ của gia đình khi bạn bè đến thăm nhà - Ảnh: FBNV
Giàu có là thế, không ngờ đây là cách vợ chồng Lý Hải tiếp đãi bạn bè đến nhà chơi - Ảnh 2
Minh Hà tự tay vào bếp chuẩn bị đồ ăn để tiếp đón - Ảnh: FBNV
Giàu có là thế, không ngờ đây là cách vợ chồng Lý Hải tiếp đãi bạn bè đến nhà chơi - Ảnh 3
Các ông chồng cũng thể hiện sự đảm đang khi trổ tài nướng thịt tại nhà - Ảnh: FBNV
Giàu có là thế, không ngờ đây là cách vợ chồng Lý Hải tiếp đãi bạn bè đến nhà chơi - Ảnh 4
Bạn bè của cặp đôi còn đưa con cái theo - Ảnh: FBNV
Giàu có là thế, không ngờ đây là cách vợ chồng Lý Hải tiếp đãi bạn bè đến nhà chơi - Ảnh 5
Lý Hải tự tay chuẩn bị đồ ăn cho buổi họp mặt này - Ảnh: FBNV
Giàu có là thế, không ngờ đây là cách vợ chồng Lý Hải tiếp đãi bạn bè đến nhà chơi - Ảnh 6

Dù bữa tiệc không quá hoành tráng nhưng gương mặt của tất cả mọi người tràn ngập sự vui vẻ - Ảnh: FBNV

Giàu có là thế, không ngờ đây là cách vợ chồng Lý Hải tiếp đãi bạn bè đến nhà chơi - Ảnh 7

Giàu có là thế, không ngờ đây là cách vợ chồng Lý Hải tiếp đãi bạn bè đến nhà chơi - Ảnh 8
Sự bình dị và chân thành của gia đình giàu có này nhận được rất nhiều sự yêu mến của cư dân mạng - Ảnh: FBNV
Cư dân mạng ngẩn ngơ trước vườn xà lách rộng mênh mông, có thể ‘ăn trừ cơm’ của Lý Hải - Minh Hà

Cư dân mạng ngẩn ngơ trước vườn xà lách rộng mênh mông, có thể ‘ăn trừ cơm’ của Lý Hải - Minh Hà

Tuy bận rộn với trăm công ngàn việc nhưng vợ chồng Lý Hải - Minh Hà vẫn dành thời gian tự trồng rau xanh để các bé ăn hằng ngày.

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Từ khóa:   Lý Hải Lý Hải Minh Hà cuộc sống của Lý Hải và Minh Hà

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