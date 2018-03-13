Giàu có là thế, không ngờ đây là cách vợ chồng Lý Hải tiếp đãi bạn bè đến nhà chơi

Không quá xa hoa và cầu kỳ, cách vợ chồng Lý Hải – Minh Hà tiếp đãi bạn bè đến nhà chơi khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ.
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Dù sở hữu khối tài sản lớn nhưng cuộc sống của gia đình đông con nhất nhì showbiz Việt Lý Hải – Minh Hà lại khá bình dị. Sống trong căn biệt thự 40 tỷ cùng vợ con, Lý Hải luôn cố gắng dành nhiều thời gian hơn để tổ ấm nhỏ luôn ấm áp và tràn ngập tiếng cười.
Ngoài thời gian dành riêng cho nhau, gia đình nổi tiếng này thường xuyên tụ tập bạn bè đến nhà nấu ăn, vui chơi.
Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, vợ chồng Lý Hải vừa khoe hình ảnh bạn bè đến thăm nhà kèm dòng trạng thái đầy hào hứng: “Hội các bà mẹ và ông bố bỉm sữa gặp nhau”.