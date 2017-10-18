Giảm 5 – 6 kg vì luyện tập và ‘Cõng điện lên bản’ trước thềm Miss World, Mỹ Linh vẫn xinh đẹp đến nhường này

Hậu trường 18/10/2017 15:45

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sẽ lên đường sang Trung Quốc dự thi Miss World từ ngày 19/10. Sau một thời gian chuẩn bị cho cuộc thi đầy vất vả, cô đã sụt cân nhiều nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài lộng lẫy.

Là đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2017, Hoa hậu Việt Nam 2016 đã bước vào quá trình chuẩn bị gấp rút trước khi sang Trung Quốc tranh tài cùng các người đẹp thế giới.

Mỹ Linh đã trải qua quá trình luyện tập vất vả để có được thân hình chuẩn nhất, dẻo dai nhất để tự tin diện những bộ trang phục khác nhau tại cuộc thi, trong đó có phần thi áo tắm.

Giảm 5 – 6 kg vì luyện tập và ‘Cõng điện lên bản’ trước thềm Miss World, Mỹ Linh vẫn xinh đẹp đến nhường này - Ảnh 1
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sẽ lên đường dự thi Miss World 2017 vào ngày 19/10 - Ảnh: Internet

Ngoài ra, theo tiết lộ mới nhất của Mỹ Linh trong một buổi livestream trò chuyện với fan hâm mộ, dù không có phần thi trang phục dân tộc nhưng cô vẫn mang theo chiếc áo dài truyền thống nhằm giới thiệu và tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Vì thế, một thân hình eo con kiến là điều vô cùng cần thiết.

Tuần trước, trong một sự kiện sắc đẹp tại Hà Nội với sự có mặt của hoa hậu Ngọc Hân và nhiều người đẹp khác, Mỹ Linh đã tiết lộ cô đã giảm 5 – 6 kg vì lịch trình bận rộn giữa thi cuối kỳ, luyện tập và chuẩn bị cho dự án "Cõng điện lên bản" tại Yên Bái.

Giảm 5 – 6 kg vì luyện tập và ‘Cõng điện lên bản’ trước thềm Miss World, Mỹ Linh vẫn xinh đẹp đến nhường này - Ảnh 2
Mỹ Linh đã gầy đi khá nhiều so với thời gian trước vì lịch trình hoạt động bận rộn - Ảnh: FBNV

Giảm 5 – 6 kg vì luyện tập và ‘Cõng điện lên bản’ trước thềm Miss World, Mỹ Linh vẫn xinh đẹp đến nhường này - Ảnh 3
Đỗ Mỹ Linh có mặt tại Xà Hồ - Yên Bái để mang điện đến cho các em nhỏ - Ảnh: FBNV

Hơn nữa, trong thời gian thực hiện dự án tại đây, Mỹ Linh cùng ekip của mình đã phải đối mặt với trận bão có sức càn quét rất lớn nên công việc của cô càng vất vả hơn. Đã có lúc, mọi liên lạc với Đỗ Mỹ Linh đều không có tín hiệu khiến nhiều người lo lắng.

Do ảnh hưởng của thiên tai, Hoa hậu Việt Nam đã phải lặn lội trên những con đường sình lầy cùng đồng nghiệp để mang ánh sáng đến cho người dân Xà Hồ. Đây là dự án chắp cánh ước mơ cho những em nhỏ dân tộc nơi đây và mang đến ánh sáng cho những người dân vùng cao ở huyện miền núi của Yên Bái.

Giảm 5 – 6 kg vì luyện tập và ‘Cõng điện lên bản’ trước thềm Miss World, Mỹ Linh vẫn xinh đẹp đến nhường này - Ảnh 4

Giảm 5 – 6 kg vì luyện tập và ‘Cõng điện lên bản’ trước thềm Miss World, Mỹ Linh vẫn xinh đẹp đến nhường này - Ảnh 5
Hoa hậu đã có mặt tại Yên Bái để thực hiện dự án “Cõng điện lên bản” trong thời tiết mưa lũ - Ảnh: FBNV

Mặc dù vất vả với lịch trình hoạt động dày đặc nhưng Mỹ Linh vẫn giữ được sự tươi tắn mỗi lần xuất hiện. Hoa hậu Việt Nam sở hữu làn da căng mướt khiến nhiều fan nữ vô cùng ngưỡng mộ.

Vẻ đẹp của Đỗ Mỹ Linh luôn được đánh giá cao với những đường nét đậm chất Á Đông nên người hâm mộ hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào sự tỏa sáng của cô tại Miss World 2017.

Giảm 5 – 6 kg vì luyện tập và ‘Cõng điện lên bản’ trước thềm Miss World, Mỹ Linh vẫn xinh đẹp đến nhường này - Ảnh 6
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh vẫn giữ được vẻ ngoài lung linh dù lịch trình vô cùng bận rộn - Ảnh: Intenet

Giảm 5 – 6 kg vì luyện tập và ‘Cõng điện lên bản’ trước thềm Miss World, Mỹ Linh vẫn xinh đẹp đến nhường này - Ảnh 7
Vẻ đẹp đậm chất Á Đông và những nỗ lực của cô trong thời gian qua đang được đánh giá cao - Ảnh: Intenet

Hiện tại, Hoa hậu Mỹ Linh đang gấp rút chuẩn bị những công việc cuối cùng để dự thi Hoa hậu Thế giới 2017. Hy vọng những nỗ lực của cô suốt thời gian qua, đặc biệt là hành trình vượt bão lũ để mang ánh sáng đến cho dân bản Xà Hồ sẽ được đánh giá cao tại cuộc thi. 

 

 

Dù bận rộn chuẩn bị cho Miss World nhưng hoa hậu Mỹ Linh vẫn không quên làm những điều này

Dù bận rộn chuẩn bị cho Miss World nhưng hoa hậu Mỹ Linh vẫn không quên làm những điều này

Cuộc thi sắc đẹp Miss World đang ngày càng đến gần, ngoài tập luyện để chuẩn bị thì người hâm mộ vẫn thấy hoa hậu Mỹ Linh đang hăng say làm việc này.

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