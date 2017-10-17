Dù bận rộn chuẩn bị cho Miss World nhưng hoa hậu Mỹ Linh vẫn không quên làm những điều này

Sau Hoa khôi Áo dài Diệu Ngọc (2016), hoa khôi Áo dài Lan Khuê (2015), hoa hậu Đỗ Mỹ Linh là người đẹp tiếp theo được cử đi thi Hoa hậu Thế giới (Miss World).

Cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày 18/11 tại Trung Quốc. Những ngày gần đây, người đẹp họ Đỗ đang tích cực rèn luyện về thể lực, kỹ năng, ngoại ngữ…để sẵn sàng ‘chinh chiến’ tại đấu trường sắc đẹp danh giá này.

Mặc dù có lịch trình dày đặc kèm theo các bài học về kỹ năng để chuẩn bị cho cuộc thi nhưng hoa hậu Đỗ Mỹ Linh vẫn không quên làm những công việc này hàng ngày: