Dù bận rộn chuẩn bị cho Miss World nhưng hoa hậu Mỹ Linh vẫn không quên làm những điều này

Hậu trường 17/10/2017 09:27

Cuộc thi sắc đẹp Miss World đang ngày càng đến gần, ngoài tập luyện để chuẩn bị thì người hâm mộ vẫn thấy hoa hậu Mỹ Linh đang hăng say làm việc này.

Sau Hoa khôi Áo dài Diệu Ngọc (2016), hoa khôi Áo dài Lan Khuê (2015), hoa hậu Đỗ Mỹ Linh là người đẹp tiếp theo được cử đi thi Hoa hậu Thế giới (Miss World). 

Dù bận rộn chuẩn bị cho Miss World nhưng hoa hậu Mỹ Linh vẫn không quên làm những điều này - Ảnh 1
Hoa hậu Mỹ Linh sẽ là người đẹp đại diện cho Việt Nam tại Miss World 2017 - Ảnh: Internet

Cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày 18/11 tại Trung Quốc. Những ngày gần đây, người đẹp họ Đỗ đang tích cực rèn luyện về thể lực, kỹ năng, ngoại ngữ…để sẵn sàng ‘chinh chiến’ tại đấu trường sắc đẹp danh giá này.

Mặc dù có lịch trình dày đặc kèm theo các bài học về kỹ năng để chuẩn bị cho cuộc thi nhưng hoa hậu Đỗ Mỹ Linh vẫn không quên làm những công việc này hàng ngày:

Dù bận rộn chuẩn bị cho Miss World nhưng hoa hậu Mỹ Linh vẫn không quên làm những điều này - Ảnh 2

Ít ai biết rằng, Mỹ Linh đã chuyển vào trong TP. Hồ Chí Minh để tập luyện cho cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Thế nhưng đến sát ngày thi, người đẹp vẫn xuất hiện ngoài Hà Nội một cách chớp nhoáng.

Dù bận rộn chuẩn bị cho Miss World nhưng hoa hậu Mỹ Linh vẫn không quên làm những điều này - Ảnh 3
Hoa hậu đã update trên trang cá nhân bức ảnh đi thi học kì và tự nhận mình là siêu nhân - Ảnh: Facebook

Dù bận rộn chuẩn bị cho Miss World nhưng hoa hậu Mỹ Linh vẫn không quên làm những điều này - Ảnh 4
Ngoài việc duy trì việc học song song với các hoạt động xã hội, cô nàng vẫn hoàn thành tốt các công việc mà mình đang đảm nhiệm, làm đại sứ...

hoa hậu Mỹ Linh làm từ thiện
....và không quên những bài tập thể lực để có thể giữ gìn vóc dáng cân đối - Ảnh: Internet

hoa hậu Mỹ Linh làm từ thiện
Mới đây cô nàng cũng chia sẻ trên livestream việc đi làm đẹp, nhuộm lại tóc đen - Ảnh: Internet

hoa hậu Mỹ Linh làm từ thiện
Bên cạnh đó, Mỹ Linh cũng rất quan tâm và thường vận động các bạn trẻ có hành động thiết thực để hướng tới sự kiện của Đại hội Đoàn thành phố Hà Nội - Ảnh: Internet

hoa hậu Mỹ Linh làm từ thiện
Bận rộn là thế, cô nàng cũng không quên mang Tết Trung Thu đến với các trẻ em nghèo - Ảnh: Internet

Mới đây, Đỗ Mỹ Linh xuất hiện ở thôn Cu Vai, huyện Trạm Tấu, Yên Bái để thực hiện dự án nhân ái ‘Cõng điện lên bản’ - nhằm giúp người dân cho có điện để sử dụng. Tuy nhiên do ảnh hưởng của cơn bão vừa qua, cô nàng đã bị mắc kẹt lại ở đây.

hoa hậu Mỹ Linh làm từ thiện
Mỹ Linh vẫn quyết tâm thực hiện dự án thiện nguyện trong điều kiện thời tiết xấu - Ảnh: Internet

hoa hậu Mỹ Linh làm từ thiện
Do ảnh hưởng của mưa bão mà nơi Mỹ Linh đang ở bị cắt đứt liên lạc với bên ngoài - Ảnh: Internet

hoa hậu Mỹ Linh làm từ thiện
Cô cùng bà con vùng cao ngồi bên bữa cơm phải chiếu đèn pin để lấy ánh sáng - Ảnh: Internet

hoa hậu Mỹ Linh làm từ thiện
Người đẹp không ngại mưa bão, lội bùn đất để đi làm thiện nguyện - Ảnh: Internet

hoa hậu Mỹ Linh làm từ thiện
Không còn giữ hình ảnh hoa hậu mà chỉ thấy một cô gái giản dị đang chống chọi với thời tiết khắc nghiệt - Ảnh: Internet

hoa hậu Mỹ Linh làm từ thiện
Ngay khi mưa lũ đi qua, việc đầu tiên mà hoa hậu làm đó là chung tay cùng người dân lắp điện, mang ánh sáng đến cho người dân...

hoa hậu Mỹ Linh làm từ thiện
...và hòa mình chơi cùng các em nhỏ trong bản - Ảnh: Internet

hoa hậu Mỹ Linh làm từ thiện
Buổi sinh nhật trở nên thật đặc biệt khi người đẹp nhận được chiếc ‘bánh sinh nhật’ của bà con trong bản làm cho mình - Ảnh: Internet

hoa hậu Mỹ Linh làm từ thiện
Hoa hậu chia sẻ rằng đây là một bữa tiệc sinh nhật đáng nhớ nhất của cô - Ảnh: Internet

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