Nữ hoàng giải trí cho biết giữa cô và Kim Lý là tình cảm anh em, bạn bè tốt trong showbiz. Hà Hồ phủ nhận chuyện tình cảm: "Gái Tây lai - Trai gốc Á. Đôi chút tâm sự... Chỉ là tôn trọng tình bạn trong showbiz thôi. Nỗi đau của những người suốt đời phải chịu nghe những thêu dệt từ cuộc đời".

Sau khi ra mắt MV Cả một trời thương nhớ, tin đồn cặp đôi "binh sĩ" Kim Lý và "ca sĩ phòng trà" Hà Hồ "cảm nắng" nhau xuất hiện trên khắp các mặt báo. Tuy nhiên, Hồ Ngọc Hà mới đây đã lên tiếng phủ nhận chuyện tình cảm với tình cũ của Trương Ngọc Ánh, khiến cho các fan cặp đôi "Kim - Hồ" thất vọng.

Bất chấp lời phủ nhận của Hà Hồ, hành động bất ngờ của Kim Lý trên trang cá nhân lại khiến nghi vấn "phim giả tình thật" giữa anh và giọng ca Cả một trời thương nhớ một lần nữa rộ lên.

Tình cũ Trương Ngọc Ánh đã đăng tải một tấm ảnh theo phong cách vô cùng "soái ca" của mình lên trang cá nhân, kèm theo dòng trạng thái "Missing You" (Nhớ em).

Đặc biệt, khi người hâm mộ nhắc đến tên Hồ Ngọc Hà, Kim Lý không hề ngần ngại "thả tim" như nhằm khẳng định nữ ca sĩ là người anh thương nhớ.

Tin đồn Kim Lý và Hồ Ngọc Hà rộ lên kể từ khi cả hai đóng chung trong MV Cả một trời thương nhớ mới ra mắt cách đây không lâu. Khán giả đã tìm ra vô số bằng chứng cho thấy cả hai đang hẹn hò. Song, Hà Hồ đã lên tiếng phủ nhận, khiến cho nhiều người hâm mộ cặp đôi buồn rười rượi.

Tuy nhiên, động thái công khai nhớ nhung của Kim Lý khiến nhiều người đoán rằng, anh đang thừa nhận chuyện yêu đương với Hồ Ngọc Hà. Và, không ít khán giả cảm thấy vui mừng vì điều này.