Fan 'đứng ngồi không yên' trước hành động không ngờ của Kim Lý sau khi bị Hà Hồ 'từ chối'

Hậu trường 31/07/2017 10:34

Hành động "đáp trả" bất ngờ của Kim Lý sau khi bị Hà Hồ "từ chối" khiến các fan của cặp đôi không khỏi thích thú và vui mừng.

Chỉ là anh em, bạn bè tốt 

Sau khi ra mắt MV Cả một trời thương nhớ, tin đồn cặp đôi "binh sĩ" Kim Lý và "ca sĩ phòng trà" Hà Hồ "cảm nắng" nhau xuất hiện trên khắp các mặt báo. Tuy nhiên, Hồ Ngọc Hà mới đây đã lên tiếng phủ nhận chuyện tình cảm với tình cũ của Trương Ngọc Ánh, khiến cho các fan cặp đôi "Kim - Hồ" thất vọng.

Nữ hoàng giải trí cho biết giữa cô và Kim Lý là tình cảm anh em, bạn bè tốt trong showbiz. Hà Hồ phủ nhận chuyện tình cảm: "Gái Tây lai - Trai gốc Á. Đôi chút tâm sự... Chỉ là tôn trọng tình bạn trong showbiz thôi. Nỗi đau của những người suốt đời phải chịu nghe những thêu dệt từ cuộc đời".

Fan 'đứng ngồi không yên' trước hành động không ngờ của Kim Lý sau khi bị Hà Hồ 'từ chối' - Ảnh 1
Hồ Ngọc Hà cho biết chỉ coi Kim Lý như một người bạn trong giới showbiz và buồn bã khi chuyện tình cảm riêng tư bị "thêu dệt"- Ảnh: FBNV

Những status mang thông điệp gửi gắm Cả một trời thương nhớ

Bất chấp lời phủ nhận của Hà Hồ, hành động bất ngờ của Kim Lý trên trang cá nhân lại khiến nghi vấn "phim giả tình thật" giữa anh và giọng ca Cả một trời thương nhớ một lần nữa rộ lên.

Tình cũ Trương Ngọc Ánh đã đăng tải một tấm ảnh theo phong cách vô cùng "soái ca" của mình lên trang cá nhân, kèm theo dòng trạng thái "Missing You" (Nhớ em).

Fan 'đứng ngồi không yên' trước hành động không ngờ của Kim Lý sau khi bị Hà Hồ 'từ chối' - Ảnh 2
Bị Hà Hồ "từ chối", Kim Lý bất ngờ gửi lời nhớ thương đến cô làm người hâm mộ "đứng ngồi không yên" - Ảnh: Internet

Fan 'đứng ngồi không yên' trước hành động không ngờ của Kim Lý sau khi bị Hà Hồ 'từ chối' - Ảnh 3
Ngay lập tức, Hồ Ngọc Hà đã bình luận tấm hình của nam người mẫu bằng một biểu tượng khó hiểu - Ảnh: Internet

Đặc biệt, khi người hâm mộ nhắc đến tên Hồ Ngọc Hà, Kim Lý không hề ngần ngại "thả tim" như nhằm khẳng định nữ ca sĩ là người anh thương nhớ.

Fan 'đứng ngồi không yên' trước hành động không ngờ của Kim Lý sau khi bị Hà Hồ 'từ chối' - Ảnh 4
Những bình luận có tên Hà Hồ, Kim Lý đều không ngần ngại "thả tim" - Ảnh: Internet

Tin đồn Kim Lý và Hồ Ngọc Hà rộ lên kể từ khi cả hai đóng chung trong MV Cả một trời thương nhớ mới ra mắt cách đây không lâu. Khán giả đã tìm ra vô số bằng chứng cho thấy cả hai đang hẹn hò. Song, Hà Hồ đã lên tiếng phủ nhận, khiến cho nhiều người hâm mộ cặp đôi buồn rười rượi. 

Tuy nhiên, động thái công khai nhớ nhung của Kim Lý khiến nhiều người đoán rằng, anh đang thừa nhận chuyện yêu đương với Hồ Ngọc Hà. Và, không ít khán giả cảm thấy vui mừng vì điều này.

Fan 'đứng ngồi không yên' trước hành động không ngờ của Kim Lý sau khi bị Hà Hồ 'từ chối' - Ảnh 5
Những cảnh quay vô cùng tình cảm và ngọt ngào của cả hai trong MV khiến nhiều người tin rằng cặp đôi đang yêu nhau - Ảnh: Internet

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Đàm Vĩnh Hưng tung tuyệt chiêu khiến Hồ Ngọc Hà nhanh chóng nguôi giận

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