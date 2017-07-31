Đàm Vĩnh Hưng tung tuyệt chiêu khiến Hồ Ngọc Hà nhanh chóng nguôi giận

Hậu trường 31/07/2017 10:14

"Hi cưng. Anh sợ quá à! Chắc mình phải nhanh chóng kết bạn với nhau thôi!...” - là cách mà Đàm Vĩnh Hưng làm hòa với Hà Hồ.

Liên quan những lùm xùm, ồn ào gần đây về mối quan hệ của một cặp đôi nổi tiếng trong giới showbiz, Đàm Vĩnh Hưng - Hồ Ngọc Hà, sau khi bị Hà Hồ cắt đứt mối quan hệ trên facebook, Đàm Vĩnh Hưng đã nhanh chóng tung tín hiệu ngỏ ý làm lành.

Đêm 29/7, Mr Đàm bất ngờ đăng tải đoạn tin nhắn về cuộc nói chuyện giữa mình và nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Đây được xem là cuộc đối thoại mà anh gửi tới Hồ Ngọc Hà, ngầm xin lỗi và làm lành với nữ ca sĩ.

“Hi cưng!!?? Anh sợ quá à! Chắc mình phải nhanh chóng kết bạn lại với nhau thôi!”, Mr Đàm nhắn cho Hà Hồ.

Dù tỏ ra đồng ý nhưng nữ ca sĩ vẫn hẹn “Mai nha”.

"Thương em! Cám ơn em đã là một người đúng như những gì anh đã trân trọng và nể về em trong suốt bao nhiêu năm qua", Đàm Vĩnh Hưng trả lời; và ngay sau đó, Hà Hồ cũng phản hồi tin nhắn bằng tiếng Anh: "Yêu anh, anh trai của em".

Đàm Vĩnh Hưng tung tuyệt chiêu khiến Hồ Ngọc Hà nhanh chóng nguôi giận - Ảnh 1
Cuộc nói chuyện giữa Hà Hồ và Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Internet

Mối quan hệ giữa Mr Đàm và Hà Hồ trở nên bất thường từ 4 tháng trước, khi Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ tiết lộ chuyện “Nữ hoàng giải trí" chia tay đại gia Chu Đăng Khoa trên trang cá nhân. Ngay sau vụ việc, nữ ca sĩ đã yêu cầu anh xóa bỏ status.

Đàm Vĩnh Hưng tung tuyệt chiêu khiến Hồ Ngọc Hà nhanh chóng nguôi giận - Ảnh 2
Fan bất ngờ phát hiện Hà Hồ và Đàm Vĩnh Hưng không còn là bạn chung trên facebook - Ảnh: Internet

Đàm Vĩnh Hưng tung tuyệt chiêu khiến Hồ Ngọc Hà nhanh chóng nguôi giận - Ảnh 3
Không biết cặp đôi đã hủy kết bạn với nhau từ khi nào? - Ảnh: Internet

Dù sau đó Đàm Vĩnh Hưng khẳng định mối quan hệ của cả hai vẫn tốt đẹp, nhưng fan bất ngờ phát hiện Mr Đàm và Hà Hồ đã âm thầm hủy kết bạn.

Khán giả nghi vấn có lẽ mối quan hệ thân thiết giữa Hà Hồ và Đàm Vĩnh Hưng trở nên căng thẳng hơn sau khi anh tiết lộ về tình cảm của Chu Đăng Khoa và Cường Đô la dành cho Hồ Ngọc Hà gây ồn ào dư luận, với phát ngôn: "Cường thích hợp làm bạn lâu dài, còn đại gia Chu Đăng Khoa khổ sở vì mê Hà Hồ".

Đàm Vĩnh Hưng tung tuyệt chiêu khiến Hồ Ngọc Hà nhanh chóng nguôi giận - Ảnh 4
Đàm Vĩnh Hưng và Hà Hồ là cặp đôi anh em vô cùng thân thiết của showbiz Việt - Ảnh: Internet

Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Đàm Vĩnh Hưng Hà Hồ Mr đàm

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 2 giờ 14 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 3 giờ 14 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 4 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 14 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 44 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 13 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 7 giờ 14 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42