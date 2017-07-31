"Hi cưng. Anh sợ quá à! Chắc mình phải nhanh chóng kết bạn với nhau thôi!...” - là cách mà Đàm Vĩnh Hưng làm hòa với Hà Hồ.

Liên quan những lùm xùm, ồn ào gần đây về mối quan hệ của một cặp đôi nổi tiếng trong giới showbiz, Đàm Vĩnh Hưng - Hồ Ngọc Hà, sau khi bị Hà Hồ cắt đứt mối quan hệ trên facebook, Đàm Vĩnh Hưng đã nhanh chóng tung tín hiệu ngỏ ý làm lành. Đêm 29/7, Mr Đàm bất ngờ đăng tải đoạn tin nhắn về cuộc nói chuyện giữa mình và nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Đây được xem là cuộc đối thoại mà anh gửi tới Hồ Ngọc Hà, ngầm xin lỗi và làm lành với nữ ca sĩ.

“Hi cưng!!?? Anh sợ quá à! Chắc mình phải nhanh chóng kết bạn lại với nhau thôi!”, Mr Đàm nhắn cho Hà Hồ. Dù tỏ ra đồng ý nhưng nữ ca sĩ vẫn hẹn “Mai nha”.

"Thương em! Cám ơn em đã là một người đúng như những gì anh đã trân trọng và nể về em trong suốt bao nhiêu năm qua", Đàm Vĩnh Hưng trả lời; và ngay sau đó, Hà Hồ cũng phản hồi tin nhắn bằng tiếng Anh: "Yêu anh, anh trai của em". Mối quan hệ giữa Mr Đàm và Hà Hồ trở nên bất thường từ 4 tháng trước, khi Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ tiết lộ chuyện “Nữ hoàng giải trí" chia tay đại gia Chu Đăng Khoa trên trang cá nhân. Ngay sau vụ việc, nữ ca sĩ đã yêu cầu anh xóa bỏ status. Dù sau đó Đàm Vĩnh Hưng khẳng định mối quan hệ của cả hai vẫn tốt đẹp, nhưng fan bất ngờ phát hiện Mr Đàm và Hà Hồ đã âm thầm hủy kết bạn. Khán giả nghi vấn có lẽ mối quan hệ thân thiết giữa Hà Hồ và Đàm Vĩnh Hưng trở nên căng thẳng hơn sau khi anh tiết lộ về tình cảm của Chu Đăng Khoa và Cường Đô la dành cho Hồ Ngọc Hà gây ồn ào dư luận, với phát ngôn: "Cường thích hợp làm bạn lâu dài, còn đại gia Chu Đăng Khoa khổ sở vì mê Hà Hồ".

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