Màn xuất hiện của Đen Vâu trong đêm liveshow của Hoàng Thùy Linh khiến toàn thể khán giả có mặt vô cùng bất ngờ, phấn khích.

Tối ngày 29/9, Concert Vietnamese của Hoàng Thùy Linh được diễn ra với sự xuất hiện bất ngờ của ca sĩ khách mời là Rapper Đen Vâu. Trước đó, ekip của nữ ca sĩ chưa từng tiết lộ thông tin về khách mời đặc biệt này. Đáng chú ý, cặp đôi còn song ca một bài hát hoàn toàn mới, chưa từng được phát hành trước đó. Ca khúc này được Hoàng Thuỳ Linh gọi tên là Miền đất hứa. Trên sân khấu, nữ ca sĩ và Đen Vâu ăn ý phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, ca từ tình tứ khiến khán giả nhiệt tình hò reo của hàng nghìn khán giả.

Tối ngày 29/9, Concert Vietnamese của Hoàng Thùy Linh được diễn ra với sự xuất hiện bất ngờ của ca sĩ khách mời là Rapper Đen Vâu Đen Vâu cho biết dự chương trình như một món quà tặng khán giả, "muốn fan Hoàng Thùy Linh đến đây phải có lãi". Rapper xin lỗi vì cả hai vẫn chưa thuộc lời, do mới hoàn thiện ca khúc hai ngày trước. Cặp đôi trước đó từng vướng tin đồn tình cảm, thậm chí là làm đám hỏi tại quê nhà. Tuy nhiên, tại concert này, ở phần giao lưu khán giả, Đen Vâu đã khéo léo phủ nhận tin đồn hẹn hò với đàn em rằng: "Hiện, tôi không có tình yêu nào khác ngoài âm nhạc".

Trong khi đó, Hoàng Thuỳ Linh cũng lên tiếng: "Xin cảm ơn một người bạn, một người anh mà Thuỳ Linh vô cùng trân trọng. Xin được nói một lần nữa là Linh chỉ có tình yêu dành cho âm nhạc mà thôi, chính vì thế bất cứ lúc nào nếu mọi người muốn lấy thì hãy cứ lấy đi ạ. Xin cảm ơn rất nhiều". Đen Vâu đã khéo léo phủ nhận tin đồn hẹn hò với đàn em rằng: "Hiện, tôi không có tình yêu nào khác ngoài âm nhạc" Hoàng Thùy Linh, Đen Vâu từng kết hợp trong MV Gieo quẻ, Làm gì phải hốt. Cô từng cho biết cả hai đồng điệu trong âm nhạc. "Chúng tôi có những sự tương đồng trong tính cách, sở thích. Đây là người bạn tôi thấy đàng hoàng. Chúng tôi quen biết nhau nhưng lâu lắm mới gặp, mới nói chuyện" - cô từng nói trong một bài phỏng vấn với truyền thông. Hoàng Thùy Linh, Đen Vâu từng kết hợp trong MV Gieo quẻ, Làm gì phải hốt. Cô từng cho biết cả hai đồng điệu trong âm nhạc Hoàng Thùy Linh nổi tiếng với vai trò diễn viên, ca sĩ. Từ năm 2019, âm nhạc của Hoàng Thuỳ Linh bắt đầu xây dựng gắn liền với nghệ thuật dân gian đầy sáng tạo. Nhiều album của cô ''làm mưa làm gió'' trên thị trường Vbiz như: "Để mị nói cho mà nghe", "Em đây chẳng phải Thuý Kiều",... Nữ ca sĩ còn gặt hái được nhiều giải thưởng danh giá, trong đó phải kể tới 4 giải Cống hiến.

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