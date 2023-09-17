Động thái mới đây của Hoàng Thùy Linh khiến cộng đồng mạng xôn xao!

Hoàng Thùy Linh nổi tiếng với vai trò diễn viên, ca sĩ. Từ năm 2019, âm nhạc của Hoàng Thuỳ Linh bắt đầu xây dựng gắn liền với nghệ thuật dân gian đầy sáng tạo. Nhiều album của cô ''làm mưa làm gió'' trên thị trường Vbiz như: "Để mị nói cho mà nghe", "Em đây chẳng phải Thuý Kiều",... Nữ ca sĩ còn gặt hái được nhiều giải thưởng danh giá, trong đó phải kể tới 4 giải Cống hiến. Từ năm 2019, âm nhạc của Hoàng Thuỳ Linh bắt đầu xây dựng gắn liền với nghệ thuật dân gian đầy sáng tạo Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Hoàng Thuỳ Linh sắp tới đây sẽ tổ chức concert đầu tiên trong sự nghiệp. Tuy nhiên, ngay trong buổi họp báo giới thiệu, nữ ca sĩ lập tức nhận về nhiều tranh cãi từ khán giả sau loạt phát ngôn được cho là "trịch thượng" khi nhận được câu hỏi liên quan đến khả năng hát live trong concert.

Mới đây, dưới một bài đăng trên mạng xã hội của nữ ca sĩ cùng ekip làm việc vô cùng năng suất cho Vietnamese Concert, một khán giả đã để lại bình luận góp ý như sau: "Nói chung là chả bênh ai, là người của công chúng thì nên có cách ứng xử khéo léo hơn, đẹp cả đôi bên luôn". Ngay trong buổi họp báo giới thiệu, nữ ca sĩ lập tức nhận về nhiều tranh cãi từ khán giả sau loạt phát ngôn được cho là "trịch thượng" khi nhận được câu hỏi liên quan đến khả năng hát live trong concert Ngay sau đó, nữ ca sĩ đã có phản hồi như đưa ra một lời xin lỗi: "Dạ! Xin được rút kinh nghiệm và xin lỗi vì sự phiền phức vừa rồi mà quý khách đã phải chịu ạ!". Động thái lên tiếng nhận lỗi của Hoàng Thùy Linh vì ồn ào vừa qua nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Tuy nhiên, thay vì thông cảm thì cư dân mạng còn tỏ ra gay gắt về thái độ của nữ ca sĩ và cho rằng lời xin lỗi này "khá công nghiệp". Khán giả vẫn đang chờ đợi động thái tiếp theo của nữ ca sĩ. Hoàng Thuỳ Linh gửi lời xin lỗi đến khán giả Thay vì thông cảm thì cư dân mạng còn tỏ ra gay gắt về thái độ của nữ ca sĩ và cho rằng lời xin lỗi này "khá công nghiệp" Trong khi chỉ 16 ngày nữa concert của Hoàng Thùy Linh sẽ được diễn ra nhưng theo ghi nhận tình trạng bán vé vẫn không mấy khả quan. Dù vé đã mở bán hơn 1 tuần nhưng chưa có một hạng vé nào được sold-out (bán hết). Ngay cả hạng vé thấp nhất với mức giá 1.500.000 VNĐ hiện vẫn được đang được mở bán - dù sau khi mở bán vé. Giọng ca "Tứ phủ" cũng đang tích cực quảng bá cho concert bằng việc chia sẻ thông tin, hình ảnh liên quan tới đêm diễn trên các trang mạng xã hội. Tuy nhiên, việc bán vé của concert theo khán giả nhận định đã bị ảnh hưởng ít nhiều từ ồn ào của buổi họp báo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoang-thuy-linh-gui-loi-xin-loi-hau-on-ao-thai-o-ra-sao-ma-dan-mang-van-khong-the-cam-thong-617278.html