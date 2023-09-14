'Nối sóng' Ý Nhi, Hoàng Thuỳ Linh xuất hiện trên VTV sau ồn ào phát ngôn trịch thượng với nhà báo, nhưng 'thái độ' khác hẳn

Hậu trường 14/09/2023 09:17

Sau hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi, Hoàng Thuỳ Linh là cái tên sao Việt tiếp theo xuất hiện trên sóng VTV.

Mới đây, VTV vừa hé lộ những hình ảnh đầu tiên của phim Không ngại cưới, chỉ cần một lý do. Đây sẽ là tác phẩm nối sóng Gia đình mình vui bất thình lình trên VTV3 từ 21/9. 

4 năm sau vai bạn gái Hồng Đăng trong phim Mê cung, Hoàng Thùy Linh mới trở lại đóng phim. Cô sẽ thủ vai Yến, nhân vật chính trong Không ngại cưới, chỉ cần một lý do nhưng thông tin cụ thể chưa được hé lộ. 

'Nối sóng' Ý Nhi, Hoàng Thuỳ Linh xuất hiện trên VTV sau ồn ào phát ngôn trịch thượng với nhà báo, nhưng 'thái độ' khác hẳn - Ảnh 1
Hoàng Thuỳ Linh trở lại phim giờ vàng giữa lúc ồn ào phát ngôn trịch thượng 

Phim xoay quanh câu chuyện của Hoàng Yến (Hoàng Thùy Linh), cô gái ngoài 30 tuổi thông minh, sắc sảo, thành đạt, luôn biết cách xử lý êm đẹp các tình huống khó trong công việc nhưng lại luôn bị gia đình than phiền chuyện quá tuổi rồi vẫn chưa có người yêu. Cô liên tục bị thúc giục chuyện kết hôn. Từ đây mang đến nhiều tình huống hài hước, dở khóc dở cười của nhân vật.

Xuất hiện trên sóng VTV, Hoàng Thùy Linh chia sẻ: "Vai Hoàng Yến có sự hồn nhiên đáng yêu, gặp sức ép từ gia đình về chuyện hôn nhân. Linh nghĩ đây là tình huống gặp rất nhiều ngoài đời với những cô gái yêu công việc như Linh. Nó khá tương đồng với Linh. Cách xử lý của Yến đôi khi trưởng thành nhưng nhiều lúc cũng khá trẻ con. Đó là lý do để cô ấy nghĩ mình còn trẻ và hôn nhân là chưa cần thiết. Có đôi lúc Linh cũng nghĩ như vậy. Một điều tương đồng nữa là Yến rất yêu gia đình của mình và Linh cũng vậy. Cô ấy sống trong hoàn cảnh khá đặc biệt là không có mẹ, chỉ có ông, bố và anh trai thôi, khác Linh ngoài đời. Phim thú vị vì nó vừa giống mình lại vừa khác mình".

'Nối sóng' Ý Nhi, Hoàng Thuỳ Linh xuất hiện trên VTV sau ồn ào phát ngôn trịch thượng với nhà báo, nhưng 'thái độ' khác hẳn - Ảnh 2
Nữ ca sĩ tại buổi họp báo mới đây

Thông qua vai diễn lần này, Hoàng Thùy Linh gửi gắm thông điệp đến khán giả: "Dù có gặp khó khăn gì trong cuộc sống hay là áp lực trong gia đình, sự nghiệp, làm sao chúng ta vẫn vững bước đi lên và vẫn giữ được năng lực tích cực và vẫn được mọi người yêu thương", cô nói.

Những ngày gần đây, mạng xã hội tràn ngập đoạn video ghi lại một phần buổi họp báo giới thiệu concert của Hoàng Thùy Linh. Không chỉ khán giả mà truyền thông cũng bàn luận rất nhiều và họ có lý do để lên tiếng bởi thái độ trả lời phỏng vấn khó chấp nhận của Hoàng Thùy Linh.

Trong họp báo, khi phóng viên hỏi nữ ca sĩ 2 câu, một là cô đã chuẩn bị cho việc hát live thế nào và Hồ Hoài Anh đóng vai trò gì trong show diễn sắp tới?... 

Sẽ không có gì đáng nói nếu nữ ca sĩ này trả lời thẳng vào vấn đề và chắc chỉ mất khoảng 1 phút để giải đáp câu hỏi của phóng viên. Tuy nhiên, cô lại không làm như thế mà chọn cách trả lời lòng vòng không đúng trọng tâm, đưa ra vô số hình ảnh ví von bóng gió về việc biết đi và biết hát để đáp trả phóng viên với thái độ bề trên, trịch thượng.

'Nối sóng' Ý Nhi, Hoàng Thuỳ Linh xuất hiện trên VTV sau ồn ào phát ngôn trịch thượng với nhà báo, nhưng 'thái độ' khác hẳn - Ảnh 3
Hoàng Thuỳ Linh là cái tên sau hoa hậu Ý Nhi gặp biến vì phát ngôn

 Sau hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi, Hoàng Thuỳ Linh có lẽ là sao Việt "nối sóng" chỉ trích từ CĐM. Chính vì vậy, phim mới sắp lên sóng giữa thời điểm nữ đang gặp phải nhiều phản ứng không mấy tích cực từ truyền thông và dư luận sẽ khiến giọng ca See Tình nhận về nhiều sự "mổ xẻ". 

Không 'quay lưng' với Hồ Hoài Anh vì scandal, Hoàng Thuỳ Linh thẳng thừng đáp trả, khẳng định đàn anh là 'người tài', 'cần 1 con đường sống'

Không 'quay lưng' với Hồ Hoài Anh vì scandal, Hoàng Thuỳ Linh thẳng thừng đáp trả, khẳng định đàn anh là 'người tài', 'cần 1 con đường sống'

Trong buổi họp báo ra mắt concert kỷ niệm 20 năm ca hát, Hoàng Thùy Linh đã nhận được câu hỏi về vai trò của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh.

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Từ khóa:   Hoàng Thuỳ Linh sao Việt tin giải trí

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