Em gái kín tiếng của Mai Phương Thúy: Ngày càng nhuận sắc, vóc dáng quyến rũ dù đã là bà mẹ 2 con

Hậu trường 20/12/2023 16:14

Em gái Mai Phương Thúy - Mai Ngọc Phượng khiến cộng đồng mạng vô cùng bất ngờ khi sở hữu nhan sắc ngày càng quyến rũ dù đang là mẹ của 2 nhóc tì.

Dù không hoạt động trong làng giải trí nhưng em gái Mai Phương Thúy - Mai Ngọc Phượng vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Gần đây, cô đã đăng tải một vài bức hình của mình. Ngay lập tức, bà mẹ 2 con đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng khi khoe gương mặt đẹp cuốn hút, sống mũi cao cùng làn da không tì vết. Nếu người chị nổi tiếng được chú ý với nhan sắc ngọt ngào thì cô em Mai Ngọc Phượng có thể xem như đại diện cho nét đẹp sắc sảo, quyến rũ dù đã qua 2 lần sinh nở.

Em gái kín tiếng của Mai Phương Thúy: Ngày càng nhuận sắc, vóc dáng quyến rũ dù đã là bà mẹ 2 con - Ảnh 1
Dù không hoạt động trong làng giải trí nhưng em gái Mai Phương Thúy - Mai Ngọc Phượng vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng.
Em gái kín tiếng của Mai Phương Thúy: Ngày càng nhuận sắc, vóc dáng quyến rũ dù đã là bà mẹ 2 con - Ảnh 2
 Mai Ngọc Phượng khoe gương mặt đẹp cuốn hút, sống mũi cao cùng làn da không tì vết.

Em gái kín tiếng của Mai Phương Thúy: Ngày càng nhuận sắc, vóc dáng quyến rũ dù đã là bà mẹ 2 con - Ảnh 3

Em gái kín tiếng của Mai Phương Thúy: Ngày càng nhuận sắc, vóc dáng quyến rũ dù đã là bà mẹ 2 con - Ảnh 4

Em gái kín tiếng của Mai Phương Thúy: Ngày càng nhuận sắc, vóc dáng quyến rũ dù đã là bà mẹ 2 con - Ảnh 5

Nếu người chị nổi tiếng được chú ý với nhan sắc ngọt ngào thì cô em Mai Ngọc Phượng có thể xem như đại diện cho nét đẹp sắc sảo.

Trước đó, Mai Ngọc Phượng từng đăng tải một số hình ảnh của con trai thứ 2. Thông tin này khiến không ít người bất ngờ bởi em gái Mai Phương Thúy hoàn toàn không chia sẻ hình ảnh hay dòng trạng thái nào liên quan đến chuyện bầu bí.

Em gái kín tiếng của Mai Phương Thúy: Ngày càng nhuận sắc, vóc dáng quyến rũ dù đã là bà mẹ 2 con - Ảnh 6
Em gái Mai Phương Thúy hoàn toàn không chia sẻ hình ảnh hay dòng trạng thái nào liên quan đến chuyện bầu bí.

Cô kết hôn với doanh nhân Trương Tiến Duy vào năm 2021. Cùng năm, họ chào đón con trai đầu lòng có nickname là Be. Vào tháng 3/2023 thì đón con trai thứ hau, tên là Bom. Cả hai nhóc tỳ nhà Mai Ngọc Phượng đều trộm vía rất đáng yêu, xinh xắn, thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ. Bé lớn hiện đã đi học mẫu giáo.

Em gái kín tiếng của Mai Phương Thúy: Ngày càng nhuận sắc, vóc dáng quyến rũ dù đã là bà mẹ 2 con - Ảnh 7

Em gái kín tiếng của Mai Phương Thúy: Ngày càng nhuận sắc, vóc dáng quyến rũ dù đã là bà mẹ 2 con - Ảnh 8

Cô kết hôn với doanh nhân Trương Tiến Duy vào năm 2021.
Em gái kín tiếng của Mai Phương Thúy: Ngày càng nhuận sắc, vóc dáng quyến rũ dù đã là bà mẹ 2 con - Ảnh 9
Nhóc tỳ nhà Mai Ngọc Phượng đều trộm vía rất đáng yêu, xinh xắn

Được biết, Ngọc Phượng sinh năm 1993 và từng có thời gian dài du học tại Canada. Từ khi đi du học, cô thay đổi hoàn toàn từ phong cách giản dị, mộc mạc, trở nên "lột xác" hoàn toàn. Cô không chỉ sử dụng thực phẩm chức năng mà còn dùng nhiều loại mỹ phẩm, mặt nạ đắt đỏ.

Em gái kín tiếng của Mai Phương Thúy: Ngày càng nhuận sắc, vóc dáng quyến rũ dù đã là bà mẹ 2 con - Ảnh 10
Từ khi đi du học, cô thay đổi hoàn toàn từ phong cách giản dị, mộc mạc, trở nên "lột xác" hoàn toàn. 

Hiện tại do bận rộn công việc kinh doanh cũng như chăm sóc con cái nên người đẹp không có thời gian tập tành nhiều như trước song cô vẫn tận dụng thời gian rảnh để đi bơi, tập các bài tập đơn giản hay dẫn con đi bộ quanh nhà. Với chiều cao 1m78, nhan sắc nổi bật, gu thời trang sành điệu, thanh lịch, Mai Ngọc Phượng được nhận xét không thua kém chị gái. Nhiều người từng dự đoán, nếu Mai Ngọc Phượng thi Hoa hậu, khả năng cao sẽ có giải.

Em gái kín tiếng của Mai Phương Thúy: Ngày càng nhuận sắc, vóc dáng quyến rũ dù đã là bà mẹ 2 con - Ảnh 11

Em gái kín tiếng của Mai Phương Thúy: Ngày càng nhuận sắc, vóc dáng quyến rũ dù đã là bà mẹ 2 con - Ảnh 12
Mai Ngọc Phượng được nhận xét không thua kém chị gái về nhan sắc.
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Sau bao lần đồn đoán bí mật có con, Mai Phương Thúy bị một mỹ nhân Vbiz chính thức 'công khai' diện mạo con gái

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