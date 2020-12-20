Em gái Cẩm Ly gửi tặng quỹ từ thiện Chí Tài 50 ngàn đô la, còn bất ngờ gửi kèm thứ này

Trước khi đưa thi hài vào nơi hỏa táng, đại diện gia đình nghệ sĩ Chí Tài đã nói những lời sau cuối và cảm ơn mọi người đã dành tình cảm cho danh hài Chí Tài.

Ngày 18/12 (theo giờ địa phương), tang lễ của nghệ sĩ Chí Tài đã diễn tươm tất, trang trọng tại Mỹ. Rất đông anh em bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đã đến tiễn biệt nam danh hài lần cuối. Sáng 19/12, nghi thức hỏa táng cũng đã diễn ra.

Ông Chí Thiện nói: "Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn nghệ sĩ Hoài Linh, nghệ sĩ Việt Hương cùng anh chị em đồng nghiệp tại Việt Nam đã tổ chức nghi thức nhập quan, thăm viếng và tiễn đưa nghệ sĩ Chí Tài về với gia đình tại Mỹ một cách hoàn hảo.

Đặc biệt, anh trai Chí Tài còn cho biết em gái Cẩm Ly - ca sĩ Hà Phương đã gửi tặng 50 ngàn đô la cho đám tang.

Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới nghệ sĩ Hoài Tâm, nghệ sĩ Hoài Phương (chồng Việt Hương) cùng nhiều anh chị em nghệ sĩ đã làm việc không quản ngày đêm để giúp đỡ gia đình chúng tôi trong việc chuẩn bị lễ an táng cho nghệ sĩ Chí Tài tại Mỹ".

Vợ chồng Hà Phương và Chính Chu gửi vòng hoa chia buồn cùng gia đình - Ảnh: Internet

Ông tiếp tục chia sẻ: "Chúng tôi cũng xin thay mặt cho cố nghệ sĩ Chí Tài gửi lời cảm ơn mọi người đã hưởng ứng một cách nhiệt tình lời kêu gọi hãy dành mọi chi phí đi vòng hoa, tiền phúng điếu để đóng góp vào quỹ từ thiện Chí Tài, giúp anh hoàn thành ước nguyện làm từ thiện cứu giúp đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt tại miền Trung Việt Nam.

Đặc biệt, chúng tôi xin cảm ơn ca sĩ Hà Phương đã gửi tặng 50 ngàn đô la, xem như là món quà đóng góp mở đầu cho quỹ từ thiện Chí Tài. Sau này, chúng tôi sẽ báo cáo về kết quả công tác từ thiện trước truyền thông và công chúng".

Dòng chia sẻ Hà Phương viết khi biết tin nghệ sĩ Chí Tài mất - Ảnh: FB

Trước đó, gia đình thông báo không nhận vòng hoa, tiền phúng điếu. Thay vào đó, gia đình kêu gọi mọi người đóng góp tiền vào quỹ từ thiện mang tên nghệ sĩ Chí Tài, để hoàn thành ước nguyện của anh khi còn sống.

Tuy nhiên, vợ chồng Hà Phương vẫn gửi vòng hoa tươi lớn đặt ở lễ viếng. Có lẽ vì ở xa và dịch bệnh không thể đến tiễn đưa đàn anh, vợ chồng em gái Cẩm Ly muốn chia buồn với gia đình nên gửi vòng hoa đến đám tang.