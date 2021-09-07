Duy Mạnh tuyên bố cực gắt 'Tôi Không Sao Kê Đâu' giữa lùm xùm từ thiện của các sao Vbiz

Hậu trường 07/09/2021 09:39

Giữa lúc ồn ào "sao kê" đang rầm rộ, ca sĩ Duy Mạnh bất ngờ tung ra bản full ca khúc mới do chính anh sáng tác.

Thời gian vừa qua, nghệ sĩ và những câu chuyện xoay quanh việc làm từ thiện đang là chủ đề rất nóng được khán giả dành nhiều sự quan tâm. Giữa lùm xùm bị tố ăn chặn tiền từ thiện của hàng loạt nghệ sĩ Vbiz ca sĩ Duy Mạnh bất ngờ tung ra bản full mang tên "Tôi không sao kê đâu" do chính anh sáng tác.

Duy Mạnh tuyên bố cực gắt 'Tôi Không Sao Kê Đâu' giữa lùm xùm từ thiện của các sao Vbiz - Ảnh 1

Duy Mạnh cũng cho biết bài rap Tôi không sao kê đâu được anh viết chỉ trong 2 giờ đồng hồ.  

Duy Mạnh được biết đến là một trong những người thẳng tính nhất nhì Vbiz. Nam ca sĩ liên tục có phát ngôn đáng chú ý về những vấn đề nổi cộm của làng giải trí Việt Nam. Đa phần đều là những chia sẻ dễ gây mất lòng, phật ý một số người. 

Duy Mạnh tuyên bố cực gắt 'Tôi Không Sao Kê Đâu' giữa lùm xùm từ thiện của các sao Vbiz - Ảnh 2
 Trước đó, Duy Mạnh lên tiếng cho rằng giới nghệ sĩ có một số người đang dùng chuyện từ thiện để chiêu trò, đánh bóng tên tuổi.

Giọng ca "Kiếp đỏ đen" từng có thời kỳ đình đám với những sáng tác lấy cảm hứng từ những đề tài xã hội. Ở thập niên 2000, các sản phẩm âm nhạc của anh được người hâm mộ "phủ sóng" khắp mọi nơi bởi những câu từ thẳng thắn. Cho đến thời điểm hiện tại, Duy Mạnh lại tiếp tục được "gọi tên" với những ồn ào cùng loạt phát ngôn gây sốc.

Bị Khắc Việt 'bóc phốt' giả tạo, Cao Thái Sơn tiếp tục bị Duy Mạnh 'réo' tên vì thích khoe khoang nhưng keo kiệt

Bị Khắc Việt 'bóc phốt' giả tạo, Cao Thái Sơn tiếp tục bị Duy Mạnh 'réo' tên vì thích khoe khoang nhưng keo kiệt

Cao Thái Sơn lên tiếng đính chính và tung tin nhắn của Khắc Việt chứng tỏ bản thân 'trong sạch' trong vụ 'hát chùa'. Tuy nhiên, nam ca sĩ đã bẽ mặt xóa vội vì bị Khắc Việt tố giả tạo. Chưa im ắng được bao lâu, Duy Mạnh lại tiếp tục 'réo' tên nam ca sĩ họ Cao dưới phần bình luận.

Xem thêm
Từ khóa:   Duy Mạnh Vbiz Sao Việt làm từ thiện

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 3 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 1 giờ 3 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 2 giờ 3 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 3 giờ 3 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 4 giờ 3 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 5 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36