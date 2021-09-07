Duy Mạnh tuyên bố cực gắt 'Tôi Không Sao Kê Đâu' giữa lùm xùm từ thiện của các sao Vbiz

Giữa lúc ồn ào "sao kê" đang rầm rộ, ca sĩ Duy Mạnh bất ngờ tung ra bản full ca khúc mới do chính anh sáng tác.

Thời gian vừa qua, nghệ sĩ và những câu chuyện xoay quanh việc làm từ thiện đang là chủ đề rất nóng được khán giả dành nhiều sự quan tâm. Giữa lùm xùm bị tố ăn chặn tiền từ thiện của hàng loạt nghệ sĩ Vbiz ca sĩ Duy Mạnh bất ngờ tung ra bản full mang tên "Tôi không sao kê đâu" do chính anh sáng tác.

Duy Mạnh cũng cho biết bài rap Tôi không sao kê đâu được anh viết chỉ trong 2 giờ đồng hồ.

Duy Mạnh được biết đến là một trong những người thẳng tính nhất nhì Vbiz. Nam ca sĩ liên tục có phát ngôn đáng chú ý về những vấn đề nổi cộm của làng giải trí Việt Nam. Đa phần đều là những chia sẻ dễ gây mất lòng, phật ý một số người.

Trước đó, Duy Mạnh lên tiếng cho rằng giới nghệ sĩ có một số người đang dùng chuyện từ thiện để chiêu trò, đánh bóng tên tuổi.

Giọng ca "Kiếp đỏ đen" từng có thời kỳ đình đám với những sáng tác lấy cảm hứng từ những đề tài xã hội. Ở thập niên 2000, các sản phẩm âm nhạc của anh được người hâm mộ "phủ sóng" khắp mọi nơi bởi những câu từ thẳng thắn. Cho đến thời điểm hiện tại, Duy Mạnh lại tiếp tục được "gọi tên" với những ồn ào cùng loạt phát ngôn gây sốc.

Bị Khắc Việt 'bóc phốt' giả tạo, Cao Thái Sơn tiếp tục bị Duy Mạnh 'réo' tên vì thích khoe khoang nhưng keo kiệt Cao Thái Sơn lên tiếng đính chính và tung tin nhắn của Khắc Việt chứng tỏ bản thân 'trong sạch' trong vụ 'hát chùa'. Tuy nhiên, nam ca sĩ đã bẽ mặt xóa vội vì bị Khắc Việt tố giả tạo. Chưa im ắng được bao lâu, Duy Mạnh lại tiếp tục 'réo' tên nam ca sĩ họ Cao dưới phần bình luận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duy-manh-tuyen-bo-cuc-gat-toi-khong-sao-ke-dau-giua-lum-xum-tu-thien-cua-cac-sao-vbiz-422890.html