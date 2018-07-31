Dương Yến Ngọc bức xúc dằn mặt người yêu cũ: 'Danh dự của tôi, ai đụng đến tôi sẽ chém'

Hậu trường 31/07/2018 15:22

Dương Yến Ngọc khiến dư luận hoang mang khi đăng tải dòng trạng thái bức xúc, dằn mặt người yêu cũ sau khi chia tay.

Cách đây ít giờ, trên trang Facebook cá nhân, người mẫu Dương Yến Ngọc gây chú ý khi đăng tải dòng tâm trạng vô cùng bức xúc. Chân dài này khẳng định đã yêu sai người. Cô cho biết, bạn trai cũ quá lăng nhăng, thiếu trách nhiệm và thích chơi trội, chính những điều này đã khiến tình yêu của cả hai đổ vỡ. Và sau khi chia tay, người đàn ông này còn đi nói xấu rằng quen anh ta vì tiền làm cô vô cùng tức giận.

Dương Yến Ngọc bức xúc dằn mặt người yêu cũ: 'Danh dự của tôi, ai đụng đến tôi sẽ chém' - Ảnh 1
Dương Yến Ngọc cảnh cáo vì bị người yêu cũ nói xấu sau chia tay - Ảnh: FBNV

Dương Yến Ngọc bức xúc: “Vượt quá sức chịu đựng của người đàn bà. Tôi đã yêu sai người. Giữa chúng tôi đã từng có hạnh phúc nhưng đó là thứ hạnh phúc giả tạo.

Vì bản chất K là người lăng nhăng và không có trách nhiệm, thích chơi trên cơ người khác mới chịu. Tôi mệt mỏi và muốn chấm dứt mối quan hệ. Thì K cay cú nói xấu tôi khắp nơi là tôi quen K vì tiền, đòi hỏi nhiều quá nên K bỏ. Dù có bỏ người yêu cũng đâu cần xát muối vào tôi như vậy.

Dương Yến Ngọc bức xúc dằn mặt người yêu cũ: 'Danh dự của tôi, ai đụng đến tôi sẽ chém' - Ảnh 2
Người mẫu Dương Yến Ngọc - Ảnh: FBNV

Tối qua còn viết status lên tường với những từ ngữ thâm thuý để bạn bè và người nhà K comment làm tổn thương tôi. Đã yêu cầu gỡ bỏ status dù gì cũng giữ cho nhau những gì tốt đẹp nhưng K không làm. Điều đó cho thấy K không đáng mặt đàn ông và vô liêm sỉ.

Hôm nay khi tôi viết ra những dòng này tôi đau lắm và thấy nhục nữa. Nhưng không viết không được, danh dự của tôi, ai đụng đến tôi sẽ chém. Tôi cảnh cáo tất cả bạn bè K đụng tới tôi dưới bất kỳ hình thức nào nhưng 1 khi tôi biết, tôi sẽ xử đẹp, không tha.

Đừng giỡn mặt với đàn bà đã từng tổn thương như tôi nhé”.

Kèm theo đó, Dương Yến Ngọc còn chia sẻ ảnh chụp những bình luận miệt thị từ trang cá nhân của người yêu cũ. Dưới bài viết, chân dài này nhận được rất nhiều sự đồng cảm của bạn bè và cộng đồng mạng.

Dương Yến Ngọc bức xúc dằn mặt người yêu cũ: 'Danh dự của tôi, ai đụng đến tôi sẽ chém' - Ảnh 3

Dương Yến Ngọc bức xúc dằn mặt người yêu cũ: 'Danh dự của tôi, ai đụng đến tôi sẽ chém' - Ảnh 4
Dương Yến Ngọc chia sẻ bằng chứng bị khi bị nói xấu trên Facebook người yêu cũ - Ảnh: FBNV

Dương Yến Ngọc: "Bạn trai kém 12 tuổi bất chấp sự phản đối để yêu tôi"

Dương Yến Ngọc: "Bạn trai kém 12 tuổi bất chấp sự phản đối để yêu tôi"

"Khi công bố những hình ảnh, chia sẻ tâm tư tình cảm trên Facebook tôi sẽ phải chấp nhận dư luận hai chiều".

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