Dương Khắc Linh đăng ảnh quá khứ của Hà Hồ, fan tá hỏa vì nhan sắc cách đây hơn 10 năm của ‘nữ hoàng giải trí’

Trái ngược với vẻ quyến rũ, nóng bỏng của hiện tại, hình ảnh cách đây hơn 10 năm của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà được nhận xét là kém sắc.

Mới đây, nhạc sĩ Dương Khắc Linh bất ngờ gây chú ý khi chia sẻ lại kỷ niệm đặc biệt với nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà cách đây hơn 10 năm. Cụ thể, anh đăng tải hình ảnh ghi lại khoảnh khắc “Nữ hoàng giải trí” thực hiện MV “Xin hãy thứ tha” vào năm 2009.

Hình ảnh cách đây 11 năm của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà được Dương Khắc Linh chia sẻ - Ảnh: FB

Đi kèm với hình ảnh này, Dương Khắc Linh bày tỏ trên trang Facebook cá nhân: “Wow, 11 năm trước đi xem Hồ Ngọc Hà quay MV bài 'Xin hãy thứ tha'. Hồi đó không phải ca sĩ nào cũng quay MV như bây giờ đâu, lâu lâu mới có một MV ra. Bài này đưa cho mình nhiều kỷ niệm ghê. Đúng là bài hát thay đổi sự nghiệp”.

Hình ảnh gầy gò trong quá khứ của nữ ca sĩ - Ảnh: Internet

Qua hình ảnh được chia sẻ, cư dân mạng được dịp nhìn lại nhan sắc trong quá khứ của giọng ca “Cả một trời thương nhớ”. Dù sở hữu gương mặt lai Tây xinh đẹp và ấn tượng nhưng thân hình của Hồ Ngọc Hà lại quá gầy, thiếu sức sống. Đặc biệt, vòng 1 của nữ ca sĩ cũng không đầy đặn, quyến rũ như hiện tại.

Thân hình bốc lửa hiện tại của Hà Hồ - Ảnh: FB

Có thể thấy, nhiều năm lăn lộn trong showbiz, Hà Hồ ngày càng trở nên xinh đẹp và thành công ghi dấu trong lòng khán giả hình ảnh của một “nữ hoàng giải trí”.

Hà Hồ và Kim Lý đang hạnh phúc bên nhau - Ảnh: Internet

Khoảng thời gian gần đây, Hồ Ngọc Hà vướng phải tin đồn mang song thai với bạn trai Kim Lý. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn chưa lên tiếng xác nhận “tin vui” trước công chúng.

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