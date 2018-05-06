Đừng xem hết ảnh của Kỳ Duyên, bạn sẽ phát ngượng vì điều táo bạo này

Hậu trường 06/05/2018 15:12

Diện bộ đầm có thiết kế hở bạo, Kỳ Duyên khiến nhiều người đứng hình khi khoe ngực đầy "nóng bỏng" đến nghẹt thở.

Sở hữu vòng 1 không mấy quyến rũ nên Kỳ Duyên đã mạo hiểm nâng ngực. Người giúp Hoa hậu Việt Nam 2014 tân trang núi đôi chính là bác sĩ Chiêm Quốc Thái - tình cũ Angela Phương Trinh. Đây không phải là lần đầu tiên người đẹp phẫu thuật thẩm mỹ, trước đó cô nhiều lần dính nghi án gọt cằm, nâng mũi, cắt mí để thay đổi diện mạo.

Khi lên tiếng xác nhận thông tin trên, không ít người chỉ trích Kỳ Duyên vì cô phụ thuộc dao kéo quá nhiều. Tuy nhiên, trong một sự kiện mới đây, người đẹp sinh năm 1996 khiến tất cả mọi người phải cân nhắc lại nhận định của mình. Nhờ có vòng một đầy đặn, cô tự tin diện bộ đầm khoét sâu, để lộ đôi gò bồng đảo căng mọng khiến bao đấng mày râu đứng hình. Có thể nói, Kỳ Duyên là một trong những mỹ nhân sửa ngực thành công nhất trong showbiz

Đừng xem hết ảnh của Kỳ Duyên, bạn sẽ phát ngượng vì điều táo bạo này - Ảnh 1
Kỳ Duyên táo bạo khoe ngực sau khi tân trang - Ảnh: Internet

Đừng xem hết ảnh của Kỳ Duyên, bạn sẽ phát ngượng vì điều táo bạo này - Ảnh 2
Đừng xem hết ảnh của Kỳ Duyên, bạn sẽ phát ngượng vì điều táo bạo này - Ảnh 3
Hoa hậu Việt Nam 2014 để lộ khe ngực sâu hun hút khiến nhiều người đỏ mặt - Ảnh: Internet
Đừng xem hết ảnh của Kỳ Duyên, bạn sẽ phát ngượng vì điều táo bạo này - Ảnh 4
Vóc dáng và gương mặt Kỳ Duyên thay đổi hoàn toàn so với ngày mới đăng quang - Ảnh: I
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Đừng xem hết ảnh của Kỳ Duyên, bạn sẽ phát ngượng vì điều táo bạo này - Ảnh 5

Vẻ gợi cảm của Kỳ Duyên thiêu đốt mọi ánh nhìn - Ảnh: Internet

Kỳ Duyên thay đổi sau khi quen Chiêm Quốc Thái?

Kỳ Duyên thay đổi sau khi quen Chiêm Quốc Thái?

Nhiều người cho rằng, Kỳ Duyên rõ ràng khác hẳn kể từ khi "bén duyên" với bác sĩ Chiêm Quốc Thái.

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