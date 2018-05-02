Cận cảnh chiếc váy xuyên thấu đẹp lung linh giúp Đan Chi được Kỳ Duyên khen hết lời tại Duyên dáng Bolero

Thực sự tỏa sáng khi diện trang phục nổi bật tại đêm chung kết 2 của cuộc thi Duyên dáng Bolero 2018, Đan Chi nhận được nhiều lời khen từ giám khảo Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

Tối 1/5, đêm chung kết 2 của cuộc thi Duyên dáng Bolero 2018 chính thức được phát sóng. Các thí sinh đã mang đến cho khán giả nhiều bất ngờ khi thể hiện tài năng khác của mình là diễn xuất. Với chủ đề “MV”, 10 thí sinh chia thành 5 đội và được tham gia hoạt cảnh. Đặc biệt, những tiết mục dự thi sẽ được dàn dựng bởi đạo diễn Ngọc Duyên và Vũ Trần.

Nghệ sĩ Vũ Thanh vào vai người tình đại gia của Đan Chi - Ảnh: NVCC

Trong đêm thi này, thí sinh Đan Chi vào vai một cô gái xinh đẹp nhưng vì ham mê giàu sang và danh vọng nên đã phụ bạc người yêu nghèo khó để đi theo đại gia giàu có. Tuy nhiên kết cục cô cũng bị người đàn ông lắm tiền này bỏ rơi.

Diễn xuất được xem là một kỹ năng rất cần thiết của của ca sĩ đặc biệt là dòng nhạc Bolero - Ảnh: NVCC

Với trang phục được chuẩn bị chỉn chu, phù hợp cùng lối diễn xuất tự nhiên, Đan Chi nhận được nhiều lời khen từ ban giám khảo. Đặc biệt, tiết mục này còn làm MC Kỳ Duyên nhớ về chuyện tình ngắn ngủi của cô và nhạc sĩ nghèo.

Đan Chi sở hữu vóc dáng và chiều cao khá cân đối - Ảnh: NVCC

Với tài năng và sự tự tin, Đan Chi đã chinh phục được khán giả và ban giám khảo để tiến sâu hơn - Ảnh: NVCC

Đan Chi chuẩn bị trước giờ thi - Ảnh: NVCC

Nữ ca sĩ nhận được nhiều lời khen từ ban giám khảo và khán giả - Ảnh: NVCC

MC Kỳ Duyên kể chấm dứt mối tình với nhạc sĩ nghèo sau một câu nói MC hải ngoại kể lại mối tình với nhạc sĩ nghèo đến mức chỉ có tiền mua bánh mì chấm nước tương. Chị bất chấp để yêu anh nhưng không chấp nhận coi thường nghệ thuật.

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