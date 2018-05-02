Cận cảnh chiếc váy xuyên thấu đẹp lung linh giúp Đan Chi được Kỳ Duyên khen hết lời tại Duyên dáng Bolero

Thực sự tỏa sáng khi diện trang phục nổi bật tại đêm chung kết 2 của cuộc thi Duyên dáng Bolero 2018, Đan Chi nhận được nhiều lời khen từ giám khảo Nguyễn Cao Kỳ Duyên.
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Tối 1/5, đêm chung kết 2 của cuộc thi Duyên dáng Bolero 2018 chính thức được phát sóng. Các thí sinh đã mang đến cho khán giả nhiều bất ngờ khi thể hiện tài năng khác của mình là diễn xuất. Với chủ đề “MV”, 10 thí sinh chia thành 5 đội và được tham gia hoạt cảnh. Đặc biệt, những tiết mục dự thi sẽ được dàn dựng bởi đạo diễn Ngọc Duyên và Vũ Trần.
Trong đêm thi này, thí sinh Đan Chi vào vai một cô gái xinh đẹp nhưng vì ham mê giàu sang và danh vọng nên đã phụ bạc người yêu nghèo khó để đi theo đại gia giàu có. Tuy nhiên kết cục cô cũng bị người đàn ông lắm tiền này bỏ rơi.
Với trang phục được chuẩn bị chỉn chu, phù hợp cùng lối diễn xuất tự nhiên, Đan Chi nhận được nhiều lời khen từ ban giám khảo. Đặc biệt, tiết mục này còn làm MC Kỳ Duyên nhớ về chuyện tình ngắn ngủi của cô và nhạc sĩ nghèo.