Đúng 1 tuần sau sinh, Hà Anh khoe ảnh con gái dễ thương tựa thiên thần

Hậu trường 03/07/2018 10:51

Không như những ngôi sao khác, siêu mẫu Hà Anh chẳng hề ngần ngại khoe hình ảnh cận mặt đáng yêu tựa thiên thần của con gái mới sinh trên trang cá nhân.

Một tuần sau khi sinh bằng phương pháp đẻ mổ, Hà Anh vừa chia sẻ loạt ảnh bụ bẫm của con gái trên trang cá nhân. Hành động này của siêu mẫu khiến nhiều khán giả ngạc nhiên bởi những ngôi sao khác thường giấu mặt con trước công chúng.

Đúng 1 tuần sau sinh, Hà Anh khoe ảnh con gái dễ thương tựa thiên thần - Ảnh 1
Con gái của siêu mẫu có tên thân mật là Little Beat, còn tên chính thức là Myla Vũ-Dowden - Ảnh: FBNV
Đúng 1 tuần sau sinh, Hà Anh khoe ảnh con gái dễ thương tựa thiên thần - Ảnh 2
Little Beat chào đời vào trưa ngày 26/6 bằng phương pháp đẻ mổ - Ảnh: FBNV
Đúng 1 tuần sau sinh, Hà Anh khoe ảnh con gái dễ thương tựa thiên thần - Ảnh 3
Vốn là một siêu mẫu bóng nỏng nên khi mang thai Hà Anh rất chú trọng chế độ ăn uống để không tăng cân quá nhiều nhưng vẫn đảm bảo sự phát triển của thai nhi - Ảnh: FBNV
Đúng 1 tuần sau sinh, Hà Anh khoe ảnh con gái dễ thương tựa thiên thần - Ảnh 4
Nhờ áp dụng chế độ khoa học, con gái của siêu mẫu chào đời với cân nặng 4,4kg, dài 52cm và rất khỏe mạnh - Ảnh: FBNV
Đúng 1 tuần sau sinh, Hà Anh khoe ảnh con gái dễ thương tựa thiên thần - Ảnh 5
Hà Anh cho biết chính sự chăm sóc, quan tâm của gia đình, đặc biệt là ông xã đã giúp cô luôn tươi tắn và khỏe mạnh - Ảnh: FBNV
Đúng 1 tuần sau sinh, Hà Anh khoe ảnh con gái dễ thương tựa thiên thần - Ảnh 6
Ông xã siêu mẫu cười hạnh phúc bế công chúa nhỏ - Ảnh: FBNV
Đúng 1 tuần sau sinh, Hà Anh khoe ảnh con gái dễ thương tựa thiên thần - Ảnh 7
Siêu mẫu sinh năm 1986 cho biết, ông xã liên tục hôn lên trán con gái để bày tỏ tình yêu - Ảnh: FBNV
Đúng 1 tuần sau sinh, Hà Anh khoe ảnh con gái dễ thương tựa thiên thần - Ảnh 8
Người đẹp cũng tự hào khoe: "Giờ đây, anh đã trở thành một ông bố cực khéo léo dù mới chỉ sau mấy ngày chăm bé" - Ảnh: FBNV
Đúng 1 tuần sau sinh, Hà Anh khoe ảnh con gái dễ thương tựa thiên thần - Ảnh 9
Hà Anh tràn ngập hạnh phúc khi luôn có ông xã cùng gia đình bên cạnh - Ảnh: FBNV

Vài giờ sau sinh, Hà Anh công khai ảnh con gái bụ bẫm nặng gần 4 kg rưỡi gây bão mạng

Vài giờ sau sinh, Hà Anh công khai ảnh con gái bụ bẫm nặng gần 4 kg rưỡi gây bão mạng

Con gái Hà Anh sở hữu vẻ ngoài bụ bẫm và có nhiều nét lai Tây khiến cộng đồng mạng thích thú.

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