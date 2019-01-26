Đưa con đến trường, Hà Hồ bịn rịn không nỡ rời bước

Hậu trường 26/01/2019 14:52

Hồ Ngọc Hà đã có những chia sẻ khá tâm trạng sau khi đưa bé Subeo đến trường và không nỡ rời đi.

Trong những ngày cận Tết Nguyên đán, các sao Việt đều bận rộn chạy show từ trong cho đến ngoài nước. Hồ Ngọc Hà cũng không ngoại lệ. Cô bận rộn đến nỗi không có chút thời gian nào để tâm sự cùng con trai.

Mới đây, nữ ca sĩ tranh thủ lúc chuẩn bị ra sân bay để chạy đến trường cậu bé ngắm nhìn một lúc. Thấy Subeo học hành ngoan ngoãn bên các bạn, cô bịn rịn không nỡ rời đi khiến ai cũng xúc động. 

"Trước khi bay ra Hà Nội cho event tối nay... thì cậu vẫn luôn khiến mẹ bất chấp mệt mỏi đến trường chỉ để ngắm nhìn", Hồ Ngọc Hà viết.

Đưa con đến trường, Hà Hồ bịn rịn không nỡ rời bước - Ảnh 1
Hồ Ngọc Hà tranh thủ đưa bé Subeo đến trường dù đã sát giờ bay đi Hà Nội - Ảnh: FBNV
Đưa con đến trường, Hà Hồ bịn rịn không nỡ rời bước - Ảnh 2
Nữ ca sĩ bịn rịn không nỡ xa con - Ảnh: FBNV
Đưa con đến trường, Hà Hồ bịn rịn không nỡ rời bước - Ảnh 3
Từ trước đến nay, dù bận rộn cách mấy Hà Hồ vẫn luôn cố gắng dành thời gian góp mặt trong những dịp quan trọng của con trai - Ảnh: Internet

Bé Subeo là con trai duy nhất của Cường Đô la và Hồ Ngọc Hà. Sau khi bố mẹ "đường ai nấy đi", cu cậu ở cùng mẹ nhưng thường xuyên gặp gỡ bố để gắn kết tình cảm. Cường Đô la hiện chuẩn bị cưới Đàm Thu Trang làm vợ nhưng vẫn dành cho con trai sự quan tâm đặc biệt. Đàm Thu Trang cũng rất yêu thương con riêng của chồng, nhiều lần dẫn cậu bé đi chơi trong những cuộc hẹn hò.

Liên tục bị réo tên sau đám hỏi của Cường Đô la, Hồ Ngọc Hà đáp trả cực gắt

Liên tục bị réo tên sau đám hỏi của Cường Đô la, Hồ Ngọc Hà đáp trả cực gắt

Dường như những lời bàn tán của dư luận ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống riêng tư nên sau tất cả, Hồ Ngọc Hà quyết định lên tiếng.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà cuộc sống sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 1 giờ 55 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 2 giờ 25 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 3 giờ 0 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 3 giờ 25 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 3 giờ 38 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 4 giờ 7 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 4 giờ 30 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 55 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42