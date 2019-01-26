Đưa con đến trường, Hà Hồ bịn rịn không nỡ rời bước

Hồ Ngọc Hà đã có những chia sẻ khá tâm trạng sau khi đưa bé Subeo đến trường và không nỡ rời đi.
- Tám năm không danh phận, Hồ Ngọc Hà liên tục làm điều này trong ngày Cường Đô la cưới vợ
- Hồ Ngọc Hà thầm cảm ơn 'những người chê mình xấu, chê mình dở và kết luận mình coi như xong'
Trong những ngày cận Tết Nguyên đán, các sao Việt đều bận rộn chạy show từ trong cho đến ngoài nước. Hồ Ngọc Hà cũng không ngoại lệ. Cô bận rộn đến nỗi không có chút thời gian nào để tâm sự cùng con trai.
Mới đây, nữ ca sĩ tranh thủ lúc chuẩn bị ra sân bay để chạy đến trường cậu bé ngắm nhìn một lúc. Thấy Subeo học hành ngoan ngoãn bên các bạn, cô bịn rịn không nỡ rời đi khiến ai cũng xúc động.
"Trước khi bay ra Hà Nội cho event tối nay... thì cậu vẫn luôn khiến mẹ bất chấp mệt mỏi đến trường chỉ để ngắm nhìn", Hồ Ngọc Hà viết.
Bé Subeo là con trai duy nhất của Cường Đô la và Hồ Ngọc Hà. Sau khi bố mẹ "đường ai nấy đi", cu cậu ở cùng mẹ nhưng thường xuyên gặp gỡ bố để gắn kết tình cảm. Cường Đô la hiện chuẩn bị cưới Đàm Thu Trang làm vợ nhưng vẫn dành cho con trai sự quan tâm đặc biệt. Đàm Thu Trang cũng rất yêu thương con riêng của chồng, nhiều lần dẫn cậu bé đi chơi trong những cuộc hẹn hò.