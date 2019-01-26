Đưa con đến trường, Hà Hồ bịn rịn không nỡ rời bước

Hồ Ngọc Hà đã có những chia sẻ khá tâm trạng sau khi đưa bé Subeo đến trường và không nỡ rời đi.

Trong những ngày cận Tết Nguyên đán, các sao Việt đều bận rộn chạy show từ trong cho đến ngoài nước. Hồ Ngọc Hà cũng không ngoại lệ. Cô bận rộn đến nỗi không có chút thời gian nào để tâm sự cùng con trai.

Mới đây, nữ ca sĩ tranh thủ lúc chuẩn bị ra sân bay để chạy đến trường cậu bé ngắm nhìn một lúc. Thấy Subeo học hành ngoan ngoãn bên các bạn, cô bịn rịn không nỡ rời đi khiến ai cũng xúc động.

"Trước khi bay ra Hà Nội cho event tối nay... thì cậu vẫn luôn khiến mẹ bất chấp mệt mỏi đến trường chỉ để ngắm nhìn", Hồ Ngọc Hà viết.

Hồ Ngọc Hà tranh thủ đưa bé Subeo đến trường dù đã sát giờ bay đi Hà Nội - Ảnh: FBNV

Nữ ca sĩ bịn rịn không nỡ xa con - Ảnh: FBNV

Từ trước đến nay, dù bận rộn cách mấy Hà Hồ vẫn luôn cố gắng dành thời gian góp mặt trong những dịp quan trọng của con trai - Ảnh: Internet

Bé Subeo là con trai duy nhất của Cường Đô la và Hồ Ngọc Hà. Sau khi bố mẹ "đường ai nấy đi", cu cậu ở cùng mẹ nhưng thường xuyên gặp gỡ bố để gắn kết tình cảm. Cường Đô la hiện chuẩn bị cưới Đàm Thu Trang làm vợ nhưng vẫn dành cho con trai sự quan tâm đặc biệt. Đàm Thu Trang cũng rất yêu thương con riêng của chồng, nhiều lần dẫn cậu bé đi chơi trong những cuộc hẹn hò.

Liên tục bị réo tên sau đám hỏi của Cường Đô la, Hồ Ngọc Hà đáp trả cực gắt Dường như những lời bàn tán của dư luận ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống riêng tư nên sau tất cả, Hồ Ngọc Hà quyết định lên tiếng.

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