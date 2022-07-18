Du lịch với gia đình, ngọc nữ nhà Quyền Linh gây thương nhớ khi khoe sắc vóc ngọt ngào

Không chỉ có bố là nam MC kì cựu và có tiếng tăm trong làng giải trí , hai ngọc nữ còn có ngoại hình ấn tượng, được nhận xét là ngày càng thăng hạng về nhan sắc. Mới đây cả hai cùng khoe những khoảnh khắc ngọt ngào khi khoe vóc dáng trong chuyến du lịch với gia đình.

Lọ Lem (Mai Thảo Linh, sinh năm 2005) và Hạt Dẻ (Mai Thảo Ngọc, sinh năm 2008) - hai ngọc nữ nhà MC Quyền Linh vẫn luôn nhận về nhiều sự quan tâm lớn và ưu ái đặc biệt của cánh truyền thông và cộng đồng mạng.

Lọ Lem và Hạt Dẻ mỗi lần xuất hiện đều dễ dàng chiếm trọn trái tim người hâm mộ. Mỗi nàng thơ của MC Quyền Linh đều sở hữu những vẻ đẹp riêng, không ai giống ai tạo dấu ấn sâu đậm với mỗi khán giả. Nếu như cô chị gây thương nhớ bằng vẻ ngoài đằm thắm, dịu dàng thì cô em lại có phần năng động, pha chút tinh nghịch. Các bé tạo nên điểm đặc biệt riêng mà không bị lép vế trước nhan sắc của nhau.

Ở độ tuổi 17 và 13, cả hai con của Quyền Linh đều sở hữu chiều cao khá ấn tượng. Lọ Lem - Hạt Dẻ đều đạt chiều cao hơn 1m7 với "chân dài" chuẩn siêu mẫu, có những thước ảnh với thần thái ngôi sao. Dân tình luôn mạnh dạn dự đoán chuyện hai "nàng thơ" này sẽ là những ứng cử viên của danh hiệu Hoa hậu trong tương lai

Cùng sở hữu nhan sắc "nét nào ra nét đó", chiều cao ấn tượng Lọ Lem và Hạt Dẻ mỗi khi xuất hiện đều dễ dàng chiếm được sự chú ý của dân tình. Không những thế hai người đều rất thông minh, có thành tích học tập tốt.

Lọ Lem - Hạt Dẻ đều đạt chiều cao hơn 1m7 với "chân dài" chuẩn siêu mẫu - Ảnh Internet

Nhiều người dành lời khen ngợi cho nhan sắc của con gái Quyền Linh, đồng thời ngỏ ý cho bé tham gia một cuộc thi nhan sắc trong tương lai. Nhiều người dự đoán rằng khi hai con của Quyền Linh ghi danh chắc chắn sẽ đạt được vị trí cao. Nghệ sĩ Tuyết Thu nhắn nhủ: “Con gái xinh quá, như công chúa vậy. Chúc mừng sinh nhật con gái". Một tài khoản bình luận: “Mừng tuổi mới hoa hậu tương lai nhé. Mong con luôn trở thành niềm tự hào của ba mẹ".

Nhiều người dự đoán rằng khi hai con của Quyền Linh ghi danh vào cuộc thi nhan sắc chắc chắn sẽ đạt được vị trí cao - Ảnh minh họa: Internet

Dù bận rộn với nghệ thuật và công tác thiện nguyện song Quyền Linh vẫn luôn dành thời gian bên cạnh con gái. Nam diễn viên không ngại đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc bên hai công chúa nhỏ trên trang cá nhân và dành những lời nhắn nhủ ngọt ngào.