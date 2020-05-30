Động thái mới nhất của Anh Đức trước tin đồn dùng chất kích thích

Cư dân mạng không ngừng xôn xao trước thông tin nam diễn viên Anh Đức để lộ hình ảnh được cho là giống như đang sử dụng chất kích thích.

Mới đây, showbiz Việt “dậy sóng” khi một tài khoản Facebook chia sẻ ảnh chụp tin nhắn có chứa nội dung gây sốc lên mạng xã hội. Cụ thể đoạn chat này còn kèm theo hình ảnh một nam diễn viên ngồi trong bóng tối và có hành động như đang sử dụng chất cấm.

Ngay lập tức, hàng loạt fanpage và hội nhóm trên Facebook đã chia sẻ lại hình ảnh này với tốc độ “chóng mặt” và trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của cư dân mạng. Qua khoảnh khắc được chia sẻ, khán giả không khó để nhận ra sao nam trong ảnh là Anh Đức – nghệ sĩ hài có tiếng của showbiz Việt.

Hình ảnh làm dấy lên nghi vấn nam diễn viên sử dụng chất cấm - Ảnh: FB

Đối diện với tin đồn này, diễn viên Anh Đức đã khóa chức năng bình luận trên trang Facebook cá nhân. Đây cũng là động thái đầu tiên của nam diễn viên giữa lùm xùm này.

Bên cạnh đó, số điện thoại của nam diễn viên liên tục trong tình trạng không liên lạc được. Nhiều ý kiến cho rằng, vì sự công kích quá dữ dội của cư dân mạng nên anh buộc lòng phải làm thế. Hiện tại, người hâm mộ đang rất mong chờ Anh Đức chính thức lên tiếng về vụ việc.

Trang cá nhân của Anh Đức hiện đã khóa chức năng bình luận - Ảnh: FB

Ở một diễn biến khác, bạn thân của Anh Đức – MC Trấn Thành bất ngờ bị cộng đồng mạng réo tên giữa scandal này. Tuy nhiên, thay vì “án binh bất động” như Anh Đức, ông xã Hari Won đã lên tiếng dằn mặt người tung tin thất thiệt. Bên cạnh đó, nam diễn viên “Cua lại vợ bầu” cũng khẳng định sẽ nhờ pháp luật can thiệp để tìm ra người hủy hoại danh dự của mình bằng mọi giá.

Bị tung tin đồn sử dụng chất kích thích, Trấn Thành tức giận: ‘Bạn sẽ trả giá rất đắt’ Giữa tin đồn sử dụng chất kích thích, bài đăng của MC Trấn Thành ngay lập tức thu hút hơn 150 nghìn lượt thích và hàng nghìn bình luận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dong-thai-moi-nhat-cua-anh-duc-truoc-tin-don-dung-chat-kich-thich-360161.html